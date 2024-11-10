التغييرات الطبيعية التي يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا توقعها عند حدوث الانتصاب

على الرغم من أن الرجال لا يعانون من التغيرات الهرمونية الجذرية لانقطاع الطمث، إلا أن مستويات هرمون التستوستيرون لديهم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا عند سن الأربعين تقريبًا. وقد لا يلاحظون انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لأن الكثير منهم لا يعانون من أعراض. ومع ذلك، قد تظهر مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون على شكل انخفاض الرغبة الجنسية، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، والهبات الساخنة.
قال الدكتور جاستن هومان، طبيب مسالك بولية معتمد وأخصائي الصحة الجنسية والإنجابية للرجال، في مقابلة مع هيلث دايجست، إن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر أيضًا على الانتصاب. “أحد التغييرات الأكثر شيوعًا هو الوقت الذي يستغرقه تحقيق الانتصاب – قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تتحول الإثارة الجنسية إلى الانتصاب الكامل“وقال. “بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون الانتصاب نفسه ثابتًا كما كان من قبل، وقد يصبح الانتصاب التلقائي (مثل ذلك الذي يحدث في الصباح) أقل تواتراً.”
يقول هومان إن هذه التغييرات طبيعية تمامًا عند الرجال. تحدث هذه التغيرات في الانتصاب أيضًا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القضيب، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من ضعف الانتصاب (ED).
تغيرات الانتصاب المرتبطة بالعمر مقابل ضعف الانتصاب
قد لا تلاحظ هذه التغييرات المرتبطة بالعمر في البداية، لكنها قد تثير بعض المخاوف التي قد تدفعك إلى تناول الفياجرا. “الفرق الرئيسي بين التغيرات الطبيعية المرتبطة بالعمر وعدم القدرة على الانتصاب هو الاتساق والشدةقال هومان: “إذا كان الانتصاب لا يزال ممكنًا، على الرغم من أنه قد يستغرق وقتًا أطول أو أضعف قليلاً، فهذا جزء طبيعي من الشيخوخة.” قد تلاحظ أيضًا أن الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلاً للحصول على انتصاب آخر بعد النشوة الجنسية.
يقول هومان إن الضعف الجنسي أكثر ثباتًا. وقال: “إذا كنت غير قادر على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب الكافي لممارسة الجنس في معظم المناسبات، فهذا عندما يقع تحت ضعف الانتصاب”. قد تحتاج إلى مراجعة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تعاني من أمراض الأوعية الدموية أو اختلالات هرمونية، خاصة عندما تظهر هذه الأعراض فجأة. تذكر أن الضعف الجنسي قد يكون أحد أعراض حالة مزمنة مثل أمراض القلب أو السكري أو اضطراب النوم أو مرض باركنسون.
التغيرات الأخرى المرتبطة بالعمر في الجهاز التناسلي الذكري
في حين أن النساء لم يعد بإمكانهن الحمل بعد انقطاع الطمث، إلا أن الرجال لا يزالون قادرين على إنجاب الأطفال على الرغم من أعمارهم. ومع ذلك، يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية لديهم في التباطؤ، وهذا يعني قد يكون من الصعب عليهم إنجاب الأطفال بسبب قلة الحيوانات المنوية في السائل المنوي. قد تنكمش خصيتيك أيضًا بسبب انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية. يتغير قضيبك أيضًا مع تقدم العمر. قد يصاب عمود القضيب بأنسجة ندبة بسبب النشاط الجنسي، مما يتسبب في انحناء القضيب أثناء الانتصاب. تُعرف هذه الحالة القابلة للشفاء بمرض بيروني.
تصبح غدة البروستاتا، التي تلعب دورًا في إنتاج السائل المنوي، أكبر في سن الأربعين وتستمر في النمو مع تقدمك في العمر. إذا أصبحت البروستاتا كبيرة بدرجة كافية، فقد تضغط على مجرى البول، مما يسبب تضخم البروستاتا الحميد، المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا أو BPH. يمكن لتضخم البروستاتا الحميد أن يجعل التبول أكثر صعوبة أو إيلامًا. قد يجد الرجال المصابون بتضخم البروستاتا الحميد أيضًا أن القذف مؤلم. ومع ذلك، فإن أعراض تضخم البروستاتا الحميد تشبه أعراض سرطان البروستاتا، لذا يجب عليك زيارة طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض بولية.