الثمانينيات يضرب مع أسوأ غناء

كانت الثمانينيات عقدًا متسامحًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالغناء. كان هذا هو عصر ما قبل Auto-Tune، حيث كان الجميع يغنون مباشرة – أو على الأقل يحاولون – إن لم يتسببوا في فضيحة مزامنة الشفاه مثل فضيحة Milli Vanilli. إذا لم يتمكن المغني من اختراق الميكروفون، فسيكتشف الجميع ذلك عاجلاً أم آجلاً. ربما سيأخذون دروسًا لتقوية صوتك (نراك يا مادونا) أو ربما سيتركونه يمضي قدمًا.
في بعض الأحيان، يمكن أن يفلت أحد العروض من الأصوات السيئة ويصل إلى أعلى المخططات. سجلت مجموعات مثل Bananarama وHuman League ألحانًا رفيعة المستوى مع بعض من أفقر الغناء خلال العقد بأكمله. في رأينا، أسوأ الأصوات تشمل كل شيء بدءًا من الإلقاء الآلي عالي الكعب على غرار غاري نعمان أو الغناء الأصم الذي لا يلتصق باللحن أبدًا. الصراخ مثل أكسل روز والتلعثم بروح الدعابة مثل بيز ماركي يعتبر أيضًا من أسوأ الأغاني التي تألقت في أغاني الثمانينيات.
لا يعني أي من هذا التقريع الصوتي أن الأغاني لم تكن ضاربة تمامًا. في الواقع، إنها من بين الألحان الأكثر شهرة في ذلك الوقت، والتي لا نزال نغني بعضها حتى اليوم. ربما نقوم بعمل أفضل بكثير أيضًا.
مرحبًا بكم في الغابة – Guns N ‘Roses
البعض منا الذين كانوا متواجدين عندما تم إصدار أغنية “مرحبًا بكم في الغابة” لأول مرة في أواخر الثمانينيات اعتقدوا أنها قد تكون محاكاة ساخرة لكيفية صوت مغني الميتال. بعد كل شيء، كان هناك الكثير من مطربي موسيقى الميتال المتوسطين الذين كانوا يهدفون إلى الحصول على نغمات عالية في تلك الحقبة، وجميعهم بالتأكيد تسببوا في ضرر لا يمكن إصلاحه لأحبالهم الصوتية. من الصعب معرفة ما إذا كان Axl Rose يحاول أن يبدو صارخًا عندما يغني معيار موسيقى الروك الصلب هذا أو إذا كتبه عن طريق الخطأ في مفتاح خارج سجله. لا يمكن أن يغني بهذه الدرجة من السوء عن قصد… أليس كذلك؟
ربما هذا يمنحه الكثير من الفضل، رغم ذلك. هناك شيء ما يتعلق بنبرة روز يبدو غير مقصود، كما لو أنه يحاكي ما يعتقد أنه مثال رائع لصوت موسيقى الروك الصلبة ولا يمكنه معرفة ذلك ولكنه يظهر على شكل كاتروول بدلاً من ذلك. هناك دائمًا احتمال أنه كان يتجه إلى كاتروول طوال الوقت – وهو قرار سيء من جانبه.
لقد كانت موسيقى الروك دائمًا شكلاً من أشكال الفن حيث يتم تفضيل الخشونة على التلميع. حتى أغاني Guns N ‘Roses الأكثر استخفافًا تتضمن أداءً صوتيًا أقل من الكمال. وبغض النظر عن الغناء الصرير والهدير والهمهمات المنفرة، فقد أعطت أغنية “Welcome to the Jungle” فرقة Guns N’ Roses أول أغنية لها في قائمة أفضل 10 أغاني، حيث وصلت إلى المركز السابع في عام 1988. كما أنها بدأت مسيرة مثيرة للإعجاب للفرقة، مما يوحي بأن أكسل ربما كان يعرف ما كان يفعله طوال الوقت.
