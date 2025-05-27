الجبن اليوناني السليم الذي يحتوي على الكالسيوم أكثر من الجبن المنزلي (وعدد أقل من السعرات الحرارية)

اسأل أي أخصائي تغذية (أو متحمس للجبن) ، ويمكنهم بسهولة التوصل إلى قائمة من الأسباب التي تجعل تناول الجبن المنزلي أمرًا مفيدًا لك ، خاصةً عند مقارنته بالجبن الأخرى. كل ذلك يعود إلى القيمة الغذائية للجبن: يحتوي التقديم الذي يضم 100 غرام من الجبن الكامل للدهون على 11.6 غرام من البروتين ، و 154 ملليغرام من الفوسفور ، و 9.2 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 88 ملليغرام من الكالسيوم. كما أنها منخفضة نسبيا في الدهون (4.22 ملليغرام) والصوديوم (350 ملليغرام) ، والساعات في ما يزيد قليلاً عن 100 سعرة حرارية.
ومع ذلك ، هناك جبن يوناني أقل شعبية (وإن لم يكن أقل لذيذًا) يتفوق على الجبن المنزلي ، غرام للجرام ، من حيث محتوى المغذيات الأساسي: جبنة الفيتا. جبن أبيض ناعم مصنوع من حليب الأغنام أو الماعز ، ويحتوي جبنة الفيتا على 14.2 جرام من البروتين ، و 337 ملليغرام من الفسفور ، و 19 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 493 ملليغرام هائلة من الكالسيوم (نعم ، أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الموجود في الجبن القشري) في كل 100 ملليغرام.
الفوائد الصحية لاستهلاك جبنة الفيتا
بالنظر إلى تكوينها الغذائي ، فليس من المستغرب أن تكون الفيتا واحدة من أكثر أنواع الجبن صحة يمكنك تناولها. يعرف كل برتقالي صحي أن البروتين أمر بالغ الأهمية للعديد من الوظائف الجسدية ، وربما بشكل خاص تطور العضلات واستعادتها. لكن العمل في انسجام تام مع الكالسيوم والفوسفور ، يضمن البروتين أيضًا تطورًا قويًا للعظام ، مع وجود اثنين من العناصر الغذائية الأخيرة لكثافة العظام وتكوينها ، وكذلك الوقاية من هشاشة العظام.
بصرف النظر عن ذلك ، فإن دمج جبنة الفيتا في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى أمعاء سعيدة أيضًا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2006 في مجلة الألبان الدولية ، لوحظ لاكتوباسيلوس بلاندروم ، وهو بروبيوتيك موجود في جبنة الفيتا ، على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم ضد مسببات الأمراض الخطرة بشكل خاص مثل السالمونيلا و E. coli ، فوق تحسين صحة الأمعاء الشاملة.
مكون آخر من جبنة الفيتا مع إمكانات تجسد الأمراض هو الأحماض الدهنية يسمى حمض اللينوليك المترافق (CLA). لم يتم الإبلاغ عن ذلك ليلعب دورًا في مكافحة السرطان ومرض السكري وتصلب الشرايين (تراكم البلاك في الشرايين) ، ولكنه قد يساعد أيضًا في الحد من الدهون في الجسم مع زيادة كتلة الجسم الهزيل (عبر مقال عام 2004 في مجلة الجمعية الغذائية الأمريكية).
أفضل الطرق للاستمتاع بالجبن الفيتا
مع كل ما قيل ، ليس من الجيد جدًا أن يكون الأمر جيدًا – وإذا لم تكن حريصًا على مقدار جبن الفيتا الذي تستهلكه ، فقد تعرض صحتك للخطر.
يمتلك جبنة الفيتا ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية الصوديوم التي يمتلكها جبنة المنزلية ، حيث تتصدر بسرعة 1140 ملليغرام لكل 100 غرام. (يحتوي أيضًا على أكثر من خمسة أضعاف محتوى الدهون ، عند 21.5 جرام. لحسن الحظ ، يمكنك علاج ذلك عن طريق شطف الفيتا قبل الاستهلاك. أيضًا ، قد يرغب الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز إلى الابتعاد عن الفيتا ، بالإضافة إلى أجبان أخرى غير محطمة ، والتي تميل إلى أن تكون وفيرة في اللاكتوز. أخيرًا ، مع وجود 265 سعرة حرارية لكل 100 جرام ، لدى Feta أكثر من ضعف السعرات الحرارية للجبن المنزلية.
المفتاح هو استهلاك جبنة الفيتا في الاعتدال. يمكن أن يساعد إيجاد طرق مبتكرة لإضافة جبنة الفيتا إلى نظامك الغذائي ؛ لحسن الحظ ، فهي متعددة الاستخدامات كما هي مغذية. يمكنك نشرها على الخبز ، وإضافة بعض المكعبات إلى سلطتك ، وتقديمها إلى جانب الفواكه على لوحة charcuterie ، واستخدامها كقائد للبيتزا أو سندويشات التاكو أو المعكرونة ، وحتى تجربة وصفات إبداعية مثل التوفو فيتا أو السبانخ و fouta.