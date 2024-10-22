التمرين السهل الذي يمكنك القيام به قبل النوم لتقليل التوتر ومساعدتك على النوم

تعتبر التمارين الرياضية إحدى أهم أدوات فقدان الوزن عندما تقترن بنظام غذائي صحي. سواء كنت تبدأ يومك بالمشي السريع أو تنهي يومك بالتدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، فإن تحريك جسمك كل يوم يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. تؤدي بعض أنواع التمارين، مثل التدريب المتواتر عالي الكثافة والتدريب الدائري، إلى حرقة لاحقة، مما يعني أنك ستستمر في حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء تعافي جسمك.

يقول الدكتور كريس موهر، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في شركة Fortune Recommends، لـ Health Digest أن التمارين القوية التي تزيد من معدل ضربات القلب ليست الخيار الأكثر حكمة قبل النوم. وقال: “أوصي بوضعيات اليوغا اللطيفة والمريحة عند النوم لتجنب تنشيط الجسم كثيرًا قبل النوم”.

أحد التمارين السهلة التي يمكنك القيام بها قبل النوم هي الطية للأمام. وقال: “هذه الوضعية، المعروفة أيضًا باسم أوتاناسانا، تهدئ العقل وتقلل من التوتر، وهو أمر ضروري للنوم الجيد”. “أما بالنسبة لحرق السعرات الحرارية، في حين أن الوضعية نفسها لا تحرق الكثير من السعرات الحرارية، فإن ممارسة اليوغا يمكن أن تزيد قليلاً من معدل الأيض لديك بسبب عمليات الجسم الطبيعية أثناء النوم.” قد يؤدي التوتر وقلة النوم إلى إحباط جهودك في إنقاص الوزن، لذا فإن وضعيات اليوغا مثل الطية الأمامية يمكن أن تساعدك.