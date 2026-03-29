التركيز الفردي لـ Aaron القاضي واضح – وهو ليس المزيد من أفضل اللاعبين

سان فرانسيسكو – خلال المباريات الثلاث الأولى من هذا الموسم، فقط بطل العام الماضي، كال رالي من سياتل، ضرب مرات أكثر من آرون جادج.

وحصل القاضي على ضربتين فقط حتى الآن في عام 2026.

لكن كلتا الضربتين كانتا على أرض الملعب في انتصارات يانكيز – بما في ذلك الفوز 3-1 يوم السبت على العمالقة في أوراكل بارك.

“إنها بداية الموسم،” قال آرون بون. “لقد وجد ذلك نوعًا ما. انه ليس مثل أي شخص آخر. كانت ضرباته عبارة عن جولتين كبيرتين على أرضه. كما قلت، فهو يلعب لعبة مختلفة.”

واحدة جعلته يصل الآن إلى 370 نقطة على أرضه في مسيرته، متعادلًا في المركز 83 على الإطلاق مع جيل هودجز.

لقد اجتاز أيضًا أسطورة أخرى في نيويورك على أرضه يوم السبت ، رالف كينر ، الذي وصل إلى 369 لاعبًا في مسيرته.

التالي في القائمة هو – ومن الغريب – زميل القاضي الحالي، بول جولدشميت، برصيد 372 وما زال العد في ازدياد.

ولكن بغض النظر عن عدد ضربات القاضي أو الجوائز التي حصل عليها، فإن اللاعب الأيمن مهتم برقم واحد فقط: واحد.

لا يزال ينتظر لقبه الأول في بطولة العالم، وهذا لا يزال في صدارة ذهنه، كما أوضح قبل فوز يوم السبت.

قال جادج: “مهمتي ليست الفوز بأفضل اللاعبين”. “إنه الفوز بالمباريات. إن أفضل اللاعبين والأشياء الأخرى رائعة وعندما أنتهي من اللعب، سأفكر في ذلك. لكن الآن، القيام بذلك ينتقص من الهدف النهائي المتمثل في إعادة فريق يانكيز إلى القمة مرة أخرى. إحصاء تلك الأشياء الأخرى والقلق بشأنها لا يساعد.”

بدلاً من ذلك، يركز القاضي على ما تبقى له لإنجازه.

قال القاضي: “أنا أفكر فقط في الأشياء التي فاتتني. هذا هو كل ما يهم كل عام. إنها ليست مباريات كل النجوم أو أفضل اللاعبين. إنه “هل فزت بكل شيء أم لا؟” وعدم الحصول على ذلك يؤذيك دائمًا.

وهذا لن يتغير خلال الموسم العادي، بغض النظر عن الأرقام التي يحددها القاضي.

بعض الانتصارات في شهر مارس لن تغير الأمر أيضًا، على الرغم من أنها أفضل من البديل، خاصة مع فوز فريق يانكيز الآن 6-0 في مسيرة القاضي في ملعب مسقط رأسه.

قال جادج: “الأشياء الجيدة جيدة، لكن خيبات الأمل هي التي تدفعك”.

وأصر على أن هذا هو الحال في موسمه الحادي عشر في الدوري الرئيسي.

“لقد كنت نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بذلك منذ عامي الأول وخسرنا ALCS،” قال القاضي. “الخسارة هي خسارة، بغض النظر عن مكان وجودك في حياتك المهنية. لا يهم ما حدث خلال الموسم العادي. أنا هنا لأقوم أخيرًا بإنهاء التذكرة وإنهاء الأمر.

لذا فإن حقيقة أن هوميروس القاضي في الشوط الخامس ضد اليساري ريان بوروكي تبعه مشجعو يانكيز الحاضرون وهم يهتفون “أفضل لاعب” ليست ذات صلة بشكل خاص.

بدلاً من ذلك، فهو يركز بالفعل على شهر أكتوبر وما يمكنه فعله هناك.

قال جادج: “الموسم العادي هو تدريب الربيع في هذه المرحلة. إنه تدريب للاختبار الحقيقي حتى نتمكن من حل مكامن الخلل قبل المباريات التي تهم عندما نحتاج إلى الاهتمام بالأعمال.”