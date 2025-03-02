التفاصيل المزعجة والادعاءات حول مزاج مارلين مانسون

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
قامت الموسيقي الأمريكي مارلين مانسون لأول مرة ببروزه كصدمة صدمة أمريكا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، عندما أصبحت ألبومات بما في ذلك “صورة لعائلة أمريكية” و “نجم المسيح الدجال” ضربات هائلة بين قاعدة المعجبين الشابة غير الراضين. سرعان ما أصبح مانسون ، الذي يقود فرقة تحمل نفس الاسم ، هدفًا للهجوم من قبل الآباء المعنيين ووسائل الإعلام ، الذين ادعوا أن كلماته الغاضبة والعدمية تؤثر سلبًا على أطفالهم. كانت الحفلات الموسيقية الشهيرة ، كانت عنيفة ، ومثيرة للصدمة ، وكثيراً ما تم الاحتجاج عليها ، حيث ادعى المعارضون أن العروض شملت أعمالًا مثل البهيمية والتضحية الطقسية. جادل مانسون ، واسمه الحقيقي براين وارنر ، بأن أدائه كانت فنًا ، ودافع عن حقه في أداء الموسيقى كما يحب في حرية التعبير.
إعلان
على الرغم من أن مانسون انضم إلى صفوف المحاربين القدامى في موسيقى الروك بحلول عام 2010 ، إلا أن عام 2020 شهدت اتهامات مروعة بأن شخصيته الشيطانية قد انقلبت على حياته الشخصية في شكل سوء المعاملة ضد الناس من حوله ، وخاصة النساء. تقدمت أكثر من عشرة نساء ، بمن فيهم ممثلات بارزة ، إلى الأمام متهمة مانسون بإساءة معاملة وسماتته على أنه معرض للنوبات من الغضب. فيما يلي بعض تفاصيل مانسون التي يزعم أنها سيئة السمعة ، من فمه وأولئك الذين واجهوها مباشرة.
يدعي أنه اعتدى والدته
في عام 1998 ، في ذروة شهرته ، أصدر مارلين مانسون مذكرات مع المؤلف المشارك نيل شتراوس ، “الطريق الصلب الطويل خارج الجحيم”. يحدد العمل حياته المبكرة ، ونمط حياته البديل ، وتجاربه كأيقونة صخرية. تم إصداره للمراجعات المواتية عمومًا ، على الرغم من أن بعض النقاد ، مثل الناس ، ادعوا أن الكتاب كان “أخبرني قليلاً” في وصفه لكيفية تطور مانسون إلى الرجل الغريب والمخرب الذي هو عليه اليوم. في الواقع ، لا يسحب الكتاب أي اللكمات في وصفه لحياة مانسون المبكرة وكيف جاء ليحتقر والديه – وهي حقيقة من حياته التي ستصبح أساسية في عمله.
إعلان
نشأ مانسون في كانتون ، أوهايو من قبل والديه ، باربرا واير وارنر وهيو أنجوس وارنر. لقد اضطر إلى حضور المدارس المسيحية ، وهو جانب من جوانب طفولته يقول إن تأطير وجهات نظره المعادية للدين في الحياة اللاحقة. وقد ادعى أيضًا أن والده ، هيو ، كان لديه مزاج عنيف وعادة من الانفجارات الغاضبة ضد زوجته ، التي اتهمها بالخيانة الزوجية.
جاء شاب مانسون لتقليد والده. في سيرته الذاتية ، يتذكر رمي زجاجة عطر على والدته ، وهو يندب وجهها ، بعد أن اشتبه في أنها خدعت والده بعد عودته إلى المنزل متأخراً دون أي تفسير. وكتب في “The Long Hard Road Of Hell”: “في مشاجرة تلت ذلك ، ضربتها ، وبصق عليها وحاولت خنقها”. “لم تنقص أبدًا. لقد بكيت للتو ، ولم أشعر أبدًا بالأسف عليها.”
