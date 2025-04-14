التقط يانكيز موسيقى الجاز تشيشولم البلوز البارد مع هوميروس منفرد

كان ذلك 83 درجة يوم الأحد في جزر البهاما ، ولكن بالنسبة إلى موسيقى الجاز تشيشولم جونيور الأصلية في ناسو ، ربما شعرت برونكس 54 درجة بالمنزل بالنظر إلى ما لعبه في وقت سابق من الأسبوع.

مع لعب Yankees على امتداد ألعاب في ظروف متعبدة غالبًا ما شعرت وكأنها 20-30 درجة ، انخفض إنتاج Chisholm الهجومي أيضًا قبل اندلاعه يوم الأحد.

التقطت تشيشولم انزلاق 0 مقابل 24 مع منزل منفرد يركض على المخلص العمالقة تايلر روجرز في الشوط الثامن ، على الرغم من أنه لم يكن كافيًا مع خسارة يانكيز ، 5-4.

“لقد كان الأسوأ بالنسبة لي” ، قال تشيشولم عن اللعب في البرد. “أنا من جزر البهاما ، أنا معتاد على الطقس الدافئ. ربما يكون هذا هو الأبرد الذي لعبته على الإطلاق ، في الأسبوع الماضي. لا سيما أن أذهب إلى ست مباريات على التوالي من هذا القبيل. ولكن في نهاية اليوم ، هذا هو وظيفتي وهذا ما دفعته للقيام به ، اذهب إلى هناك.

“في عقدي ، لا يقول أنني لا ألعب في أقل من 40 درجة ، لذلك يجب أن أذهب إلى هناك وأبذل قصارى جهدي كل يوم.”

بعد لعب مبارياته المنزلية في ميامي خلال المواسم الأربعة والنصف الأولى من مسيرته المهنية في الدوري الكبير ، كان على تشيشولم أن يتكيف مع طبيعية جديدة لبدء الموسم في ظروف باردة (حتى أكتوبر الماضي ، لم يحصل برونكس على هذا البرد).

لم يساعد الجدول الزمني أيضًا ، مع أول رحلة على الطريق في يانكيز تتأرجح عبر بيتسبيرغ وديترويت.

بدا تشيشولم أكثر راحة يوم الأحد ، وهو يمزح أنه كان بإمكانه أن يلعب بدون أي أكمام ، على عكس الأسبوع الماضي ، عندما كان يلعب في أكبر عدد ممكن من الطبقات ويحاول علاجات مختلفة للبقاء دافئًا.

وقال تشيشولم: “الكثير من الفازلين – يصرخ فازلين ، أرسل لي بعضًا”. “الكثير من الأشياء الساخنة من الخارج من غرفة التدريب. اذهب في حوض الاستحمام الساخن قبل اللعبة. طبقات من الكريمات. إنها مجرد الكثير. إنه كثير للخروج واللعب في البرد ، ولكن مهلا ، هذا هو وظيفتنا وهذا ما يجب أن نذهب إليه. لا يوجد أي أعذار.”

كان تشغيل منزل تشيشولم يوم الأحد الخامس من الموسم في مباراته الخامسة عشرة ، ولكنه الأول منذ مباراته السادسة في 3 أبريل.

لقد شعر أنه كان يرتدي الكثير من الكرات في الآونة الأخيرة دون حظ كبير – الذي كان معدله البالغ 21.9 في المائة (المئوية 97) الذي يدخل يوم الأحد سيؤدي احتياطيًا – على الرغم من أن مديره أشار إلى أن الظروف لعبت أيضًا دورًا في ركوده.

قال المدير آرون بون قبل المباراة: “سيصبح ساخنًا ، أشعر”. “لكنني أشعر أن الطقس ربما كان له تأثير قليلاً عليه هنا ، وخاصة في الأيام القليلة الماضية.”