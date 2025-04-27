التفاصيل المأساوية من تشريح تامي وينيت

عندما قامت الفاحص الطبي الدكتور بروس ليفي بأداء تشريح الجثة على فرجينيا ريتشاردسون ، كانت قد ماتت لمدة عام. كان الجثة المحنطة التي كانت تقع أمامه في مركز العلوم الجنائية في ناشفيل في صباح يوم 14 أبريل 1999 ، هي امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا تُعرف باسم تامي وينيت ، “السيدة الأولى للموسيقى الريفية” ، على الرغم من أنها اعتقدت ليفي أنها بدت أكبر سناً. جاء الفحص بناءً على مخاوف ثلاث من بنات المغني حول كيفية وفاة والدتهم. وافق زوجها الخامس ، جورج ريتشي ، على تشريح الجثة من أجل وضع القضية في الفراش.

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توفيت وينيت أثناء قيلولة في منزلها في ناشفيل في 6 أبريل 1998. عثرت ريتشي على جسدها ، وأبلغت الطبيب الشخصي ، الدكتور والاس مارش ، ليفي أنه يعتقد أن وينيت توفي بسبب جلطة دموية في رئتها. لعدة سنوات ، تعاملت Wynette مع مشكلات طبية خطيرة ، وخاصة حالة معوية تسمى عسر الهوية ، لكنها كانت تبعث على الاعتماد على المخدرات وصفة طبية ، ويعتقد أطفالها أنها كانت مبالغ فيها ، وهي مجرد جزء من القصة المأساوية لحياة وينيت.

في ذلك اليوم من عام 1999 ، سيجد ليفي الحقيقة ، أو على الأقل أقرب ما يمكن أن يحصل عليه في هذا التاريخ المتأخر. لقد قرر أن وينيت قد مات بالفعل من نوبة قلبية. وبينما وجدت تشريح الجثة اثنين من المهدئات المختلفة في نظامها ، لم تتمكن ليفي من تحديد ما إذا كانت ساهمت في وفاتها.

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