إعلان
زُعم أن مارلين مانسون كانت تخيف فوق ترموستات
عندما اندلعت الادعاءات ضد مارلين مانسون في عام 2021 ، أطلقت العنان للاهتمام بأسلوب حياة الموسيقي من أعين الجمهور. تبع ذلك الوحي ، واقترحوا أن صورته على خشبة المسرح كانت تنعكس ، بشكل مزعج ، في حياته اليومية. في نوفمبر / تشرين الثاني ، نشرت رولينج ستون ميزة “مارلين مانسون: الوحش يختبئ في مرأى من البصر” ، بناءً على وثائق المحكمة والمقابلات مع أكثر من 55 شخصًا على صلة به لإعطاء سرد لمعاملته المزعجة للأشخاص من حوله.
إعلان
تمتد بعض التفاصيل من أولئك الذين يزعمون أنهم تعرضوا للإيذاء من قبل مانسون إلى أوصاف منزله. يُزعم أن الشقة مغطاة بالدم المزخرف والمواد الإباحية والكتابات الهجومية التي وصفها شريك سابق بأنه “ثلاجة سوداء”. يأتي الوصف من حقيقة أن مانسون أصر على ما يبدو على الحفاظ على الشقة أقل من 65 درجة. إذا قام أي شخص بتعيينه ، فقد ألقى نوبات الغضب العنيفة حيث دمر أثاث الشقة.
إساءة استخدام الفأس المزعومة ضد Esmé Bianco
واحدة من أكثر المتهمين في مارلين مانسون هي الممثلة “لعبة العروش” إسماع بيانكو ، التي انضمت إلى الممثلة إيفان راشيل وود في التقدم بادعاءات حول سلوك الموسيقي المسيء في عام 2021. كانت بيانكو ومانسون في علاقة لمدة عامين ، وخلال ذلك الوقت تدعي أنها كانت ضحية عدة أشكال من الاستخدام. جاء نادر من علاقتهما عندما أغضب مانسون ، على ما يبدو من أن بيانكو فشل في إعطائه المساحة التي شعر أنه يحتاجها ، وزُعم أنه أخذ فأسًا وطارد بيانكو من خلال الشقة ، وتدمير الأشياء في هذه العملية.
إعلان
انفصل بيانكو عن مانسون بعد فترة وجيزة. أحضرت الممثلة قضية مدنية ضد مانسون تزعم الاعتداء الجنسي والاتجار بالجنس. منذ ذلك الحين تم تسويتها ، وكذلك قضية مدنية أخرى من امرأة مجهولة تدعي الاعتداء الجنسي. كما أسقطت مانسون تهم تشهير ضد وود ودفعت أتعاب محاميها. لم يتم توجيه تهم جنائية ضده بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي ، وعلى الرغم من المستوطنات المدنية ، فإنه ينكر جميع الاتهامات.
العديد من الانهيارات العامة له
على الرغم من مزاعم عروض الغضب التي تحدث خلف الأبواب المغلقة ، كشفت العديد من مظاهر مارلين مانسون العامة أن الموسيقي يمتلك على ما يبدو مزاجًا متفجرًا. في الواقع ، احتل مانسون عناوين الصحف طوال حياته المهنية لفقدانها أثناء الأداء. في العديد من المناسبات ، قام بتشغيل زملائه الموسيقيين وأعضاء الطاقم وأفراد الجمهور.
إعلان
في عام 1996 ، اضطر عرض مارلين مانسون إلى النهاية في وقت مبكر بعد تعرض لاعب الدرامز لفرقة الزنجبيل لإصابة في الرأس من موقف ميكروفون شاهده قد ألقاه مانسون نفسه. في عام 2018 ، أنهى عرضًا بعد انهيار شهد المغني ، الذي ظهر في حالة سكر ، وهو أمر غاضب وغير متماسك على الجمهور قبل المشي خارج المسرح. ثم ، في عام 2021 ، خرج في مقابلة مع Metal Hammer بعد أن أشار المضيف إلى المزاعم ضده.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ضحية للاعتداء الجنسي ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع الاغتصاب والإساءة وساحات المحارم الوطنية على شبكة الإنترنت أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Rainn في 1-800-656-Hope (4673).