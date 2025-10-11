قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
بمجرد أن يتجاوز عمر الثلاجة عقدًا من الزمن، تصبح المشكلات الميكانيكية شائعة. قد تعني درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة وجود طعام فاسد، وعادةً ما تكون مصحوبة بروائح مثبطة للشهية تنبعث عند فتح الباب. أو قد تواجه العكس وتجد الصقيع يتشكل على الخس، مما يتركه ذابلا وغير صالح للاستخدام. ثم، هناك تسربات المياه، حيث تتساقط الرطوبة من الفريزر لتشكل بركًا غامضة داخل أدراج الخضار. هناك كل أنواع الأسباب لشراء ثلاجة جديدة. ولكن الحقيقة المؤسفة هي أن التبريد الحديث له تأثير مخيف على دفتر الشيكات. يمكن لمعظم الثلاجات المنزلية كبيرة الحجم أن تكلفك ما يتراوح بين 1000 دولار إلى 5000 دولار، وهي تكلفة إجازة دولية. على الرغم من وجود عدد قليل من الخيارات الموثوقة بأقل من 500 دولار، فقد وجدنا أنه وفقًا لمراجعات المشترين، فإن واحدة من أفضل هذه الخيارات هي ثلاجة Vissani Top Freezer، المتوفرة في Home Depot مقابل 459 دولارًا. على موقع Home Depot الإلكتروني، حصلت الثلاجة على تصنيف 4.2 نجوم (من أصل خمسة) من أكثر من 4400 تقييم.
العديد من الثلاجات التي تجدها بأقل من 500 دولار هي ثلاجات صغيرة. يعد هذا أمرًا جيدًا بالنسبة للمبنى السكني، لكن المنزل يحتاج إلى ثلاجة عادية، من الناحية المثالية مع أدراج هشّة، ومكون فريزر، ومساحة كبيرة لتخزين التوابل، وربما الأهم من ذلك، ضمان جيد. قد لا تكون Vissani، العلامة التجارية Magic Chef، معروفة مثل بعض أفضل الشركات المصنعة في السوق، مثل LG وSamsung، ولكن من بين أولئك الذين سمعوا الاسم، فهي معروفة بإنتاج ثلاجات عالية الجودة تستحق كل قرش. والقدرة على تحمل التكاليف لا تؤذي أيضًا.
لماذا تعد ثلاجة Vissani واحدة من أفضل الخيارات ذات الأسعار المعقولة
توفر الثلاجة ذات الفريزر العلوي من Vissani العديد من الميزات الجذابة، مما يجعلها جذابة باستمرار للمستهلكين. يحتوي المنتج على مساحة تخزين تبلغ 10 أقدام مكعبة، مما يعني أنه يمكنك ملؤه بما يكفي من الطعام والمشروبات لإطعام طاقم كبير. سوف يحافظ على منتجاتك مبردة في درجات حرارة الغرفة في أي مكان من 38 درجة إلى 110 درجة فهرنهايت، ويحتوي التصميم على إجمالي ثلاثة أرفف (اثنان في الثلاجة، وواحد في الفريزر) ودرجين هشين. يمكنك أيضًا إزالة كل درج بالكامل، مما يجعل التنظيف بسيطًا. يوجد على الباب خمس حجرات تخزين للحليب والتوابل، ولديك مساحة كافية لأحواض كبيرة من الآيس كريم وعدد قليل من حجرات التوت المجمد والوجبات في الفريزر.
أعرب معظم المراجعين عن رضاهم عن جودة المنتج، حيث قال أحد المراجعين: “اختيار جيد لمنزل أو شقة أصغر. يكفي فقط عندما لا تحتاج إلى ثلاجة كبيرة الحجم. أوصي بـ Vissani.” أوصى حوالي 59% من المراجعين بالمنتج. ذكرت العديد من المراجعات السلبية مشكلات تتعلق بالتبريد المناسب، لكن معظمها ركز بشكل أساسي على الأضرار التي لحقت بالثلاجة عند التسليم. وكتب أحد المراجعين: “لقد طلبت هذا مرتين وفي كل مرة تعرضت الثلاجة للتلف عند فتح الصندوق”.
ضع في اعتبارك أنه لا يوجد صانع ثلج متضمن (وهو متوافق مع صانع الثلج من ماركة Midea)، ولا يحتوي على خيار توزيع الماء أو الثلج. إذا كان هذا بمثابة كسر للصفقة، فقد تضطر إلى زيادة ميزانيتك والتحقق من الثلاجات الأخرى ذات التصنيف العالي في Home Depot. تتمتع ثلاجة Vissani ذات الفريزر العلوي بضمان لمدة عام واحد، لذا ستتمكن من إصلاح عيوب الشركة المصنعة المغطاة دون إنفاق أي أموال من جيبك.
المنهجية
تمت كتابة هذه المقالة بناءً على بحث حول الثلاجات عالية الجودة التي يقل سعرها عادةً عن 500 دولار أو النماذج التي غالبًا ما يتم عرضها للبيع بأقل من 500 دولار. العديد من العلامات التجارية الأكثر شهرة تبيع بسعر أعلى، لذلك ركزنا على العلامات التجارية الأقل شهرة، وننظر إلى تشكيلات متاجر التجزئة الكبرى، بما في ذلك Home Depot وLowe’s وBest Buy. بالنسبة لكل نموذج تمت ملاحظته، أخذنا في الاعتبار المراجعات السلبية، والتي تضمن الكثير منها أعطالًا شائعة، أو مشكلات في الحجم، أو عمرًا قصيرًا. بالنسبة لثلاجة Vissani ذات الفريزر العلوي، سلطت معظم المراجعات السلبية الضوء على عملية التسليم، وليس تصميم المنتج. بشكل عام، شعر المستهلكون بالرضا تجاه ما دفعوا مقابله: منتج موثوق به، كبير الحجم، وطويل الأمد بسعر أقل من 500 دولار.
لقد نظرنا أيضًا إلى ما هو أبعد من تجار التجزئة للعثور على المراجعات، والتحقق من Reddit، وYouTube، ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى للعثور على تجارب غير متحيزة. في النهاية، القرار متروك لك: إذا كنت تفضل الاستثمار في الماكينة الأكثر جودة وموثوقية في السوق، فيمكنك الاطلاع على العلامة التجارية الأكثر موثوقية للثلاجات لعام 2025. ولكن إذا كنت بحاجة إلى شيء غير مكلف لإنجاز المهمة، يتفق المشترون على أن Vissani هو خيار معقول.