التنبؤ بالموسم، ثلاث مكالمات جريئة وستة وجبات سريعة

ينتقد زاك برازيلر من صحيفة The Post بعض توقعات سانت جون، بالإضافة إلى ستة نصائح سريعة لموسم كرة السلة الجامعي القادم:

تثلاث توقعات جريئة

كاداري ريتشموند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

للمرة الخامسة في تاريخ البرنامج، والمرة الأولى منذ والتر بيري في عام 1986، حصل لاعب سانت جون على لقب أفضل لاعب في الشرق الكبير لهذا العام.

يقود الحارس متعدد الاستخدامات الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 فريق Johnnies إلى المركز الثالث في الدوري والمصنف الرابع في بطولة NCAA.

بعد تحسين تسديدته المكونة من 3 نقاط – وهذا هو المجال الوحيد الذي يحتاج إلى تحسين في لعبته – تم إخراج مواطن بروكلين في وقت مبكر من الجولة الثانية من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لشهر أبريل.

سيمون ويلشر يقود سانت جون في التهديف

حقق المجند السابق من بين أفضل 40 لاعبًا من فريق Roselle Catholic (نيو جيرسي) قفزة هائلة عندما كان طالبًا في السنة الثانية، حيث ظهر كأفضل هداف في سانت جون.

يبني سيميون ويلشر الذي يبلغ طوله 6 أقدام و4 أقدام موسمًا رائعًا ويستفيد من اللعب جنبًا إلى جنب مع اثنين من حراس التمريرة الأولى في ريتشموند وديفون سميث، ويطلق النار بنسبة 38 بالمائة من مدى 3 نقاط.

بعد اختبار مياه مشروع الدوري الاميركي للمحترفين، يعود ويلشر الناضج لموسم الناشئين كمرشح لجميع الأمريكيين وقائد البرنامج بلا منازع.

العمق هو قضية مبكرة

لدى سانت جون أحد المراكز الستة الأولى التي يمكن أن تتطابق مع أي شخص في الشرق الكبير، ولكن هناك انخفاض حاد بعد ذلك.

في النهاية، أصبح الطالب الجديد جايدن جلوفر ذو الأربع نجوم جزءًا محوريًا من مقاعد البدلاء، ولكن هناك آلام كبيرة في النمو مع الوحدة الثانية التي كلفت مباريات فريق بيتينو التي يجب أن يفوز بها قبل أن يتطور جلوفر وبري إلى احتياطيين موثوقين في وقت لاحق من الموسم.

سالتنبؤ بالسبب

26-11، سويت 16

بيتينو متفائل بشأن هذه المجموعة، معتقدًا أنها يمكن أن تلعب دورًا عميقًا في شهر مارس.

قد تكون تسديدات سانت جون ثلاثية النقاط غير متسقة طوال الموسم، لكنها ستكون رائعة دفاعيًا، ولن يتمكن سوى عدد قليل من المعارضين من إبعاد ريتشموند وسميث عن الطلاء.

المركز الثالث في منطقة Big East العميقة يتبعه أربع مصنفات في الرقص.

بعد ربع قرن من الجفاف، لم يفز فريق Johnnies أخيرًا بمباراة في بطولة NCAA فحسب، بل تقدموا إلى عطلة نهاية الأسبوع الثانية.

سالتاسع الوجبات السريعة

الوافد الجديد للمشاهدة

Kadary Richmond و Deivon Smith هما المتصدران، وهما حارسان معروفان تم تعيينهما في فرق Big East قبل بداية الموسم.

لقد كانا من أفضل الحراس الذين دخلوا بوابة النقل.

لكن راقب سكوت الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 7 أقدام.

لقد أشاد به المدرب ريك بيتينو باعتباره أحد أكثر العاملين ثباتًا لديه.

مهاجم ممتد يمكنه الدفاع عن كل مركز تقريبًا، سيبدأ في ليلة الافتتاح ويمكن أن يكون الرجل الغراء لهذه المجموعة.

القرار الأهم

من سيدعم زوبي إيجيوفور في المركز؟ نقل USC فينس إيووتشوكو أو استيراد البرتغالي روبن بري؟ لم يفصل أي من اللاعبين نفسه بعد.

وفي معرض روتجرز، سجل إيجيوفور 34 دقيقة.

من الواضح أن هذا الرقم يجب أن ينخفض. قد يدور الثنائي في البداية.

أيام جيدة قادمة

كان RJ Luis محدودًا بشكل كبير طوال موسم 2023-24 بأكمله تقريبًا، ونادرًا ما كان قادرًا على التدرب أو المشاركة في جلسات تطوير اللاعبين الشهيرة لبيتينو بسبب مشاكل في ساقه.

لم يعد هذا هو الحال. يمكن تجهيز الجناح الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 أقدام، والذي يعتقد بيتينو أن لديه القدرة على أن يكون اختيارًا في الجولة الأولى، لسنة كبيرة.

تذكر، عندما سجل بأرقام مضاعفة في الشتاء الماضي، كان فريق سانت جون 10-4.

الأيام السيئة المقبلة

سيتم دفع برادي دنلاب، وهو مجند سابق من فئة أربع نجوم من كاليفورنيا، من قبل الطالب الجديد جايدن جلوفر لدقائق من مقاعد البدلاء.

يحتاج سانت جون إلى طالب السنة الثانية الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 ليضرب التسديدات أو قد يرى دورًا متضائلًا.

القصة التي لن تختفي

إلى متى سيتولى تدريب بيتينو؟ لقد بلغ للتو 72 عامًا.

وقد تقاعد عدد من المدربين المشهورين في السنوات الأخيرة، وكان آخرهم توني بينيت من فرجينيا قبل بضعة أسابيع فقط.

لقد اجتذب Pitino مواهب من الدرجة الأولى وأموالًا كبيرة إلى البرنامج، وهو أمر مهم جدًا في عصر بوابة النقل والاسم والصورة والتشابه.

أخبرني بيتينو مؤخرًا أنه طالما ظل بصحة جيدة، فلن يذهب إلى أي مكان، لكن هذا لن يوقف الأسئلة.

لا تتفاجأ إذا…

إيجيوفور هو أحد أفضل المهاجمين في الشرق الكبير.

كان الشاب الأنيق أفضل رجل كبير في سانت جون اعتبارًا من يناير من العام الماضي وقام بتحسين قفزه المحيطي، إلى درجة أنه يمكن على الأقل أن يشكل تهديدًا من خارج القوس.

أطلق عليه زملاؤه لقب قائد مساعد، إلى جانب ريتشموند، في إشارة إلى صفاته القيادية وأخلاقيات العمل.

لديه محرك لا يتوقف.