التعطيل المحتمل في حصول سلتكس على جيانيس أنتيتوكونمبو

يرغب فريق سلتكس في الحصول على جيانيس أنتيتوكونمبو، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة.

قال جيمي هاسلام، المالك المشارك لباكس، سابقًا إن الفريق يرغب في حل مستقبل النجم قبل مسودة الدوري الاميركي للمحترفين، والتي تفصلنا الآن ثلاثة أيام فقط.

وبينما يهتم فريق سلتكس بإضافة أفضل لاعب مرتين، تشير التقارير الجديدة إلى أن بوسطن وميلووكي ليسا على نفس الصفحة تمامًا.

أفاد سام أميك من The Athletic أنه “إذا كان لبوسطن طريقها، فإن فريق سيلتيكس سيعتقل أنتيتوكونمبو، 31 عامًا، ببساطة عن طريق إرسال جايلين براون في الاتجاه الآخر في مبادلة واحد لواحد.

ومع ذلك، أضاف أميك أنه “من غير الواضح” ما إذا كان باكس يرغب في البناء حول براون البالغ من العمر 29 عامًا، وقال إنه “يعتقد على نطاق واسع” أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من اللاعبين و/أو الاختيارات في صفقة Antetokounmpo.

ويقال أيضًا أن أفضل لاعب في نهائيات 2021 سيكون مرتاحًا لتوقيع تمديد مع بوسطن.

ومع ذلك، سيرغب باكس في إيجاد حل لموقف أنتيتوكونمبو قريبًا وسط تكهنات وتلميحات مستمرة من جانبه.

على الرغم من أنه لم يطالب بعد بالصفقة علنًا، فقد ورد أنه اقترب من باكس لإجراء صفقة تجارية في مناسبتين على الأقل خلال الموسم الماضي.

أجرى باكس أيضًا بعض المحادثات القصيرة مع نيكس حول صفقة تجارية محتملة مع أنتيتوكونمبو في الصيف الماضي، حسبما ذكر شمس شارانيا من ESPN سابقًا.

قرر ميلووكي الاحتفاظ بقاعة المشاهير المستقبلية بعد الموعد النهائي للتجارة لهذا الموسم، على الرغم من خروج الفريق من المنافسة، لكن المنظمة وجدت نفسها الآن “محبطة” من العروض المقدمة على طاولتها، حسبما أفاد أميك، نقلاً عن مديرين تنفيذيين مجهولين.

ويقال إن فريق The Heat مهتم أيضًا بـ Antetokounmpo.

إحصائيًا، كان موسمًا قويًا آخر بالنسبة له حيث سجل 27.6 نقطة في المباراة الواحدة ليتماشى مع 9.8 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة في 36 مباراة فقط.

لكن القائمة كانت تفتقر إلى المواهب من حوله وانتهت فقط من 32 إلى 50 قبل أن تحصل على الاختيار رقم 10 في مسودة يانصيب الدوري الاميركي للمحترفين.

في هذه الأثناء، احتل براون المركز السادس في تصويت أفضل لاعب حيث قاد فريق سيلتيكس إلى موسم قوي مع غياب جيسون تاتوم عن معظم الموسم بسبب الإصابة.

لكن هناك اقتراحات بأن براون (29 عاما) قد يرغب أخيرا في قيادة فريقه الخاص.