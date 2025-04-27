التفاصيل المأساوية من تشريح تامي وينيت

عندما قامت الفاحص الطبي الدكتور بروس ليفي بأداء تشريح الجثة على فرجينيا ريتشاردسون ، كانت قد ماتت لمدة عام. كان الجثة المحنطة التي كانت تقع أمامه في مركز العلوم الجنائية في ناشفيل في صباح يوم 14 أبريل 1999 ، هي امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا تُعرف باسم تامي وينيت ، “السيدة الأولى للموسيقى الريفية” ، على الرغم من أنها اعتقدت ليفي أنها بدت أكبر سناً. جاء الفحص بناءً على مخاوف ثلاث من بنات المغني حول كيفية وفاة والدتهم. وافق زوجها الخامس ، جورج ريتشي ، على تشريح الجثة من أجل وضع القضية في الفراش.
إعلان
توفيت وينيت أثناء قيلولة في منزلها في ناشفيل في 6 أبريل 1998. عثرت ريتشي على جسدها ، وأبلغت الطبيب الشخصي ، الدكتور والاس مارش ، ليفي أنه يعتقد أن وينيت توفي بسبب جلطة دموية في رئتها. لعدة سنوات ، تعاملت Wynette مع مشكلات طبية خطيرة ، وخاصة حالة معوية تسمى عسر الهوية ، لكنها كانت تبعث على الاعتماد على المخدرات وصفة طبية ، ويعتقد أطفالها أنها كانت مبالغ فيها ، وهي مجرد جزء من القصة المأساوية لحياة وينيت.
في ذلك اليوم من عام 1999 ، سيجد ليفي الحقيقة ، أو على الأقل أقرب ما يمكن أن يحصل عليه في هذا التاريخ المتأخر. لقد قرر أن وينيت قد مات بالفعل من نوبة قلبية. وبينما وجدت تشريح الجثة اثنين من المهدئات المختلفة في نظامها ، لم تتمكن ليفي من تحديد ما إذا كانت ساهمت في وفاتها.
إعلان
تاريخ طبي معقد
تامي وينيت ، من مواليد فرجينيا وينيت بوغ في عام 1942 ، جاءت من الفقر في ولاية ميسيسيبي إلى صعود إلى أعلى مخططات الموسيقى الريفية ، حيث بيعت أكثر من 30 مليون سجل خلال حياتها مع هذه الأغاني مثل “الوقوف بجانب رجلك” و “الطلاق”. ولكن كان هناك جانب مؤلم لقصتها ، مع زيجات مكسورة ، بما في ذلك نجم مقاطعة جورج جونز ، وتاريخ طبي معقد بدأ عندما كانت في الثامنة والعشرين من عمرها ولم تصعد إلا على مر السنين. بعد أن أزال الطبيب رحمها دون موافقتها بعد ولادة طفلها الرابع ، أدت العدوى التي تلت ذلك إلى ندبات معوية واسعة النطاق مما أدى إلى مشاكل مزمنة.
إعلان
كان أحد هذه الأشياء عسر التغلب ، وهي حالة تتأثر فيها عضلاتها المعوية مما تسبب في “مشاكل مع التغذية الكافية وتخثر الدم” ، وفقًا لتقرير تشريح الجثة. في وقت وفاتها ، خضعت Wynette ل 30 عملية جراحية مختلفة ، وقد زرع الأطباء قسطرة من أجل إعطاء أدوية الألم والدعم التغذوي. خلال تشريح الجثة في أبريل 1999 على Wynette. لاحظت الدكتورة بروس ليفي ندوب وينيت الجراحية العديدة وعند فحص الجهاز الهضمي وجدت أن بطنها والأمعاء الصغيرة والكبيرة “كانت” مع التصاقات الليفية الملحوظة “. في حين أنه لم يجد أي جلطات بطيئة في رئتي Wynette ، فقد وجد أدلة على جلطات الدم السابقة.
بعد فوات الأوان لتحديد ما إذا كانت المخدرات لعبت دورًا في وفاة وينيت
قبل أن يتم عدم تعرض جثة تامي وينيت من ضريح وودلون كروس في ناشفيل واضطرت تلقائيًا ، تحدثت ثلاث من بناتها ، جاكي دالي ، تينا جونز ، وجورجيت جونز لينون ، مع الدكتورة بروس ليفي عن المخدرات التي كانت تتلقاها والدتهما قبل وفاتها. اعتقدت البنات أن ريتشي كان يستخدم المخدرات للسيطرة على وينيت وأن الدكتورة والاس مارش تضعف رعايتها. اتصل ليفي في وقت لاحق مارش حول سبب عدم إخبار الشرطة عن المخدرات التي تدار. أخبره مارش أنه كان سوءًا ، لكن ليفي يشتبه في أن هناك محاولة لتوفير الحد الأدنى من المعلومات للسلطات في ذلك المساء “.
إعلان
أثناء تشريح الجثة ، جمع الدكتور ليفي عينات الأنسجة لاختبارات السموم. كشفت الاختبارات عن وجود اثنين من المهدئات ، على أدق وفينران ، لكن الاختبارات لم تتمكن من العثور على أي آثار من مسكنات الألم ، والتي يمكن أن يذوب سائل التحنيط. نظرًا لأن تشريح الجثة حدث في وقت متأخر جدًا ، فقد أخبر ليفي في وقت لاحق شبكة سي إن إن أنه “من المستحيل فعليًا تحديد مستويات المخدرات الدقيقة في وقت وفاة وينيت أو إلى أي مدى ، إن وجدت ، ساهمت هذه الأدوية في قصور القلب وموتها”. بينما كان يعتقد أنه كان نوبة قلبية قتلت السيدة الأولى للموسيقى الريفية ، بقيت الأسئلة. وكتبت ليفي في تقرير تشريح الجثث: “لا يمكن التحقق من المساهمات النسبية في وفاتها من الأمراض الطبيعية الأساسية والأدوية الموجودة في جسدها وقت وفاتها”. “لذلك ، لا يمكن تحديد طريقة وفاتها.”
إعلان