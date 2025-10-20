التزم آرون جلين الصمت بشأن مكالمة جيتس جاستن فيلد-تيرود تايلور

كان لاعبو فريق Jets يتخذون قرارات بطيئة طوال العام. الآن، يتأكد المدرب آرون جلين من أنه لا يتسرع في تحديد من سيكون لاعبه الأساسي يوم الأحد ضد البنغالز.

رفض جلين تسمية لاعب أساسي يوم الاثنين، بعد يوم واحد من جلوس جاستن فيلدز على مقاعد البدلاء في الشوط الأول بخسارة 13-6 أمام الفهود واستبداله بنسخة احتياطية تيرود تايلور.

قال جلين: “هناك الكثير من التفكير في هذا الأمر بالنسبة لي شخصيًا، ومن ثم القدرة على التواصل مع الموظفين، ومن ثم القدرة على سؤال المدربين الآخرين الذين كانوا في الموقف، كيف سيتعاملون مع ذلك. لذلك، أنا لا أهرب من السؤال على الإطلاق. الشيء هو أنني أريد التأكد من أنني اتخذت القرار الصحيح، ولا أريد اتخاذ قرارات متهورة أيضًا. لذلك، أريد فقط التأكد من أنه عندما يتم اتخاذ القرار، سيكون هو القرار الصحيح، و يا رفاق سوف نعرف ذلك حقيقيًا قريبًا.

بعد يوم الأحد، من الصعب اعتبار أي من الخيارين خيارًا جيدًا. انخفضت الطائرات إلى 0-7 بسبب هجوم فقر الدم.

أكملت الحقول 6 من 12 تمريرة لمسافة 46 ياردة في الشوط الأول بأطول تمريرة تبلغ 12 ياردة. بدأ تايلور الشوط الثاني وتحرك الهجوم بشكل أفضل لكنه ألقى اعتراضين. كان عمره 10 من 22 لمسافة 126 ياردة وطوله 35 ياردة.

قال جلين عن تايلور: “اعتقدت أن الهجوم حرك الكرة بشكل أفضل، لكن هذا يتضمن عددًا من الأشياء التي يجب عليك النظر إليها”. “رقم 1، كنا في موقف مستعجل، وأعتقد أنه قام بعمل جيد حقًا. لكن يا رجل، الاختياران أمر صعب، كما تعلم، ولا يمكنك الحصول على ذلك.”

قبل يوم الأحد، كان جلين مدافعًا شرسًا عن فيلدز، لاعب الوسط المختار بعناية. سخر جلين من فكرة وضعه على مقاعد البدلاء بعد خسارة الفريق أمام برونكو في لندن. وقال إن فيلدز لعب بشكل جيد في كل مباراة باستثناء تلك الخسارة أمام برونكو.

لكنه غير رأيه يوم الأحد.

كانت جريمة الطائرات حساسة تجاه منطقة النهاية. سجل فريق Jets هبوطًا واحدًا فقط قبل الربع الرابع في مبارياتهم الست الماضية، وكان ذلك بمثابة مسرحية مكسورة حيث انتهى الأمر بـ Fields بالركض لمسافة 43 ياردة للهبوط في ميامي.

لم يسجلوا أي هبوط في الشوط الأول منذ الأسبوع الأول ضد بيتسبرغ.

لقد كان الأمر صادمًا، نظرًا لأن الطائرات وقعت مع شركة فيلدز عقدًا مدته سنتان بقيمة 40 مليون دولار، مع ضمان 30 مليون دولار، في مارس.

بدا فريق Jets واثقًا من قدرتهم على اللعب بنقاط قوته وإبراز أفضل ما لديه بشكل أفضل من مدربيه في شيكاغو أو بيتسبرغ. سُئل جلين عن الخطأ الذي حدث.

قال جلين: “هذا سؤال جيد، وأعتقد أن هناك لومًا يجب أن يدور حول عدد من الأشياء عندما تنظر إلى هذا السؤال”. “وعلينا أن نستمر في معرفة: كيف نضعه في أفضل وضع ليكون ناجحًا؟ علينا أيضًا أن ننظر إلى – يجب على جاستن التنفيذ. لذا، هناك عدد من الأشياء التي تدخل في ذلك، واستمع، لن نشير بإصبع الاتهام ونلوم شخصًا واحدًا فقط على الإطلاق. لن نقول فقط إنه خطأ جاستن. لن نقول فقط إن الأمر يتعلق بالتدريب. أعني، هذا موقف يتعين علينا جميعًا أن نجتمع فيه معًا”. ونبذل قصارى جهدنا بقدر ما نحاول لوضع الرجال في مواقعهم والرجال الذين ينفذون.”

من المتوقع أن يلجأ جلين إلى تايلور لأن فيلدز كان غير فعال للغاية. كان لتايلور بداية واحدة ضد القراصنة عندما كان فيلدز في بروتوكول الارتجاج. لم يلعب بشكل جيد في ذلك اليوم، لكن فريق Jets كاد أن ينتعش ليفوز في الربع الرابع.

إذا انتقل جلين إلى تايلور، فمن المحتمل أن يحصل على عدة أسابيع كبداية لإثبات نفسه.

وقال جلين إن العامل الأساسي في القرار هو الفوز على البنغالز يوم الأحد وتحقيق الفوز الأول للفريق.

قال جلين: “أعتقد أن الأمر يعتمد دائمًا على من يمنحك أفضل فرصة للفوز”. “ومرة أخرى، هذا ما أفكر فيه. هذا دوري من أسبوع إلى أسبوع، وعليك التأكد من إعداد نفسك للفوز كل أسبوع لأن كل فريق يقدم لك تحديات مختلفة. تفكيري الآن هو: “من يمنحنا أفضل فرصة للفوز؟” لأكون صادقًا معك.”