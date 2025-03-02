التفاصيل المزعجة والادعاءات حول مزاج مارلين مانسون

قامت الموسيقي الأمريكي مارلين مانسون لأول مرة ببروزه كصدمة صدمة أمريكا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، عندما أصبحت ألبومات بما في ذلك “صورة لعائلة أمريكية” و “نجم المسيح الدجال” ضربات هائلة بين قاعدة المعجبين الشابة غير الراضين. سرعان ما أصبح مانسون ، الذي يقود فرقة تحمل نفس الاسم ، هدفًا للهجوم من قبل الآباء المعنيين ووسائل الإعلام ، الذين ادعوا أن كلماته الغاضبة والعدمية تؤثر سلبًا على أطفالهم. كانت الحفلات الموسيقية الشهيرة ، كانت عنيفة ، ومثيرة للصدمة ، وكثيراً ما تم الاحتجاج عليها ، حيث ادعى المعارضون أن العروض شملت أعمالًا مثل البهيمية والتضحية الطقسية. جادل مانسون ، واسمه الحقيقي براين وارنر ، بأن أدائه كانت فنًا ، ودافع عن حقه في أداء الموسيقى كما يحب في حرية التعبير.

إعلان

على الرغم من أن مانسون انضم إلى صفوف المحاربين القدامى في موسيقى الروك بحلول عام 2010 ، إلا أن عام 2020 شهدت اتهامات مروعة بأن شخصيته الشيطانية قد انقلبت على حياته الشخصية في شكل سوء المعاملة ضد الناس من حوله ، وخاصة النساء. تقدمت أكثر من عشرة نساء ، بمن فيهم ممثلات بارزة ، إلى الأمام متهمة مانسون بإساءة معاملة وسماتته على أنه معرض للنوبات من الغضب. فيما يلي بعض تفاصيل مانسون التي يزعم أنها سيئة السمعة ، من فمه وأولئك الذين واجهوها مباشرة.