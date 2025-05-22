الجانب السلبي لتكون على دراية عند إعادة استخدام أنابيب ورق التواليت في الحديقة

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إعادة استخدام العناصر التي يمكن إلقاؤها في سلة إعادة التدوير أو القمامة ، في بعض الأحيان يعيد البستانيين المقتطفين أن ينشأ منشفة ورقية وورق مرحاض في أواني بذور قابلة للتحلل عند بدء البذور في الداخل ، ويجمعان بين حب الحيل DIY ومعرفة البستنة. في حين أن هذا النهج نبيل بقدر ما هو اقتصادي ، فإن التربة في الأواني تحتاج إلى أن تظل رطبة تمامًا لتنبت ، ويمكن أن تؤدي الظروف الرطبة إلى نمو العفن على لفة من الورق المقوى.

تنتهي هذه الأواني المؤقتة إلى فطضة إما بسبب ظروف الرطوبة العالية للغاية التي تحتاجها البذور إلى إنبات ، أو أن البستاني الداخلي يتمتع بالدولة مع سقي-أو كليهما. كما نعلم جميعًا من العفن الفطري الذي ينمو في الاستحمام ، يزدهر العفن في البيئات الرطبة. إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات ، يمكن أن تتحول إعداد البذور المتوهجة بسرعة إلى عملية استحواذ فطرية مخيفة. ومن يريد أن ينمو العفن الغامض عندما يحاولون زراعة الخضار؟