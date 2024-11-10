التغييرات الطبيعية التي يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا توقعها عند حدوث الانتصاب

على الرغم من أن الرجال لا يعانون من التغيرات الهرمونية الجذرية لانقطاع الطمث، إلا أن مستويات هرمون التستوستيرون لديهم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا عند سن الأربعين تقريبًا. وقد لا يلاحظون انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لأن الكثير منهم لا يعانون من أعراض. ومع ذلك، قد تظهر مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون على شكل انخفاض الرغبة الجنسية، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، والهبات الساخنة.

قال الدكتور جاستن هومان، طبيب مسالك بولية معتمد وأخصائي الصحة الجنسية والإنجابية للرجال، في مقابلة مع هيلث دايجست، إن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر أيضًا على الانتصاب. “أحد التغييرات الأكثر شيوعًا هو الوقت الذي يستغرقه تحقيق الانتصاب – قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تتحول الإثارة الجنسية إلى الانتصاب الكامل“وقال. “بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون الانتصاب نفسه ثابتًا كما كان من قبل، وقد يصبح الانتصاب التلقائي (مثل ذلك الذي يحدث في الصباح) أقل تواتراً.”

يقول هومان إن هذه التغييرات طبيعية تمامًا عند الرجال. تحدث هذه التغيرات في الانتصاب أيضًا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القضيب، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من ضعف الانتصاب (ED).