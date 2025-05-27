الجبن اليوناني السليم الذي يحتوي على الكالسيوم أكثر من الجبن المنزلي (وعدد أقل من السعرات الحرارية)

اسأل أي أخصائي تغذية (أو متحمس للجبن) ، ويمكنهم بسهولة التوصل إلى قائمة من الأسباب التي تجعل تناول الجبن المنزلي أمرًا مفيدًا لك ، خاصةً عند مقارنته بالجبن الأخرى. كل ذلك يعود إلى القيمة الغذائية للجبن: يحتوي التقديم الذي يضم 100 غرام من الجبن الكامل للدهون على 11.6 غرام من البروتين ، و 154 ملليغرام من الفوسفور ، و 9.2 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 88 ملليغرام من الكالسيوم. كما أنها منخفضة نسبيا في الدهون (4.22 ملليغرام) والصوديوم (350 ملليغرام) ، والساعات في ما يزيد قليلاً عن 100 سعرة حرارية.

ومع ذلك ، هناك جبن يوناني أقل شعبية (وإن لم يكن أقل لذيذًا) يتفوق على الجبن المنزلي ، غرام للجرام ، من حيث محتوى المغذيات الأساسي: جبنة الفيتا. جبن أبيض ناعم مصنوع من حليب الأغنام أو الماعز ، ويحتوي جبنة الفيتا على 14.2 جرام من البروتين ، و 337 ملليغرام من الفسفور ، و 19 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 493 ملليغرام هائلة من الكالسيوم (نعم ، أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الموجود في الجبن القشري) في كل 100 ملليغرام.