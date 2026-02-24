التوفير العتيق البسيط ابحث عن قيمته التي قد تفاجئك (إذا كان بإمكانك العثور على واحدة!)

إن الحصول على قطعة مستعملة ذات قيمة عالية بشكل غير عادي هو حلم كل مقتصد، وهناك قطعة ذات قيمة غير متوقعة يجب على كل مقتصد أن يبحث عنها: أواني فخارية عتيقة. سواء كنت في سوق السلع المستعملة أو في منطقتك المحلية، ترقب هذه القطع الحجرية. على الرغم من أن طبق الخزف الحجري الخاص بـ Target يمنح علامات تجارية كبرى للمصممين بتكلفة أقل، فقد تكون محظوظًا وتحصل على الصفقة الحقيقية في متجرك الخيري المحلي. إذا وجدت المنتج المناسب، فقد تتراوح قيمته من 500 دولار إلى 400 ألف دولار – أو حتى أكثر.

في حين أن الخزف الحجري العتيق يتجه نحو ديكور المنزل – تحب Ina Garten عرض الفخار العتيق في مطبخها – فإن قيمة إعادة البيع المحتملة العالية للأواني الفخارية الحجرية على وجه الخصوص قد تكون كافية لإبقائها بعيدًا عن رف مطبخك وإدراجها عبر الإنترنت ليجدها هواة الجمع. ومع ذلك، لا يمكنك التقاط أي قطعة فخارية قديمة وتتوقع أن تجلب لك أموالًا كبيرة.

أولًا، يُصنع الخزف الحجري من نوع معين من الطين، وهو نوع يتمتع بتصنيف مقاوم للماء أقل من 2%. عندما تقوم بالادخار، ستحتاج إلى البحث عن علامات الخزف الحجري العتيق الثمين، بما في ذلك الملمس اللامع والمزجج. يمكن أن تكون هناك علامة أخرى واضحة على الفخار الحجري العتيق وهي مجموعة متنوعة من التصميمات والعلامات الزرقاء الكوبالتية على الجزء الخارجي من الفخار.