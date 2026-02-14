الثمانينيات يضرب مع أسوأ غناء

كانت الثمانينيات عقدًا متسامحًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالغناء. كان هذا هو عصر ما قبل Auto-Tune، حيث كان الجميع يغنون مباشرة – أو على الأقل يحاولون – إن لم يتسببوا في فضيحة مزامنة الشفاه مثل فضيحة Milli Vanilli. إذا لم يتمكن المغني من اختراق الميكروفون، فسيكتشف الجميع ذلك عاجلاً أم آجلاً. ربما سيأخذون دروسًا لتقوية صوتك (نراك يا مادونا) أو ربما سيتركونه يمضي قدمًا.

في بعض الأحيان، يمكن أن يفلت أحد العروض من الأصوات السيئة ويصل إلى أعلى المخططات. سجلت مجموعات مثل Bananarama وHuman League ألحانًا رفيعة المستوى مع بعض من أفقر الغناء خلال العقد بأكمله. في رأينا، أسوأ الأصوات تشمل كل شيء بدءًا من الإلقاء الآلي عالي الكعب على غرار غاري نعمان أو الغناء الأصم الذي لا يلتصق باللحن أبدًا. الصراخ مثل أكسل روز والتلعثم بروح الدعابة مثل بيز ماركي يعتبر أيضًا من أسوأ الأغاني التي تألقت في أغاني الثمانينيات.

لا يعني أي من هذا التقريع الصوتي أن الأغاني لم تكن ضاربة تمامًا. في الواقع، إنها من بين الألحان الأكثر شهرة في ذلك الوقت، والتي لا نزال نغني بعضها حتى اليوم. ربما نقوم بعمل أفضل بكثير أيضًا.