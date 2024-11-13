التفاصيل المثيرة للجدل حول انتخابات 2024 والتي تبدو منطقية تمامًا في الواقع

وكما هي الحال في كثير من الأحيان في العصر الرقمي، يمكن أن تنتشر التقارير الأولية قبل ظهور كل الحقائق. ومن المرجح أن يتبجح دونالد ترامب والحزب الجمهوري بتحقيق فوز ساحق و”تفويض” مهما حدث، ولكن مع التصويت. مع انتهاء عملية فرز الأصوات في كاليفورنيا والولايات الغربية الأخرى، أصبح من الواضح أن فوز ترامب في التصويت الشعبي كان الأقل منذ انتخابات عام 2000. وفقًا لحسابات الإحصائي نيت سيلفر (عبر X)، انخفض التصويت إلى 49.8% لترامب مقابل 48.4% لكامالا هاريس، وهو بالكاد تقدم ساحق. وبينما فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ، فقد فازوا بمعظم مقاعد الولايات المتأرجحة، وحققوا مكاسب حاسمة في ولايات من ويسكونسن إلى نورث كارولينا.
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ولكن ليس هناك ما يلطف الأمر، فقد فاز ترامب بشكل حاسم في التصويت الانتخابي. وقد بدأ الحزب الديمقراطي للتو العملية المؤلمة المتمثلة في اكتشاف كيف تمكن مجرم مدان ترك منصبه ذات يوم في خزي بعد محاولته تخريب الانتخابات من استعادة عدد كافٍ من الناخبين لاستعادة البيت الأبيض. قدم بعض منظري المؤامرة على اليسار عبر الإنترنت ادعاءات تخريبية خاصة بهم، زاعمين أنه تم إبطال حوالي 20 مليون صوت من قبل مؤيد ترامب إيلون موسك (لكل تلغراف). إن الادعاءات، التي ظهرت قبل اكتمال إحصاء كاليفورنيا، لا أساس لها من الصحة.
لكن انخفاض التصويت عن الانتخابات السابقة بين مجموعة رئيسية يعطي جزءًا من الإجابة على فوز ترامب. ومقارنة بعام 2020، تضاءل الإقبال الديمقراطي في عام 2024 بشكل كبير. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ما يقرب من مليوني ناخب من معاقل الديمقراطيين شاركوا في الانتخابات وأن التداعيات حدثت في جميع الفئات السكانية.
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ربما تكون اختيارات الحملة قد أدت إلى انخفاض حصة الديمقراطيين في التصويت
لا يزال تشريح جثة كامالا هاريس في انتخابات 2024 مستمرًا حتى كتابة هذه السطور، ومن المرجح أن يستمر لبعض الوقت. لكن تم بالفعل طرح نظريات حول كيفية خسارة هي والحزب الديمقراطي الملايين من ناخبيهم بسبب عدم التحرك. وينظر البعض إلى خيارات الحملة الانتخابية لكلا الطرفين. حيث كان لهاريس أكبر حضور في الحملة الانتخابية – الولايات التي تمثل ساحة المعركة – كانت خسائرها في أضيق الحدود. لكنها دخلت السباق قبل 107 أيام فقط من الانتخابات (حسب The Nation). ظل الرئيس جو بايدن المرشح الديمقراطي لأكثر من نصف عام 2024، على الرغم من التحذيرات المتكررة من أنه من المحتمل أن يخسر ويلحق الضرر بالديمقراطيين في الاقتراع – وعلى الرغم من الشعور الواضح بين جميع الناخبين بأنه كبير في السن.
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أدى انسحاب بايدن وصعود هاريس إلى قمة القائمة إلى ضخ بعض الحماس الذي تشتد الحاجة إليه في الحملة الديمقراطية. ولكن بحلول أواخر أكتوبر، كانت هناك تقارير تفيد بأن الطاقة تتبدد مرة أخرى. تكررت هذه التقارير بعد أن ركزت خسارة هاريس على القرارات الرئيسية التي شعروا أنها تؤدي إلى تآكل القاعدة الطبيعية للديمقراطيين. وكان القرار الذي لقي توبيخاً خاصاً هو مطاردة الجمهوريين الساخطين المحتملين من خلال القيام بحملة انتخابية بارزة مع ليز تشيني. تم أيضًا تجاهل الرسائل الشائعة في وقت مبكر من سباق هاريس للحصول على مواد أكثر وسطية وصديقة للشركات. ربما كانت ساحات القتال عاملاً أيضًا. يستثمر الديمقراطيون مواردهم في الإعلانات التقليدية التي تتركز في الولايات المتأرجحة، في حين ينسق الجمهوريون بشكل مباشر مع مجموعات خارجية ويحققون الدعاية المكتسبة من خلال البث الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي.
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وساعدت العوامل الاقتصادية وحرب غزة في خفض نسبة الإقبال على الانتخابات
أحد العوامل الرئيسية ــ ربما العنصر الوحيد الأكثر حسما في خسارة كامالا هاريس في عام 2024 ــ هو التأثير المتبقي لارتفاع التضخم بعد جائحة كوفيد-19. لقد أدى ذلك إلى تغذية التقلبات بعيداً عن الأحزاب القائمة في جميع أنحاء العالم الديمقراطي، مما أدى إلى إسقاط أو إضعاف الأحزاب على اليسار واليمين. ومقارنة بالعديد من الانتخابات التي أجريت في أعقاب التضخم، فقد شهدت الولايات المتحدة تأرجحاً طفيفاً نسبياً.
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لكن الرسائل الاقتصادية التي أرسلتها حملة هاريس، أو عدم وجودها، ربما ساعدت في خفض نسبة الإقبال بين الجماعات الديمقراطية التقليدية، وخاصة الشباب. على الرغم من أن إدارة بايدن تمكنت من إدارة العديد من التشريعات البارزة التي تتناول المخاوف الاقتصادية للأمريكيين، إلا أن هذه الرسالة كافحت من أجل اختراقها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف التواصل من قبل الإدارة وجزئيًا بسبب مقاومة بعض الناخبين للحقائق السلبية حول المرة السابقة لدونالد ترامب. في المكتب.
وربما يكون فشل الرسائل والقرارات السياسية المحيطة بالصراع في غزة قد أدى أيضًا إلى انخفاض نسبة مشاركة الديمقراطيين. احتجت أعداد كبيرة من الشباب في الولايات التي تشهد معارك على الوضع الحالي في الصراع في غزة، وكان يُنظر إلى استجابة حملة هاريس على نطاق واسع على أنها شديدة الحذر وغير كافية. مدير الاستطلاع جون ديلا فولبي وصف غزة بأنها إحدى القضايا البارزة التي تقلل من حماس الناخبين في مقال لصحيفة نيويورك تايمز.
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