التسلل المزيد من التخزين في غرفة المعيشة الخاصة بك مع حل تصميم جوانا جينز الأنيق

يمكن أن تكون محاولة زيادة مساحة تخزين غرفة المعيشة ألمًا حقيقيًا. من بطانيات رمي إلى مداخن من الكتب ، غالبًا ما يكون هناك الكثير الذي يجب أن يتناسب داخل الغرفة دون أن يظهر المساحة. لحسن الحظ ، يمكنك التسلل في مساحة تخزين أكبر مع حلول تصميم أنيقة HGTV Joanna Gaines مثبتة في غرفة معيشة خلال الموسم الأول ، الحلقة 6 من “المثبت العلوي: Home Home.” أضافت رفوفًا مدمجة بجوار الموقد كجزء من إعادة تشكيل المنزل ظهرت في العرض.
يمكنك إلقاء نظرة على اختيار تصميم المنزل المذهل في مشاركة Facebook Post Gaines. تكشف صورة في منشور وسائل التواصل الاجتماعي أن الأرفف الخشبية المدمجة تم إقرانها بتفاصيل ترابية أخرى ، مثل رف الموقد الخشبي المطابق. هذا يؤسس التماسك في جميع أنحاء الغرفة ، مما يضمن أن الأرفف لا تبدو خارج المكان على الإطلاق. إذا كنت في حالة حب مع حل التخزين العصري الموفرة للمساحة ، ففكر في إعادة إنشاءه داخل منزلك. هناك بعض الطرق المختلفة لإلقاء نظرة بنفسك – ولا يتطلب أي منها ميزة في “المثبت العلوي” التالي.
كيفية إعادة إنشاء رفوف جوانا جينز المدمجة في منزلك
إذا كنت ترغب في إضافة رفوف خشبية مدمجة ريفي إلى غرفة المعيشة الخاصة بك ، فلديك خياران مختلفان. يمكنك إما الدفع للحصول على رفوف مخصصة مماثلة من قبل المحترفين ، أو يمكنك شراء أرفف عائمة خشبية ريفية و DIY. من الواضح أن وضعها في الجدار سيكون أكثر أهمية وقد لا يكون عمليًا اعتمادًا على تخطيط منزلك وميزانيتك. تتراوح تكلفة تثبيت حل التخزين هذا من 400 دولار إلى 5000 دولار في المجموع. سيكلف تعيين مقاول محترف لإكمال هذا المشروع ما بين 66 إلى 121 دولارًا في الساعة وحده.
من ناحية أخرى ، يمكنك تحقيق نظرة مماثلة من خلال تثبيت أرفف عائمة بأقل بكثير. بالطبع ، لن يتم بناؤها في الحائط ، لكن الأرفف ستظل بمثابة سعة تخزين زخرفية مذهلة لا تشغل مساحة أرضية. أرفف الخشب العائمة Bayka هي خيار رائع. وهي مصنوعة من خشب هندسي وتأتي في النهاية المتشابهة إلى حد كبير. إذا كنت بحاجة إلى أرفف أصغر ، فإن الأرفف العائمة Qeeig هي بديل رائع يشبه النهاية الخشبية أيضًا. استخدم تعليمات المنتج التي تأتي مع أي من هذه الخيارات لتثبيتها على جدار غرفة المعيشة في تصميم مثل Gaines المستخدمة. يمكنك أيضا إنشاء أرفف عائمة DIY مع الخشب الصلب.