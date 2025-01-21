يجني المدرب الرئيسي الجديد لفريق Chicago Bears أكثر من CJ Stroud.

أكثر بكثير من بوكا ناكوا.

تقريبا بقدر ساكون باركلي.

“الرقم المبكر في اتحاد كرة القدم الأميركي” لبن جونسون، الذي وقع ليصبح المدرب التاسع عشر في تاريخ الامتياز يوم الاثنين، هو 13 مليون دولار سنويًا، وفقًا لمايك فلوريو من Pro Football Talk.

هذا الرقم سيجعل جونسون سابع أعلى مدرب مدفوع الأجر في اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم – متقدماً بمليون دولار على جون هاربو من فريق رافينز من فريق بالتيمور رافينز ومليون دولار خلف كايل شاناهان من فريق 49ers.

يتصدر آندي ريد، لاعب The Chiefs، الذي يبعد فوزين عن أول ثلاث خُث في الدوري، جميع المدربين براتبه البالغ 20 مليون دولار.

بالطبع، حصل Harbaugh على لقب Super Bowl باسمه، ناهيك عن أربع مباريات في بطولة AFC. لقد استعصى شاناهان حتى الآن على كأس لومباردي، على الرغم من أن مدرب نينرز قاد فريقه إلى المباراة الكبيرة مرتين ونهائي المؤتمر في أربع مناسبات.

في هذه الأثناء، حقق جونسون فوزين فقط في التصفيات خلال فترة عمله كمنسق هجومي للأسود من 2022 إلى 2024 ويتمتع بخبرة تدريب إجمالية تبلغ صفر عامًا.

وهذا يجعل مبلغ 13 مليون دولار يبدو مبلغًا باهظًا – حتى تفكر في مدى تعطش الامتيازات الأخرى في الدوري بدون مدرب للحصول على خدمات جونسون.

تم وصف المدرب الجديد بأنه الأفضل في دورة التدريب لهذا العام. قبل توقيع صفقته الوحشية مع الدببة، أجرى جونسون مقابلات مع الوطنيين والجاغوار والغزاة، حيث كان يُعتقد في السابق أن الأخيرين هم الأوائل.

يُعتقد أن جونسون يشبه الابن الضال، وهو العقل المدبر الهجومي غير المثقل بالمسؤولية عن عودة ظهور جاريد جوف وهجوم الأسود الذي كان يائسًا في السابق.

والأرقام تدعم تلك الابتذال.

2024 NFL المدربين الأعلى أجرا

مدرب فريق مرتب آندي ريد رؤساء 20 مليون دولار شون بايتون برونكو 18 مليون دولار مايك توملين ستيلرز 16 مليون دولار جيم حربو شواحن 16 مليون دولار شون ماكفاي الكباش 15 مليون دولار كايل شاناهان 49ers 14 مليون دولار جون حربو الغربان 12 مليون دولار الأرقام مقدمة من سبورتيكو

بصفته المنسق الهجومي لديترويت من 2022 إلى 2024، احتل فريق الأسود المركز الخامس والخامس ثم الأول في النقاط لكل مباراة. في العام الذي سبق توليه المهام الهجومية، جاء ديترويت في المركز 24.

كانت حملة 2021 أيضًا هي الأولى لغوف في ديترويت، حيث تم طرد رام منذ فترة طويلة مؤخرًا من لوس أنجلوس بشريحة على كتفه وشيء يجب إثباته.

لم يتم إثبات سوى القليل في العام الأول حيث لعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على الرقم القياسي 3-10-1 في 14 بداية بينما ألقى ثمانية اعتراضات إلى 19 هبوطًا.

لكن السنوات من الثانية إلى الرابعة كانت قصصًا مختلفة تمامًا. تحسن جوف في كل مقياس تقريبًا، وفي كل موسم، وارتفع إجمالي انتصارات الأسود بالتوازي: تسعة انتصارات، و12 فوزًا، و15 فوزًا.

منذ عام 2022، لم يكن لدى أي لاعب وسط في اتحاد كرة القدم الأميركي ياردات أو نقاط هبوط أكثر من جوف. تعتبر هذه الرتب أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن نسبة اعتراض المتصل بالإشارة، على مدى الفترة، 1.8%، هي خامس أدنى نسبة بين المارة المؤهلين (على الرغم مما قد تقودك إلى تصديقه خسارة الانهيار في الجولة التقسيمية أمام القادة).

وهكذا، في حين أن مبلغ 13 مليون دولار لمدرب رئيسي غير مثبت هو بالتأكيد مبلغ ضخم، إذا كان جونسون يستطيع أن يفعل لكالب ويليامز ما فعله مع جوف، فسوف يستحق كل قرش.