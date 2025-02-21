التصويت لصفحة الغد الخلفية اليوم

رياضة
التصويت لصفحة الغد الخلفية اليوم

قد يكون أصلع جميل – ولكن ليس مع اليانكيز بعد الآن.

إن التغيير المذهل للفريق إلى سياسة شعر الوجه التي استمرت لعقود من الزمن والتي ستسمح فيها للمنظمة الآن بأنها “لحية جيدة” كانت بالفعل ممتعة في هذا المنصب. لماذا؟ لأنه سمح لنا بالجنون التفكير في جميع خطوط الظهر الرائعة التي يمكننا استخدامها في إصدار الليلة.

حان الوقت الآن للسماح لك بالمشاركة في الإجراء.

إليك قائمة بالخطوط التي توصلنا إليها حتى الآن. نحن ندعوك إما إلى الإدلاء بصوتك الذي تفضله بشكل أفضل – أو لتقديم اقتراحك الخاص. سيكون الفائز صفحة خلفية الغد!

لذا. . . الشعر نذهب!

قم بالتمرير من خلال أفضل خياراتنا ، والتصويت لصالحك المفضل في النهاية:

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المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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