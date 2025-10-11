الثلاجة الأكثر موثوقية التي يمكنك شراؤها بأقل من 500 دولار، وفقًا للمراجعات

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

بمجرد أن يتجاوز عمر الثلاجة عقدًا من الزمن، تصبح المشكلات الميكانيكية شائعة. قد تعني درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة وجود طعام فاسد، وعادةً ما تكون مصحوبة بروائح مثبطة للشهية تنبعث عند فتح الباب. أو قد تواجه العكس وتجد الصقيع يتشكل على الخس، مما يتركه ذابلا وغير صالح للاستخدام. ثم، هناك تسربات المياه، حيث تتساقط الرطوبة من الفريزر لتشكل بركًا غامضة داخل أدراج الخضار. هناك كل أنواع الأسباب لشراء ثلاجة جديدة. ولكن الحقيقة المؤسفة هي أن التبريد الحديث له تأثير مخيف على دفتر الشيكات. يمكن لمعظم الثلاجات المنزلية كبيرة الحجم أن تكلفك ما يتراوح بين 1000 دولار إلى 5000 دولار، وهي تكلفة إجازة دولية. على الرغم من وجود عدد قليل من الخيارات الموثوقة بأقل من 500 دولار، فقد وجدنا أنه وفقًا لمراجعات المشترين، فإن واحدة من أفضل هذه الخيارات هي ثلاجة Vissani Top Freezer، المتوفرة في Home Depot مقابل 459 دولارًا. على موقع Home Depot الإلكتروني، حصلت الثلاجة على تصنيف 4.2 نجوم (من أصل خمسة) من أكثر من 4400 تقييم.

العديد من الثلاجات التي تجدها بأقل من 500 دولار هي ثلاجات صغيرة. يعد هذا أمرًا جيدًا بالنسبة للمبنى السكني، لكن المنزل يحتاج إلى ثلاجة عادية، من الناحية المثالية مع أدراج هشّة، ومكون فريزر، ومساحة كبيرة لتخزين التوابل، وربما الأهم من ذلك، ضمان جيد. قد لا تكون Vissani، العلامة التجارية Magic Chef، معروفة مثل بعض أفضل الشركات المصنعة في السوق، مثل LG وSamsung، ولكن من بين أولئك الذين سمعوا الاسم، فهي معروفة بإنتاج ثلاجات عالية الجودة تستحق كل قرش. والقدرة على تحمل التكاليف لا تؤذي أيضًا.