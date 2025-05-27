الجبن الإيطالي الكلاسيكي الذي يحتوي على بروتين أكثر من البيض

إن فكرة أن البيض ليس اختيارًا صحيًا للطعام هي واحدة من العديد من الأساطير الصحية التي يحتاجها الناس للتوقف عن الإيمان. في الواقع ، يتم تعبئة البيض مع العناصر الغذائية ، بما في ذلك البروتين (حوالي 6 غرامات بين الأبيض والصفار). ولكن في حين أن هذا مثير للإعجاب ، فإن البيض بالكاد هو الطعام الوحيد الذي يوفر كميات كبيرة من البروتين. يمكن للجبن المسنين أيضًا أن يحزم لكمة البروتين ، وواحد من أكبر المتنافسين في المجموعة هو البارميزان.

تبين أن جبنة البارميزان هي واحدة من أكثر الأجبان التي يمكنك تناولها. تحتوي أونصة واحدة من جبنة البارميزان على 10 غرامات من البروتين ، أكثر من مرة ونصف البيضة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البروتين في جبنة البارميزان قد اكتمل أيضًا ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يتطلبه جسمك.

إذا كنت تحب فكرة الحصول على أكبر قدر ممكن من البروتين من الأطعمة الكثيفة ، فقد تجد جبنة البارميزان خيارًا عمليًا ولذيذًا. بالإضافة إلى ذلك ، بالإضافة إلى الحصول على جرعة ضخمة من البروتين ، يمكنك الاستمتاع بفوائد أخرى غير متوقعة.