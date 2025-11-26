التنبؤ باكس مقابل هيت: اختيارات الدوري الاميركي للمحترفين الأربعاء، والاحتمالات، والرهانات

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



واحدة من أكبر الوقائع المنظورة التي دخلت موسم الدوري الاميركي للمحترفين كانت مستقبل جيانيس أنتيتوكونمبو.

شعر بعض النقاد أن أيامه مع باكس قد تكون معدودة، على الرغم من قيام المنظمة بعدة تحركات باهظة الثمن في فترة الإجازة لإظهار الالتزام بالفوز. كان الطلب التجاري ممكنًا بالتأكيد.

بدأ ميلووكي بسجل 8-5 وتساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكان باكس تحقيق تقدم كبير، نظرًا لأنهم يمتلكون أفضل لاعب في المؤتمر والعديد من الإصابات التي ابتليت بها الفرق الأخرى.

ومع ذلك، فإن أنتيتوكونمبو يعاني من شد في الفخذ ويعاني الفريق من عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الفريق مرتين. وخسر باكس أربع مباريات متتالية بفارق تسع نقاط على الأقل وفشل في تغطية كل منها.

يزور ميلووكي هيت باعتباره المستضعف بفارق 6.5 نقطة يوم الأربعاء بإجمالي 233.5 نقطة.

كانت مباراة هيت واحدة من أكبر المفاجآت في الدوري. وهم يجلسون حاليًا في المركز الأول في القسم الجنوبي الشرقي برصيد 12-6، على الرغم من تعرضهم لإصابات عديدة. ظهر حارس كل النجوم تايلر هيرو لأول مرة في الموسم في مباراته الأخيرة، حيث عاد من جراحة في الكاحل.

ميامي هي أيضًا 12-6 مقابل السبريد (ATS)، الذي يحتل مرتبة خلف بيستونز الساخنة وعلامة ATS 12-5. يتفوق فريق The Heat بشكل روتيني على التوقعات وهذا يتحدث عن التدريب الممتاز لإريك سبويلسترا.

أعتقد أن هذا يستمر ضد فريق باكس قصير اليد. يكافح Doc Rivers للعثور على مناورة يمكن أن تساعد حتى عودة Antetokounmpo. لسوء الحظ بالنسبة لهم، أعتقد أن هذه مهمة حمقاء. إنه يستحق مثل أي شخص آخر ولا يوجد حل حقيقي لغيابه.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

غطت The Heat أربعة على التوالي حتى رحبت بعودة Herro في الدورة. لقد سجل 24 نقطة، بما في ذلك دلو الفوز بفارق ضئيل على مافريكس، لكن يبدو أن محاولاته الـ18 للتسديد عطلت حركة الكرة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث فترة تعديل، لذلك ما زلت أعتقد أنهم فريق يتم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية في سوق المراهنات.

لدي سجل 78-66-2 ATS في قسم ما بعد الرياضة ومسرحيتي التالية هي Miami -6.5 نقطة (-110، FanDuel Sportsbook).

