التفاصيل المزعجة التي تم الكشف عنها في القتل الأمريكي لـ Netflix: Gabby Petito

في فبراير 2025 ، ظهرت Netflix لأول مرة في أحدث إدخال في “American Murder” ، سلسلة مختارات الجريمة الحقيقية. “القتل الأمريكي: غابي بيتيتو” هي محاسبة شاملة ومتحية ومحترمة للاختفاء والقتل واكتشاف بيتيتو عام 2021 ، وهي مدونة تصور تجربتها في الحياة إلى جانب خطيتها ، وقاتلها في نهاية المطاف ، برايان لوندري. من تطور العلاقة بين Petito و Laundrie ، إلى استعادة رفات Petito في حديقة Grand Teton الوطنية ، إلى مصير Laundrie ، “Murder American: Gabby Petito” يوفر جدولًا زمنيًا كاملاً لحالة Laundrie و Petito ، مدعومة بمقابلات مع أفراد عائلة Petito وأقرب الأصدقاء بالإضافة إلى الكشف عن الأدلة.
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ولكن هناك الكثير من الأشياء حول قضية براين ليندري وجابي بيتيتو التي لا تزال غير منطقية. تتبع سلسلة الأفلام الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء أيضًا مقاربة تحقيقية بعد الواقع ، وكشفت عن عناصر صغيرة ولكنها حيوية من الملحمة غير معروفة من قبل للجمهور. فيما يلي جميع التقلبات الجديدة ونقاط البيانات حول قضية القتل Gabby Petito كما تم تسليمها في “American Murder: Gabby Petito” في Netflix.
اقترح Gabby Petito انقسامًا مع براين لوندري يمكن أن يحدث
تم تأسيسه سابقًا في الجدول الزمني لقضية قتل غابي بيتيتو هو كيف أرسل برايان لوندري رسائل نصية إلى والدة بيتيتو ، نيكول شميدت ، من هاتف صديقته بعد وفاتها ، وزُعم أنه يتستر على مقتلها وجعلها تظهر كما لو كانت على قيد الحياة . في 27 أغسطس 2021 ، تلقت شميدت رسالتين من هاتف ابنتها ، واحدة أشارت فيها إلى جد باسمه الأول – وهو ما يقال إن بيتيتو لم يفعل ذلك – وآخر يبلغها عن عدم وجود خدمة هاتفية في موقعه البعيد . يذكر كل من هذه النصوص الجدارة في “القتل الأمريكي: غابي بيتيتو”.
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تكشف السلسلة الوثائقية أيضًا أنه قبل وصول هذه الرسائل ، تلقى شميدت سلسلة من النصوص الأخرى ، التي يعتقد أنها أرسلت من قبل Petito. وكتب بيتيتو: “أنا بخير ، لقد أقنعت براين بالخروج في الغابة حتى أتمكن من الحصول على الشاحنة لنفسي. هذا ما يريد القيام به”. “قال إنه يمكن أن يكون لدي الشاحنة إذا دفعته”. هذا يشير إلى أن Petito ربما كان يفكر في الانقسام مع Laundrie وإنهاء رحلتهم. عندما سئل عما إذا كانوا قد انفصلوا بالفعل ، كتب Petito Schmidt ، “لا ، قلت للتو إنني أستطيع كسب المزيد من المال كأنثى منفردة لايفير”.
تواصل غابي بيتيتو مبدئيًا مع صديقه السابق للمساعدة
بعض من أكثر شهادات الأمعاء في “القتل الأمريكي: غابي بيتيتو” من Netflix تأتي من صديق وشريك رومانسي سابق في الراحل Gabby Petito. عرف رجل فقط بأنه “جاكسون” تفاصيل علاقته مع بيتيتو وكذلك تفاعلاته غير المعروفة علنًا معها في الأيام التي سبقت وفاتها في أغسطس 2021.
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قال جاكسون إنه وبيتيتو كانا زوجين لمدة عام قبل أن تبدأ علاقتها مع براين لوندري ، ويذكر أنهما ناقشوا حتى يوم خفيفة يومًا في رحلة خارج الشبكة. في 22 أغسطس 2021 ، تلقى جاكسون رسالة نصية من Petito ، وحده لهذا اليوم ويحتاج إلى التحدث. في تلك الليلة ، أجرت محادثة سطحية عبر الهاتف ، والتي تحولت إلى متى ذكرت Petito خططها لمغادرة Laundrie ، لكنها كانت تخشى كيف يمكن أن يتفاعل. بعد خمسة أيام ، استذكر جاكسون أن Petito أرسل له رسالة Snapchat من Jackson Hole ، Wyoming ، لتهدئة أن اسم المدينة ذكرها به. في وقت لاحق ، أراد بيتيتو التحدث مرة أخرى ، لكن جاكسون تخطى المكالمة لأنه كان مشغولاً في العمل. علمت جاكسون وفاة بيتيتو من بث أخبار تلفزيونية في اليوم الذي تم فيه اكتشاف جسدها وتحديده.
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سرق براين ليندري مئات الدولارات من غابي بيتيتو
بعد أربعة أيام من عام 19 سبتمبر ، 2021 ، اكتشاف البقايا في حديقة غراند تيتون الوطنية التي تم تحديدها بشكل قاطع على أنها تلك الخاصة بـ Gabby Petito ، حققت السلطات الفيدرالية اختراقًا كبيرًا في القضية. تم إصدار مذكرة اعتقال غير محققة لبريان لوندري ، بحلول هذه المرحلة ، شخص مفقود تم الإبلاغ عنه ، كشخص يثير اهتمامه بما كان يُقلب أن يكون مقتل بيتيتو. كما فرضوا رسومًا على الاحتيال على بطاقة الخصم ، ووجدوا أدلة على أن بطاقة الخصم الخاصة بـ Petito One قد تم استخدامها بعد وفاتها بمبلغ قدره 1000 دولار من المعاملات وأن Laundrie كان الجاني المحتمل.
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في فيلم وثائقي Netflix “American Murder: Gabby Petito” لعام 2025 ، كشف وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جزءًا كبيرًا من التهم الاحتيالية التي فرضتها Laundrie جاء من تحويل الأموال المباشرة Zelle. وبحسب ما ورد استخدمت Laundrie هاتف Petito لأخذ 700 دولار من حسابها المصرفي ونقله إلى. من أجل جعل الأمر يبدو أن Petito قامت بذلك بنفسها ، مع إعطاء انطباع خاطئ بأنها كانت لا تزال على قيد الحياة ، شملت Laundrie مذكرة تشير إلى أن الزوجين كانا ينقسمان وينهي رحلتهما على الطريق. “وداعا براين ، لن أطلب منك أي شيء مرة أخرى” ، قرأت الملاحظة.