ألا تريدني؟ – رابطة الإنسان
الطائرة الآلية بدون طيار لفيل أوكي يقود الرابطة البشرية في “ألا تريدني؟” يناسب مسارات دعم موسيقى البوب الكهربائية من هذا التحطيم عام 1981. من المؤكد أن هذا لم يعيق نجاح الأغنية، التي كانت الأغنية رقم 1 في المملكة المتحدة في ذلك العام في وقت عيد الميلاد تقريبًا، وأصبحت الأغنية رقم 1 في الولايات المتحدة بحلول شهر يوليو التالي. ومع ذلك، فإن الغناء يتمتع بجودة لا روح فيها لشخص يتعلم للتو كيفية التحكم في تنفسه ليتمكن من اجتياز بيت شعر دون أن يلهث بحثًا عن الهواء.
لكن الغناء السيئ لا يتوقف عند أوكي فقط. عندما تتناغم المطربة سوزان آن سولي مع آية الرد الخاصة بها حول عدم الحاجة إلى غناء الأنا الذكورية حول كيف “اختارك، وهزك، وقلبك”، كان ذلك بصوت أصم تقريبًا ومسطح عاطفيًا مثل صوت أوكي.
إن المفارقة المتمثلة في وجود فرقة تسمى Human League تقدم غناءًا أعلى بكثير من الروبوتات هي ذروة الثمانينيات. هذا هو العقد الذي أعطانا الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي Max Headroom والميكانيكية المحبوبة والحيوية تمامًا جوني 5 من فيلم “Short Circuit” على كل حال؛ لقد كنا جميعًا مهتمين بالروبوت في ذلك الوقت. وساعدت هذه الفرقة ذات التقنية العالية في تأكيد فكرة ما بعد البانك بأن الغناء أمر ثانوي في اللحن الناجح، طالما يمكنك تقديم أجواء يحفرها الناس – وهي روح ستحاكيها الأعمال الأخرى لعقود قادمة.
الصيف القاسي – باناناراما
لماذا يبدو أن أعضاء Bananarama كانوا ما زالوا يأخذون دروسًا صوتية عندما قاموا بتسجيل أفضل 10 أغاني كلاسيكية في الثمانينات، “Cruel Summer”؟ لم يسبق أن حظي الخمول بمثل هذه المكافأة الجيدة. إذا قام أي منهم بضرب النغمات التي ينويها، فسيكون ذلك عن طريق الصدفة البحتة. ليست هناك محاولة للتنسيق أيضًا؛ يغني الثلاثة نفس اللحن، ومع ذلك فإنهم جميعًا خارج نطاق المفاتيح بما يكفي لإحداث فوضى سمعية.
لا تبدو الطائرة بدون طيار الخاصة بـ Siobhan Fahey وKeren Woodward وSara Dallin بمثابة عملية إحماء لأداء أقوى. إذا كان الثلاثي ذكيًا بما فيه الكفاية، فقد تعتقد أنهم كانوا يصورون تأثير الطقس المحموم أثناء غنائهم، كما لو أن الحرارة جعلتهم بطيئين وقذرين. ومع ذلك، فإن هذا يمنح المجموعة الكثير من الفضل؛ تبدو هكذا في الأغاني التي لم يتم ذكر الطقس فيها. كان أداء Bananarama أفضل قليلاً فقط من خلال غناءهم في أكبر نجاح لهم، وهو طبعة جديدة لأغنية “Venus” في الستينيات، حيث كان الإيقاع أسرع، وكانت مسارات الدعم أكثر وضوحًا. لقد أخذوا ذلك على طول الطريق إلى أعلى المخططات.
الحقيقة هي أن غناء “Cruel Summer” يجسد الكسل الذي لا يمكنك إلا أن تهتف له. أنت تعرف فقط أن أحد هذه الأصوات سوف يصل إلى النغمة الصحيحة عاجلاً أم آجلاً. تنبيه المفسد: إنهم لا يفعلون ذلك أبدًا. والخبر السار هنا هو أنه لا يمكنك أن تجعل الأمر أسوأ من خلال الغناء معك، بغض النظر عن صوتك.
