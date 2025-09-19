الجانب السلبي لزراعة شجرة القيقب في الحديقة الصحية الخاصة بك

واحدة من أكثر الأشجار شعبية في جميع أنحاء العالم هي أشجار القيقب (Acer). مع وجود العديد من الأنواع ، بما في ذلك العديد من المواطنين في الولايات المتحدة ، لديك اختيارك لأصناف القيقب المذهلة والفريدة المثالية للساحات الصغيرة وجميع أنواع احتياجات المناظر الطبيعية. ومع ذلك ، هناك تأثير جانبي مؤسف لزراعة شجرة القيقب في حديقة صحية. العديد من أنواع العشب الشائعة التي تزرع في الولايات المتحدة لا تنمو بشكل جيد تحت أشجار الظل الكثيفة ، وخاصة القيقب السكر (السكاروم الأسير). يمكن أن يكون موقفًا محبطًا عندما يكون لديك شجرة جميلة وجميلة ، ولكن أراضي عارية تحتها.
هناك عدة أسباب تجعلك تكافح لزراعة العشب تحت شجرة القيقب. السبب الرئيسي ينزل إلى أنظمة الجذر الضحلة لقبول السكر. تتجمع الجذور في الجزء العلوي من التربة ، من 6 إلى 12 بوصة تحت السطح ، مما يؤدي إلى منافسة مع جذور النباتات الأخرى ، بما في ذلك العشب. قد لا تدرك ذلك ، لكن القيقب في النهاية سوف يتفوق على أي عشب للمياه والمواد المغذية. ولكن لا يمكن خصم الظل الثقيل الذي تم إنشاؤه بواسطة مظلة القيقب الكثيفة. تفضل الكثير من أنواع العشب الشهيرة الكثير من أشعة الشمس وتحتاج إلى مزيد من الدورة الدموية لتزدهر.
كيفية التعامل مع قمع عشب شجرة القيقب
بدلاً من القتال مع العشب أو تقطيع شجرتك لأسفل ، فكر في غطاء أرضي كبديل للعشب. هناك العديد من الأغطية الأرضية التي تزدهر في الظل وتضيف الجمال إلى حديقتك ، مثل Hostas (Hosta spp.) أو Allegheny Spurge (Pachysandra Procumbens). ابحث عن الأغطية الأرضية التي تنمو بشكل جيد إلى جانب أنظمة الجذر من القيقب. ومع ذلك ، كن على دراية بأن جذور القيقب من المعروف أنها تمنع نمو النباتات القريبة عن طريق إبطال المواد الكيميائية. حتى الأغطية الأرضية التي تتحمل الظل قد يكون من الصعب نموها.
إذا كنت تريد تمامًا أن تنمو العشب تحت القيقب الخاص بك ، فابحث عن أنواع عشب محددة لا تمانع في الظل. تعتبر الأنسجة الرائعة ، بما في ذلك الزحف الأحمر الزاحف ومضغ ، أمثلة على العشب الذي يمكن أن يتسامح مع النمو تحت أشجار القيقب. كن مستعدًا للتعامل مع مستوى أعلى من الصيانة في هذا السيناريو. تحتاج أوراق القيقب إلى أن يتم تنظيفها على الفور كل عام بعد سقوطها.
بديل آخر هو ببساطة عدم زراعة أي شيء على الإطلاق أسفل القيقب السكر الخاص بك. نظرًا لأن القيقب يستخدم الكثير من الماء ، فقد يكون ذلك بمثابة فائدة للشجرة. هناك سبب كبير يجعلك يجب أن تتجول حول أشجارك هو خلق حاجز لمنع التبخر ، وهو أمر مهم للغاية للحفاظ على الرطوبة في التربة.