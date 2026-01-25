التشخيص الصحي الذي تعاملت معه ميلي بوبي براون منذ ولادتها

يعيش العديد من المشاهير ظروفًا صعبة ولكن غير مرئية، ومن بينهم نجمة مسلسل Stranger Things ميلي بوبي براون. في الواقع، قد يكون تشخيص حالتها الصحية مفاجئًا بشكل خاص للجماهير نظرًا للجوائز والأوسمة التي حصلت عليها كمغنية.
وفقًا لمقابلة فارايتي عام 2017، ولدت براون وهي تعاني من فقدان السمع الذي يتفاقم تدريجيًا مما أثر على إحدى أذنيها. تُعرف هذه الحالة بفقدان السمع من جانب واحد، وتؤثر على حوالي 5٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة (عبر كليفلاند كلينك). براون ليس ممثل هوليوود الوحيد الذي يعاني من فقدان السمع من جانب واحد. الممثل روب لوي والمضيف في وقت متأخر من الليل ستيفن كولبير لديهم هذه الحالة أيضًا.
ذكرت مقالة Variety أن براون جربت أنابيب الأذن لاستعادة سمعها عندما كانت أصغر سناً. يمكن لجراحة أنبوب الأذن، والتي تسمى فغر الطبلة، أن تنجح مع بعض الأشخاص – وخاصة الأطفال – إذا كان الصمم أو الصمم الجزئي لديهم مرتبطًا بتراكم السوائل التي يجب تصريفها من قناة الأذن الوسطى. لكن بالنسبة لبراون، لم تعمل أنابيب الأذن، وفقدت قدرتها تدريجيًا على سماع أي أصوات في أذن واحدة.
العمل والعيش دون التقاط كل التفاصيل
على الرغم من أن الصمم الجزئي لم يبطئ قدرة براون على التصرف بفعالية، إلا أنه أعاق قدرتها على التقاط التفاصيل أثناء التصوير، مثل إعلانات المخرج وطاقم العمل. كما أشار براون خلال ظهوره على البودكاست “Call Her Daddy” عام 2025، “أنا أفتقد أشياء مهمة جدًا في حياتي، مثل، لأنني لا أستطيع السماع”. وأوضحت أيضًا أنها لا تستطيع سماع الأصوات من حولها عندما تمضغ الطعام؛ بدلاً من ذلك، تسمع فقط المضغ.
في الواقع، تفسير براون لتجاربها السمعية اليومية منطقي. لم تفقد سمعها تمامًا بالطبع، لكن العلم يظهر أن الدماغ يعمل بشكل أفضل عندما يكون قادرًا على معالجة الأصوات من كلتا الأذنين. ولذلك، عندما يتلقى مدخلات من أذن واحدة فقط، فقد لا يفسر الضوضاء (أو مصادرها) بدقة.
في بعض الحالات، يمكن أن يكون لفقدان السمع آثار جانبية تتعلق بالكلام أيضًا. تمت مناقشة هذه الظاهرة في مقال نشر عام 2024 في مجلة الصوت. ذكرت المقالة العديد من الآثار الجانبية اللفظية الملحوظة لدى الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع الجزئي، بما في ذلك الصوت المتوتر، والتنفس، والخشونة.
التعامل مع حقائق التشخيص الصعبة
لم تنفتح براون بشأن إظهار أي سمات صوتية غير عادية في ماضيها. على العكس من ذلك، غنت مع نيكي ميناج، وقالت لمجلة فارايتي: “لقد بدأت الغناء للتو، وإذا كان صوتي سيئًا فلا أهتم، لأنني أفعل ما أحب فقط”.
يمكن أن يؤثر الصمم الجزئي على أكثر من مجرد قدرة الشخص على السمع أو التحدث. ويمكن أن يسبب أيضًا صعوبات نفسية واجتماعية، بما في ذلك نوبات القلق أو الانسحاب الاجتماعي. وفي الماضي، اعترف براون بأنه يعاني من القلق. ذكرت PopCrush في عام 2020 أن براون عالج القلق المرتبط بالتواجد المستمر في وسائل الإعلام. وللمساعدة في تهدئة الضغوطات التي تعاني منها، قالت براون إنها تحب القيادة وتعزز رغباتها الإبداعية. لم يذكر المقال ما إذا كان ضعف السمع قد أدى إلى تفاقم قلقها أم لا.
