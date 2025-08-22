الترويجي لـ Fanatics Sportsbook لـ 2025 US Open Bet 10 دولارات للحصول على 50 دولارًا في Fancash

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



تبدأ السحب الرئيسي لـ 2025 US Open يوم الأحد ، حيث بدأ واحدة من أكثر أسبوعين من التنس مبهجة في التقويم.

يتصدر جانب الرجال من الرجال جانيك سيأر وكارلوس الكاراز ، في حين أن إيغا سوياتيك وأرينا سابالينكا هما المرشحان للفوز في بطولة المرأة.

يبدأ الإجراء في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد.

ما يفكر فيه خبيرنا في آخر 2025 الولايات المتحدة المفتوحة

من المتوقع أن يكون بطولة US Open للرجال سباقًا ثنائي الخيول بين الخاطئ وألكاراز ، ولكن هناك الكثير من المتنافسين. نوفاك ديوكوفيتش ، جاك دريبر ، بن شيلتون ، ألكساندر زفيريف ، وتايلور فريتز يجلسون جميعهم بين 12/1 و 30/1 بعد السحب.

تنتج بطولة المرأة دائمًا مفاجآت ، لذلك فلا عجب أن يكون هناك الكثير من اللاعبين الذين تم تجميعهم في الجزء العلوي من اللوحة مع Swiatek و Sabalenka.

