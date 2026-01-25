التشخيص الصحي الذي تعاملت معه ميلي بوبي براون منذ ولادتها

يعيش العديد من المشاهير ظروفًا صعبة ولكن غير مرئية، ومن بينهم نجمة مسلسل Stranger Things ميلي بوبي براون. في الواقع، قد يكون تشخيص حالتها الصحية مفاجئًا بشكل خاص للجماهير نظرًا للجوائز والأوسمة التي حصلت عليها كمغنية.

وفقًا لمقابلة فارايتي عام 2017، ولدت براون وهي تعاني من فقدان السمع الذي يتفاقم تدريجيًا مما أثر على إحدى أذنيها. تُعرف هذه الحالة بفقدان السمع من جانب واحد، وتؤثر على حوالي 5٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة (عبر كليفلاند كلينك). براون ليس ممثل هوليوود الوحيد الذي يعاني من فقدان السمع من جانب واحد. الممثل روب لوي والمضيف في وقت متأخر من الليل ستيفن كولبير لديهم هذه الحالة أيضًا.

ذكرت مقالة Variety أن براون جربت أنابيب الأذن لاستعادة سمعها عندما كانت أصغر سناً. يمكن لجراحة أنبوب الأذن، والتي تسمى فغر الطبلة، أن تنجح مع بعض الأشخاص – وخاصة الأطفال – إذا كان الصمم أو الصمم الجزئي لديهم مرتبطًا بتراكم السوائل التي يجب تصريفها من قناة الأذن الوسطى. لكن بالنسبة لبراون، لم تعمل أنابيب الأذن، وفقدت قدرتها تدريجيًا على سماع أي أصوات في أذن واحدة.