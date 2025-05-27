الجبن الإيطالي الكلاسيكي الذي يحتوي على بروتين أكثر من البيض

إن فكرة أن البيض ليس اختيارًا صحيًا للطعام هي واحدة من العديد من الأساطير الصحية التي يحتاجها الناس للتوقف عن الإيمان. في الواقع ، يتم تعبئة البيض مع العناصر الغذائية ، بما في ذلك البروتين (حوالي 6 غرامات بين الأبيض والصفار). ولكن في حين أن هذا مثير للإعجاب ، فإن البيض بالكاد هو الطعام الوحيد الذي يوفر كميات كبيرة من البروتين. يمكن للجبن المسنين أيضًا أن يحزم لكمة البروتين ، وواحد من أكبر المتنافسين في المجموعة هو البارميزان.
تبين أن جبنة البارميزان هي واحدة من أكثر الأجبان التي يمكنك تناولها. تحتوي أونصة واحدة من جبنة البارميزان على 10 غرامات من البروتين ، أكثر من مرة ونصف البيضة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البروتين في جبنة البارميزان قد اكتمل أيضًا ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يتطلبه جسمك.
إذا كنت تحب فكرة الحصول على أكبر قدر ممكن من البروتين من الأطعمة الكثيفة ، فقد تجد جبنة البارميزان خيارًا عمليًا ولذيذًا. بالإضافة إلى ذلك ، بالإضافة إلى الحصول على جرعة ضخمة من البروتين ، يمكنك الاستمتاع بفوائد أخرى غير متوقعة.
بارميزان: جبنة صلبة ناعمة على أمعائك
على سبيل المثال ، قد تكتشف أن جبنة البارميزان أسهل في الهضم إذا كنت حساسًا لللاكتوز الموجود في منتجات الألبان. لأن جبنة البارميزان مخمرة أطول من الجبن الأكثر ليونة ، فإنه يفقد اللاكتوز. جبنة البارميزان ليست خالية من اللاكتوز ، لكن مستويات اللاكتوز منخفضة بما يكفي لجعلها مقبولة للعديد من الأشخاص الذين يتجنبون عادة المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز.
دعنا نتحدث عن فوز آخر لجبن البارميزان ، وهو وفرة من الكالسيوم. سيزودك جبنة البارميزان بحوالي 26 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها للكالسيوم ، وهي مغذية رئيسية أخرى – وهي على مستوى لا يمكن أن يتطابق فيه البيض.
هناك جانب آخر فريد وجذاب من الكالسيوم (والبروتين) الموجود في جبنة البارميزان: تمتصه جسمك بكفاءة. كما يشرح أخصائي التغذية المسجل ألكسيس سوبان (عبر كليفلاند كلينك) ، “يمكن لجسمك امتصاص معظم هذا الكالسيوم ، ويكسر معظم هذا البروتين بسهولة ،” مضيفًا أن الأطعمة الأخرى “قد تحتوي على مكونات معينة والمواد الغذائية التي تحتاجها ، لكن جسمك يكافح لتكسيرها بالطريقة التي تحتاجها”.
إيجابيات (وسلبيات) جبنة البارميزان
جبنة بارميزان مليئة بالفيتامينات أيضًا. وفقًا لمراجعة 2017 في تكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا الحيوية ، إذا احتفظت بتناول جبن البارميزان اليومي في حوالي 3.5 أوقية (حوالي 100 جرام) ، يمكنك تلبية أهدافك اليومية B12 و Biotin أيضًا. قد يكون هذا مهمًا إذا كنت تحاول الحصول على الفيتامينات من خلال الأطعمة بدلاً من المكملات الغذائية.
في الواقع ، جبن البارميزان لديه الكثير من الإيجابيات. ومع ذلك ، على الرغم من كل مزاياه ، فإن جبنة البارميزان ليست مثالية. في مقابل جميع البروتين والكالسيوم واللاكتوز المنخفض والفيتامينات الرئيسية التي تحصل عليها ، ستأكل الكثير من الصوديوم. يتجاوز محتوى الصوديوم البالغ 100 جرام من جبنة البارميزان 1800 ملليغرام ، مما يجعله أحد أكثر أنواع الجبن التي يمكنك شراؤها.
تم ربط مستويات الصوديوم المرتفعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. في الواقع ، لاحظت مراجعة 2020 في العناصر الغذائية أن الوجبات الغذائية عالية الصوديوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 ٪. لذلك ، إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم أو تقليل فرصك في السكتة الدماغية أو النوبة القلبية ، فأنت بحاجة إلى تعديل استهلاك جبن البارميزان أو توازنه مع خيارات الطعام المنخفضة الصوديوم.