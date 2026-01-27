التنافس الرياضي بين نيويورك وبوسطن سيتحول في عام 2026

لم يكن من المفترض أن يكون الأمر بهذه الطريقة قريبًا، لكن بوسطن عادت للحصول على أفضل ما لدينا مرة أخرى.

كان من المفترض أن تتمتع رياضة نيويورك بقدر أكبر من التقدم على مدينتها المنافسة في الشمال الشرقي – أو على الأقل على قدم المساواة معها – أكثر مما كانت عليه في بعض الوقت، خاصة مع استمرار باتريوتس في إعادة البناء وتعامل فريق سلتكس مع إصابة جسيمة لأفضل لاعب لديهم.

ومع ذلك، ها نحن هنا، حتى بعد شهر واحد من عام 2026، وقد عاد باتس إلى بطولة السوبر بول بالفعل، بعد ستة مواسم فقط من رحيل توم برادي واثنين منذ أن تبعه بيل بيليشيك خارج نيو إنجلاند.

وفي الوقت نفسه، غاب فريق Jets – الذي لم يظهر في Super Bowl منذ بزوغ فجر عصر الدلو – عن التصفيات للمرة الخامسة عشرة على التوالي، وهي أطول سلسلة نشطة في اتحاد كرة القدم الأميركي. لقد كان العمالقة متعفنين تمامًا خلال العامين الماضيين وطوال معظم العقد الماضي، لكنهم على الأقل تأهلوا لحفلة ما بعد الموسم في عامي 2016 و2022، وقبل ذلك رفعوا كأس لومباردي مرتين في القرن الحادي والعشرين، متفوقين على برادي وبيليتشيك وبينتاونرز في المرتين.