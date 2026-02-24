التوفير العتيق البسيط ابحث عن قيمته التي قد تفاجئك (إذا كان بإمكانك العثور على واحدة!)

إن الحصول على قطعة مستعملة ذات قيمة عالية بشكل غير عادي هو حلم كل مقتصد، وهناك قطعة ذات قيمة غير متوقعة يجب على كل مقتصد أن يبحث عنها: أواني فخارية عتيقة. سواء كنت في سوق السلع المستعملة أو في منطقتك المحلية، ترقب هذه القطع الحجرية. على الرغم من أن طبق الخزف الحجري الخاص بـ Target يمنح علامات تجارية كبرى للمصممين بتكلفة أقل، فقد تكون محظوظًا وتحصل على الصفقة الحقيقية في متجرك الخيري المحلي. إذا وجدت المنتج المناسب، فقد تتراوح قيمته من 500 دولار إلى 400 ألف دولار – أو حتى أكثر.
في حين أن الخزف الحجري العتيق يتجه نحو ديكور المنزل – تحب Ina Garten عرض الفخار العتيق في مطبخها – فإن قيمة إعادة البيع المحتملة العالية للأواني الفخارية الحجرية على وجه الخصوص قد تكون كافية لإبقائها بعيدًا عن رف مطبخك وإدراجها عبر الإنترنت ليجدها هواة الجمع. ومع ذلك، لا يمكنك التقاط أي قطعة فخارية قديمة وتتوقع أن تجلب لك أموالًا كبيرة.
أولًا، يُصنع الخزف الحجري من نوع معين من الطين، وهو نوع يتمتع بتصنيف مقاوم للماء أقل من 2%. عندما تقوم بالادخار، ستحتاج إلى البحث عن علامات الخزف الحجري العتيق الثمين، بما في ذلك الملمس اللامع والمزجج. يمكن أن تكون هناك علامة أخرى واضحة على الفخار الحجري العتيق وهي مجموعة متنوعة من التصميمات والعلامات الزرقاء الكوبالتية على الجزء الخارجي من الفخار.
تاريخ الفخاريات الحجرية
يعود استخدام حاويات التخزين الخزفية في أمريكا الشمالية إلى آلاف السنين، حيث اكتشف علماء الآثار أواني خزفية (طينية) صنعت في عام 2890 قبل الميلاد في ما يعرف الآن بوادي نهر السافانا.
الفخار، ببساطة، هو وعاء أسطواني مقاوم للماء ذو قاع مسطح وقمة مفتوحة مصنوعة من الطين. في أمريكا الاستعمارية، تم استخدام الأواني الفخارية القوية في الحياة اليومية لطهي الطعام وتخزينه. عندما جلب المهاجرون تقنية التزجيج بالملح إلى مستعمرات الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، غيرت عالم الفخار الأمريكي، مما سمح للخزافين بصنع أوعية أكثر ثباتًا وأكثر مقاومة للماء.
تتضمن تقنية التزجيج بالملح صب الملح في الفرن، حيث تؤدي حرارته إلى تبخير الملح إلى غاز، والذي يستقر بعد ذلك على الفخار. أدى التزجيج الملحي، جنبًا إلى جنب مع اكتشاف طين الخزف الحجري الطبيعي الفريد في ما يعرف الآن بنيويورك ونيوجيرسي، إلى إنتاج ما يعرف الآن باسم الخزف الحجري المزجج بالملح الأمريكي، والذي هيمن على سوق الفخار في الولايات المتحدة من عام 1780 إلى عام 1890. واليوم، يمكن لهذه القطع الحجرية المزججة بالملح أن تجلب فلسًا كبيرًا – في أي مكان من بضع مئات من الدولارات إلى عدة آلاف.
التعرف على القطع الأثرية الثمينة
هناك عدة طرق للتعرف على الأواني الفخارية العتيقة القيمة عندما تجوب أرفف متجر التوفير أو تبحث عن الكنز في بيع العقارات. يمكن أن يساعدك استخدام هذه التقنيات في التمييز بين الفخار الأصلي القديم والنسخ الجيد.
أولا، استخدم القرائن البصرية واللمسية. الأواني الحجرية القديمة ثقيلة جدًا وذات جدران سميكة. يمكن أن يشير السطح اللامع الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من النتوءات الصغيرة إلى طبقة زجاجية ملحية أصلية، كما يمكن أن تشير العلامات والزخارف الزرقاء الكوبالتية التي تبدو وكأنها مصنوعة يدويًا إلى أنك تنظر إلى وعاء فخار حجري عتيق حقيقي. تشمل التصميمات الشائعة الزهور والأشجار والطيور.
علامة أخرى على الفخار العتيق هي علامة الصانع. تحمل العديد من الأواني الفخارية توقيع الفنان، بينما البعض الآخر مُرقّم. ترقب الشعارات المختومة الفريدة، حيث يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا على الفخار القديم. إذا كنت أقل اهتمامًا بقيمة إعادة بيع الفخار – فربما تحب المظهر الأزرق الكوبالت! – وترغب في تحديث الأواني الفخارية المستعملة لعرضها في منزلك، حاول إعادة طلاءها لإضفاء لمسة عصرية على أحد أدوات المطبخ الكلاسيكية.