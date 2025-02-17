التفاصيل المزعجة التي تم الكشف عنها في القتل الأمريكي لـ Netflix: Gabby Petito

في فبراير 2025 ، ظهرت Netflix لأول مرة في أحدث إدخال في “American Murder” ، سلسلة مختارات الجريمة الحقيقية. “القتل الأمريكي: غابي بيتيتو” هي محاسبة شاملة ومتحية ومحترمة للاختفاء والقتل واكتشاف بيتيتو عام 2021 ، وهي مدونة تصور تجربتها في الحياة إلى جانب خطيتها ، وقاتلها في نهاية المطاف ، برايان لوندري. من تطور العلاقة بين Petito و Laundrie ، إلى استعادة رفات Petito في حديقة Grand Teton الوطنية ، إلى مصير Laundrie ، “Murder American: Gabby Petito” يوفر جدولًا زمنيًا كاملاً لحالة Laundrie و Petito ، مدعومة بمقابلات مع أفراد عائلة Petito وأقرب الأصدقاء بالإضافة إلى الكشف عن الأدلة.

إعلان

ولكن هناك الكثير من الأشياء حول قضية براين ليندري وجابي بيتيتو التي لا تزال غير منطقية. تتبع سلسلة الأفلام الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء أيضًا مقاربة تحقيقية بعد الواقع ، وكشفت عن عناصر صغيرة ولكنها حيوية من الملحمة غير معروفة من قبل للجمهور. فيما يلي جميع التقلبات الجديدة ونقاط البيانات حول قضية القتل Gabby Petito كما تم تسليمها في “American Murder: Gabby Petito” في Netflix.