الجانب السلبي الواحد من Thrifted Le Creuset (وكيفية إصلاحه)

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حكم العلامة التجارية Le Creuset كواحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية وأدوات الطهي عالية الجودة في العقود الماضية. يمكن أن تكلف القطع الأكبر بسهولة عدة مئات من الدولارات عندما تكون جديدة ، كل ذلك بجودة عالية ومتانة يمكن أن تستمر لعقود. هذا يعني أن العثور على قطعة Le Creuset من أي نوع في متجر التوفير المحلي الخاص بك يمكن أن يجعلك تشعر أنك فزت باليانصيب. يقومون بتصنيع العناصر من أدوات الخبز وأوعية خلط الأطباق إلى أطباق خزفي في مجموعة من الأحجام ، ولكن الأكثر شعبية هي الفرن الهولندي من الحديد المصبوب. ليس فقط هذه جميلة في مجموعة غنية من ألوان التوقيع المذهلة ، ولكنها أيضًا قابلة للتكيف مع احتياجات الطهي الخاصة بك. يمكن استخدام أفران La Creuset الهولندية الحديثة وأدوات الطهي الأخرى على الموقد أو في الفرن.
ولكن إذا تعثرت على Le Creuset الأقدم ، فقد ترغب في إجراء تغيير في جزء مهم. في أجهزة طبخ La Creuset القديمة ، لم يكن المقصود من الأجهزة والمقابض لدرجات الحرارة العالية للفرن. من خلال تبديل الأجهزة القديمة لجديدة ، يمكنك استخدام الفرن الهولندي العتيق تمامًا مثل العنوان الجديد.
طرق لتحديد عتيقة Le Creuset
من السهل في الواقع أن تكون المقابض الفينولية الكلاسيكية التي تستخدم عادة على Le Creusets القديمة سهلة تحديد شعار Le Creuset والاسم عليها. هذه المقابض آمنة للاستخدام في الفرن طالما بقيت درجة الحرارة أقل من 390 درجة فهرنهايت. لسوء الحظ ، فإن معظم الطهي الذي يتضمن هذه الأطباق يتطلب درجات حرارة أعلى ، مما يعني أن المقابض ستذوب على الأرجح. تحتوي مقالي Le Creuset الحديثة على مقابض فولاذية في تشطيبات ذهبية أو فضية تتسامح مع الحرارة التي تصل إلى 500 درجة فهرنهايت في الفرن.
إذا وجدت الفرن الهولندي Le Creuset في مغامراتك التسوق المستعملة ، فهناك طرق أخرى لتحديد نموذج أقدم إلى جانب المقابض والأجهزة. في الإنتاج منذ عشرينيات القرن العشرين ، كانت المقابض الأولى للشركة على العديد من قطع أدوات الطهي هي حلقات بدلاً من المقابض ، مع بعضها من الخشب في الخمسينيات وحتى السبعينيات. غالبًا ما تحتوي النماذج القديمة على تلال في الأسفل التي لا تفيدها القطع الأحدث. يمكنك تحديد العلامة التجارية بشكل عام باسم الشركة المصنعة ومكان التصنيع في الأسفل ، بالإضافة إلى رقم مكون من رقمين يشير إلى قطر القدر أو المقلاة.
كيفية جعل كبار السن آمن الفرن
لجعل فرن Le Creuset Safe الذي يعاني من البلاستيك آمنًا ، ما عليك سوى تبديل مقبض المسمار البلاستيكي مع واحد جديد. يمكنك العثور على مقابض بديلة مباشرة من الشركة المصنعة ، إلى جانب إرشادات حول اختيار الحجم المناسب لقطعةك. تحتوي Amazon أيضًا على مقابض توقيع Le Creuset متوفرة في عدد من التشطيبات ، بما في ذلك الذهب والفضة والنيكل الأسود وقزحية ملونة ، وكلها آمنة لدرجات حرارة تصل إلى 500 درجة فهرنهايت. إنها تعمل في نطاق 25 إلى 35 دولارًا للحجم المتوسط (لديهم أيضًا أحجام كبيرة وصغيرة). هذه المقابض فقط المسمار حيث كان المقبض القديم في الأعلى.
لاحظ أيضًا أنه إذا وجدت قطعة أقدم من Le Creuset ، فقد تكون هناك أسباب أخرى إلى جانب مشكلة المقبض التي يمكن أن تجعل القطعة غير مناسبة للاستخدام. على الرغم من أنها متينة لعدة عقود عندما تعامل بشكل جيد ، فإن الشقوق في المينا الداخلية قد تؤثر على الطهي بشكل عام ، سواء في الفرن أو على موقد. هذا لأنهم قد يستمرون في قطع طعامك وتلوثه. لا يزال بإمكانك استخدامه للتخزين أو جزء من الديكور الخاص بك ، ولكن لا ينصح الطهي. في كثير من الأحيان ، يمكنك الحصول على قطعة بديلة تحت ضمان مدى الحياة ترافق العلامة التجارية إذا كنت المالك الأولي للقطعة القديمة ، ولكن ليس إذا تم إعادة بيعها. الخدوش والخدوش التجميلية الخارجية عادة لا تؤثر على الطهي. يمكنك الحفاظ على الفرن الهولندي المذهل يبدو جيدًا من خلال تنظيف الجزء الخارجي بمنظف فرن شاق.