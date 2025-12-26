التقى ميتس مع الوكيل الحر الأعلى فرامبر فالديز بحثًا عن ترقية طاقم العرض

لقد تحدث فريق Mets على الأقل إلى أحد أفضل الأذرع في السوق المفتوحة.

وأفاد جون هيمان مراسل صحيفة The Post أنهما التقيا مع فرامبر فالديز.

التقى العمالقة والأوريول أيضًا باليسار، لكل هيمان.

قضى فالديز المواسم الثمانية الأولى من حياته المهنية مع أستروس، وسجل 13-11 سجلًا مع 3.37 عصرًا في العام الماضي.

في 17 مباراة مهنية بعد انتهاء الموسم، مع ظهور جميع المباريات باستثناء واحدة كلاعب أساسي، يمتلك فالديز 4.34 عصرًا.

يفضل فريق ميتس ورئيسه ديفيد ستيرنز عدم منح صفقات طويلة ومربحة للرماة نظرًا لخطر الإصابة، وفقًا لما ذكره هيمان، لكنهم قدموا استثناءات لأفضل المواهب في الماضي – فقد عرضوا 325 مليون دولار على يوشينوبو ياماموتو، حسبما ذكرت صحيفة The Post سابقًا.

وقع ياموموتو في النهاية مع فريق دودجرز بنفس المبلغ.

كانت صراعات فريق ميتس في البداية محورية في انهيارهم من التصفيات العام الماضي.

لقد امتلكوا 4.13 ERA العام الماضي، والذي احتل المرتبة 18 بعد بداية متألقة.

تراجع شون مانيا، وكان فرانكي مونتاس كارثة قبل أن يتعرض للإصابة، وتلاشى ديفيد بيترسون على امتداد الملعب، وعانى كوداي سينجا بشدة بعد عودته من الإصابة، ولم يتعمق كلاي هولمز في المباريات.

لقد كان الناشئون في فريق ميتس – نولان ماكلين، وبراندون سبروت، وجوناه تونج – هم الذين قدموا أي جودة كمبتدئين.

وقد ترك ذلك فجوة صارخة في الدوران ليملأها ستيرنز.

سيوفر فالديز خيارًا مثبتًا.

لقد شهد فريق ميتس بالفعل توقيع بيت ألونسو (الأوريولز) وإدوين دياز (دودجرز) وبراندون نيمو (رينجرز) وجيف ماكنيل (أ) مع فرق أخرى أو تبادلهم بينما يحاول ستيرنز إجراء تحول كامل في جوهرهم.