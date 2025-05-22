الجانب السلبي لتكون على دراية عند إعادة استخدام أنابيب ورق التواليت في الحديقة

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إعادة استخدام العناصر التي يمكن إلقاؤها في سلة إعادة التدوير أو القمامة ، في بعض الأحيان يعيد البستانيين المقتطفين أن ينشأ منشفة ورقية وورق مرحاض في أواني بذور قابلة للتحلل عند بدء البذور في الداخل ، ويجمعان بين حب الحيل DIY ومعرفة البستنة. في حين أن هذا النهج نبيل بقدر ما هو اقتصادي ، فإن التربة في الأواني تحتاج إلى أن تظل رطبة تمامًا لتنبت ، ويمكن أن تؤدي الظروف الرطبة إلى نمو العفن على لفة من الورق المقوى.
تنتهي هذه الأواني المؤقتة إلى فطضة إما بسبب ظروف الرطوبة العالية للغاية التي تحتاجها البذور إلى إنبات ، أو أن البستاني الداخلي يتمتع بالدولة مع سقي-أو كليهما. كما نعلم جميعًا من العفن الفطري الذي ينمو في الاستحمام ، يزدهر العفن في البيئات الرطبة. إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات ، يمكن أن تتحول إعداد البذور المتوهجة بسرعة إلى عملية استحواذ فطرية مخيفة. ومن يريد أن ينمو العفن الغامض عندما يحاولون زراعة الخضار؟
مشكلة العفن على أواني البذور
مثلما توجد أنواع مختلفة من الكائنات الفطرية التي يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات في الحديقة ، مثل الآفة والعفن الفطري ، يمكن أن تشجع الظروف الرطبة أيضًا نمو الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها على صواني البذور الداخلية. التخميد هو مرض نبات يمكن أن يتسبب في سقوط الشتلات والتهلك ، الناجم عن الكائنات الحية الدقيقة الفطرية والفطرية. في بعض الأحيان ، يقتل هذا المرض الشتلات قبل أن يتمكن من الخروج من التربة.
إن شتلاتك معرضة لخطر التخميد إذا رأيت نموًا غامضًا يتسلل عبر التربة ، ولكن لا ينبغي أن يكون القالب الأبيض في الخارج من الأواني مصدر قلق. بمجرد زرع النباتات الصغيرة في الحديقة ، ستحقق الفطريات أقصى استفادة من خصائص DIY القابلة للتحلل هذه وتساعدها على تحويلها إلى مادة عضوية. ومع ذلك ، إذا كان الوعاء ينهار قبل أن يحين الوقت لزرعه ، فإن إعادة الاستخدام هذه – حسناً ، عديمة الفائدة بشكل أساسي.
منع نمو العفن على أواني بذور ورق التواليت
على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على منع وعاء بذور ورق التواليت DIY الخاص بك من الانهيار قبل الزرع ، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب نمو العفن على أنابيب الورق المقوى المعاد تشغيلها. إن الحذر من عدم وجود شتلات في الماء هو إلى حد بعيد الخطوة الأكثر أهمية التي يمكن أن يتخذها البستانيون الداخليون. حافظ على دافئة الشتلات بدلاً من السماح لهم بالجلوس في ظروف رطبة باردة ، مما يسمح لمرض مسببات الأمراض بالازدهار. بدلاً من التربة ، زرع في البذور تبدأ التربة ، وهي معقمة وخالية من الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التخميد. إذا كنت ترغب في رفع لعبة البستنة الخاصة بك ، فافعلها كما يفعل المحترفون ، وتطبيق مبيدات الفطريات أو مبيدات مبيدات حيوية على البذور في وقت البذر للمساعدة في حمايتهم من العفن. عند استخدام مبيدات الفطريات ، تأكد من اتباع توصيات الشركة المصنعة لتطبيق المنتج.
في النهاية ، قد تقرر أن إعادة استخدام لفات الورق المقوى لهذا الغرض ليس مثاليًا لخطط البستنة الخاصة بك. تشمل البدائل الخالية من البلاستيك هذه الأواني البستنة DIY الجربان ، المصنوعة من سماد البقر السماد أو حاصرات التربة ، والتي تعد كلاهما حيل التربة البسيطة لبدء البذور بشكل أكثر استدامة.