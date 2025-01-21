التصويت في قاعة مشاهير البيسبول: اقتراعات The Post لعام 2025

قبل إعلان قاعة مشاهير البيسبول لعام 2025 يوم الثلاثاء، كشف ناخبو صحيفة The Post عن أصواتهم – وكانت النتائج تبشر بالخير لثلاثة لاعبين.

قام جميع ناخبي The Post العشرة بوضع علامة في المربع لصالح CC Sabathia وIchiro، واختار تسعة من أصل 10 كارلوس بلتران، مما يعني أن هؤلاء الثلاثة تجاوزوا عتبة 75 بالمائة (في حجم العينة الصغير هذا) للتكريم في قاعة مشاهير البيسبول.

حصل أقرب ميتس السابق بيلي واجنر، في سنته الأخيرة في الاقتراع، على أصوات من سبعة من 10 ناخبين في بوست، مما يعني أنه سيغيب بفارق ضئيل.

حصل Alex Rodriguez على ثلاثة أصوات من كتاب Post.

اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء، حصل متتبع اقتراع قاعة المشاهير التابع لريان ثيبودوكس على إيشيرو وساباثيا وفاغنر وبلتران على أصوات كافية للتكريم.

فيما يلي بطاقة اقتراع قاعة المشاهير لكل ناخب:

بيتر بوتي

كارلوس بلتران، أندرو جونز، جيمي رولينز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، تشيس أوتلي، بيلي واجنر، ديفيد رايت

زاك برازيلر

كارلوس بلتران، فيليكس هيرنانديز، أندي بيتيت، ماني راميريز، أليكس رودريجيز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، تشيس أوتلي، بيلي واجنر

لاري بروكس

كارلوس بلتران، أندرو جونز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، تشيس أوتلي

كين دافيدوف

بوبي أبرو، كارلوس بلتران، أندرو جونز، أندي بيتيت، ماني راميريز، أليكس رودريجيز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، تشيس أوتلي، بيلي واجنر

جون هيمان

كارلوس بلتران، مارك بورلي، فيليكس هيرنانديز، توري هانتر، أندرو جونز، جيمي رولينز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، تشيس أوتلي، ديفيد رايت

جورج أ. كينغ الثالث

كارلوس بلتران، أندرو جونز، أندي بيتيت، ماني راميريز، أليكس رودريجيز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، عمر فيزكويل، بيلي واجنر

بريان لويس

سي سي ساباتيا، إيشيرو، بيلي فاغنر

مايك بوما

كارلوس بلتران، أندرو جونز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، بيلي واجنر

جويل شيرمان

كارلوس بلتران، إيشيرو، سي سي ساباتيا، تشيس أوتلي

مايك فاكارو

كارلوس بلتران، أندرو جونز، جيمي رولينز، سي سي ساباتيا، إيشيرو، تشيس أوتلي، بيلي واجنر، ديفيد رايت