مجرد صديق – بيز ماركي
ربما يستحق Biz Markie القليل من التسامح بسبب الغناء السيئ المضحك في “Just a Friend”. لقد كان مغني راب يضيف لمسة لحنية إلى جوقة هذا الغناء المفضل، بعد كل شيء. لكن هذا لا يجعل الغناء المضحك خارج المفتاح أقل فظاعة. باستخدام عينة من أغنية “(You) Got What I Need” لفريدي سكوت، أعطاه ملاحظات ليهدف إليها، على الرغم من أنه فاته كل واحدة منها تقريبًا. ساعد العواء الذي تم تقديمه بروح الدعابة والقلب على صعود اللحن النطاط إلى المركز الخامس على مخطط Billboard Rap والمركز التاسع على مخططات Hot 100.
الفرق بين غناء بيز ماركي الفظيع وغناء المطربين الأكثر خبرة هو أنه يبدو أنه يسمح لنا جميعًا بالدخول في النكتة بسعادة، ويغني بأعلى رئتيه المتذبذبتين ويعطيها كل ما لديه. يؤدي أدائه المثير إلى بث روح الغناء في الحمام أو في السيارة، مما يطلق العنان لفنانه الداخلي الوقح الذي يغني من أجل حبه. لا يمكنك إلا أن تغني مع غنائه البهيج والبعيد عن المفاتيح.
قل ما تريد عن مدى سوء الغناء؛ انتهز Biz Markie الفرصة بأداء أبله وجعله يؤتي ثماره كثيرًا. يُظهر تأثيره على أغاني R & B وأغاني الراب المستقبلية كيف يمكن أن يكون الغناء الرهيب هادفًا عندما يتم إجراؤه بشكل صحيح – أو بالأحرى بشكل غير لائق، ولكن مع الروح.
سيارات – غاري نعمان
أخذ غاري نعمان أغنيته الموسيقية “Cars” لموسيقى البوب إلى المركز التاسع على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1980، عندما كانت موسيقى التكنو السائدة قد بدأت للتو. لقد كان اكتشافًا لموجة جديدة، أظهر للعالم ما كان ممكنًا باستخدام الآلات التي تعتمد على البرمجة ولكن يمكنها توسيع مفهوم النغمة والملمس في مجال الموسيقى التجارية. غناء نعمان، رغم ذلك؟ يبدو أنه ربما تم تشغيله من خلال جهاز توليف أيضًا.
نغمة أنف نعمان تغني بالمعنى الواسع للكلمة. يمكن بسهولة الخلط بين النمط الصعودي والهبوط لما يسمى باللحن على أنه إيقاع محادثة إذا تم تجريد المسارات الخلفية. لقد كان صوتًا مثيرًا على أعتاب العصر الإلكتروني، قبل أن تغرس فرق مثل Depeche Mode وYazoo (المعروفة باسم Yaz في الولايات المتحدة) أسنانها في الإمكانيات الرقمية. ولكن يبدو أن نعمان كان يعرف حدوده واختار العمل بما لديه بدلاً من التظاهر بأنه يستطيع أن يغني. من يعرف ماذا الذي – التي قد يبدو مثل؟
لم يمنع أي من ذلك “سيارات” من أن تصبح محركًا رئيسيًا، وهو المحرك الذي ساعد في إدخال نوع جديد إلى الكتالوج الموسع لموسيقى الثمانينيات المبتكرة. إنها ساحرة تمامًا الآن، غناء ضعيف وكل شيء، ونعمان هو أحد الأعجوبة التي حققت نجاحًا واحدًا واستحق أكثر من 15 دقيقة فقط من الشهرة لخياله الموسيقي المبتكر. ولكن هذه واحدة من تلك الحالات التي كان من الممكن أن يكون فيها الضبط التلقائي بمثابة مكافأة كبيرة.