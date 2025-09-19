الجانب السلبي لزراعة شجرة القيقب في الحديقة الصحية الخاصة بك

بدلاً من القتال مع العشب أو تقطيع شجرتك لأسفل ، فكر في غطاء أرضي كبديل للعشب. هناك العديد من الأغطية الأرضية التي تزدهر في الظل وتضيف الجمال إلى حديقتك ، مثل Hostas (Hosta spp.) أو Allegheny Spurge (Pachysandra Procumbens). ابحث عن الأغطية الأرضية التي تنمو بشكل جيد إلى جانب أنظمة الجذر من القيقب. ومع ذلك ، كن على دراية بأن جذور القيقب من المعروف أنها تمنع نمو النباتات القريبة عن طريق إبطال المواد الكيميائية. حتى الأغطية الأرضية التي تتحمل الظل قد يكون من الصعب نموها.

إذا كنت تريد تمامًا أن تنمو العشب تحت القيقب الخاص بك ، فابحث عن أنواع عشب محددة لا تمانع في الظل. تعتبر الأنسجة الرائعة ، بما في ذلك الزحف الأحمر الزاحف ومضغ ، أمثلة على العشب الذي يمكن أن يتسامح مع النمو تحت أشجار القيقب. كن مستعدًا للتعامل مع مستوى أعلى من الصيانة في هذا السيناريو. تحتاج أوراق القيقب إلى أن يتم تنظيفها على الفور كل عام بعد سقوطها.

بديل آخر هو ببساطة عدم زراعة أي شيء على الإطلاق أسفل القيقب السكر الخاص بك. نظرًا لأن القيقب يستخدم الكثير من الماء ، فقد يكون ذلك بمثابة فائدة للشجرة. هناك سبب كبير يجعلك يجب أن تتجول حول أشجارك هو خلق حاجز لمنع التبخر ، وهو أمر مهم للغاية للحفاظ على الرطوبة في التربة.