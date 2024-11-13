التفاصيل المثيرة للجدل حول انتخابات 2024 والتي تبدو منطقية تمامًا في الواقع

وكما هي الحال في كثير من الأحيان في العصر الرقمي، يمكن أن تنتشر التقارير الأولية قبل ظهور كل الحقائق. ومن المرجح أن يتبجح دونالد ترامب والحزب الجمهوري بتحقيق فوز ساحق و”تفويض” مهما حدث، ولكن مع التصويت. مع انتهاء عملية فرز الأصوات في كاليفورنيا والولايات الغربية الأخرى، أصبح من الواضح أن فوز ترامب في التصويت الشعبي كان الأقل منذ انتخابات عام 2000. وفقًا لحسابات الإحصائي نيت سيلفر (عبر X)، انخفض التصويت إلى 49.8% لترامب مقابل 48.4% لكامالا هاريس، وهو بالكاد تقدم ساحق. وبينما فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ، فقد فازوا بمعظم مقاعد الولايات المتأرجحة، وحققوا مكاسب حاسمة في ولايات من ويسكونسن إلى نورث كارولينا.

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ولكن ليس هناك ما يلطف الأمر، فقد فاز ترامب بشكل حاسم في التصويت الانتخابي. وقد بدأ الحزب الديمقراطي للتو العملية المؤلمة المتمثلة في اكتشاف كيف تمكن مجرم مدان ترك منصبه ذات يوم في خزي بعد محاولته تخريب الانتخابات من استعادة عدد كافٍ من الناخبين لاستعادة البيت الأبيض. قدم بعض منظري المؤامرة على اليسار عبر الإنترنت ادعاءات تخريبية خاصة بهم، زاعمين أنه تم إبطال حوالي 20 مليون صوت من قبل مؤيد ترامب إيلون موسك (لكل تلغراف). إن الادعاءات، التي ظهرت قبل اكتمال إحصاء كاليفورنيا، لا أساس لها من الصحة.

لكن انخفاض التصويت عن الانتخابات السابقة بين مجموعة رئيسية يعطي جزءًا من الإجابة على فوز ترامب. ومقارنة بعام 2020، تضاءل الإقبال الديمقراطي في عام 2024 بشكل كبير. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ما يقرب من مليوني ناخب من معاقل الديمقراطيين شاركوا في الانتخابات وأن التداعيات حدثت في جميع الفئات السكانية.

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