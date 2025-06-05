الجانب السلبي الواحد من Thrifted Le Creuset (وكيفية إصلاحه)

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حكم العلامة التجارية Le Creuset كواحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية وأدوات الطهي عالية الجودة في العقود الماضية. يمكن أن تكلف القطع الأكبر بسهولة عدة مئات من الدولارات عندما تكون جديدة ، كل ذلك بجودة عالية ومتانة يمكن أن تستمر لعقود. هذا يعني أن العثور على قطعة Le Creuset من أي نوع في متجر التوفير المحلي الخاص بك يمكن أن يجعلك تشعر أنك فزت باليانصيب. يقومون بتصنيع العناصر من أدوات الخبز وأوعية خلط الأطباق إلى أطباق خزفي في مجموعة من الأحجام ، ولكن الأكثر شعبية هي الفرن الهولندي من الحديد المصبوب. ليس فقط هذه جميلة في مجموعة غنية من ألوان التوقيع المذهلة ، ولكنها أيضًا قابلة للتكيف مع احتياجات الطهي الخاصة بك. يمكن استخدام أفران La Creuset الهولندية الحديثة وأدوات الطهي الأخرى على الموقد أو في الفرن.

ولكن إذا تعثرت على Le Creuset الأقدم ، فقد ترغب في إجراء تغيير في جزء مهم. في أجهزة طبخ La Creuset القديمة ، لم يكن المقصود من الأجهزة والمقابض لدرجات الحرارة العالية للفرن. من خلال تبديل الأجهزة القديمة لجديدة ، يمكنك استخدام الفرن الهولندي العتيق تمامًا مثل العنوان الجديد.