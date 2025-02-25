التسلل المزيد من التخزين في غرفة المعيشة الخاصة بك مع حل تصميم جوانا جينز الأنيق

يمكن أن تكون محاولة زيادة مساحة تخزين غرفة المعيشة ألمًا حقيقيًا. من بطانيات رمي ​​إلى مداخن من الكتب ، غالبًا ما يكون هناك الكثير الذي يجب أن يتناسب داخل الغرفة دون أن يظهر المساحة. لحسن الحظ ، يمكنك التسلل في مساحة تخزين أكبر مع حلول تصميم أنيقة HGTV Joanna Gaines مثبتة في غرفة معيشة خلال الموسم الأول ، الحلقة 6 من “المثبت العلوي: Home Home.” أضافت رفوفًا مدمجة بجوار الموقد كجزء من إعادة تشكيل المنزل ظهرت في العرض.

يمكنك إلقاء نظرة على اختيار تصميم المنزل المذهل في مشاركة Facebook Post Gaines. تكشف صورة في منشور وسائل التواصل الاجتماعي أن الأرفف الخشبية المدمجة تم إقرانها بتفاصيل ترابية أخرى ، مثل رف الموقد الخشبي المطابق. هذا يؤسس التماسك في جميع أنحاء الغرفة ، مما يضمن أن الأرفف لا تبدو خارج المكان على الإطلاق. إذا كنت في حالة حب مع حل التخزين العصري الموفرة للمساحة ، ففكر في إعادة إنشاءه داخل منزلك. هناك بعض الطرق المختلفة لإلقاء نظرة بنفسك – ولا يتطلب أي منها ميزة في “المثبت العلوي” التالي.