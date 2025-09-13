الجزء الأساسي من الغسالة الخاصة بك التي تنسى تنظيفها (وكيفية القيام بذلك)

لدينا جميعًا الأعمال المنزلية التي تشعر ببعض التكرار ، ولكن ماذا عن الأعمال المنزلية التي نحتاج إلى القيام بها ولكن نسيانها تمامًا؟ على الرغم من أنه من السهل التركيز على الأشياء التي تتسخ ، إلا أن معظمنا ينسى الأجهزة التي تنظف الأشياء. حسنًا ، حتى الغسالات التي تعمل بجد تحتاج إلى بعض التنظيف من وقت لآخر ، مع غسل جميع المكونات جيدًا. عند الحديث عن المكونات ، فإن أحد أكثر الأجزاء التي يتم تجاهلها من غسالةك هي ختم المطاط ، والمعروف أيضًا باسم الحشية. هذا الجزء المتواضع من جهازك هو في الواقع قطعة حرجة تمنع الماء من التسرب من الباب أثناء دورة الغسيل ، وهو مكان رئيسي لتراكمه. لذلك ستجد أنه لا تنظيفها هي واحدة من الطرق العديدة التي تدمرها غسالة الملابس دون أن تلاحظ.
يمكن أن يسبب إهمال ختم المطاط مجموعة من القضايا ، من الروائح غير السارة إلى التنظيف غير الفعال. بمرور الوقت ، يمكن لهذا الختم فخ الوبر والشعر والأوساخ من ملابسك (أو البطانيات والمناشف وأسرة الكلاب ومصادر نتن أخرى) ، مما يجعله أرضًا مثالية للتكاثر للعفن والعفن. يمكن أن يخلق هذا التراكم رائحة عفن لا تظل داخل غسالة ملابسك فحسب ، بل يمكنها أيضًا نقل ملابسك مباشرة. والأكثر من ذلك ، أن تراكم الأوساخ هذا سيؤسس في النهاية على سلامة ختم المطاط ، مما يؤدي إلى أن يصبح أقل مرونة وفعالية في الاحتفاظ بالماء ، مما يؤدي إلى تسرب. يمكن أن تسبب آلة متسربة أضرارًا لأرضياتك وأي شيء قريب ، لذلك دعونا نلقي نظرة على كيفية تنظيف ختم الغسالة لمنع هذه دوامة الهبوط.
كيفية تنظيف ختم المطاط الغسالة الخاص بك
يعد تنظيف حشية الغسالة الخاصة بك مهمة بسيطة يجب عليك القيام بها مرة واحدة على الأقل كل شهر ، ويمكن إكمالها في بضع خطوات سهلة. للبدء ، ستحتاج إلى عدد قليل من الإمدادات (التي هي المواد الغذائية المنزلية الشائعة): زجاجة رذاذ مع مزيج من الأجزاء المتساوية من الخل الأبيض والماء ، وفرشاة فرك صغيرة أو فرشاة أسنان قديمة ، وقماش نظيف. أولاً ، قم بإيقاف تشغيل الغسالة ، ثم افتح الباب وقم بسحب ختم المطاط لفضح الشقوق الداخلية. قد تجد الشعر ، والبلاط ، وحتى العملات المعدنية والجوارب المنسية محاصرة في الداخل. قم بإزالة جميع الحطام الذي تجده قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
من هناك ، قم برش المحلول المحررة للخل والماء على ختم المطاط على طول الطريق ، مع التأكد من الدخول في جميع الأخاديد والطي. الخل هو مطهر وطبيعي مزيل العرق وفعال في قتل العفن والعفن. دع الحل يجلس لبضع دقائق ، لذا فإن لديه فرصة أفضل لتحطيم أي نوبة عنيدة. بعد ذلك ، استخدم فرشاة الغش لعمل الحل في الختم ، مع إيلاء اهتمام إضافي للبقع القذرة بشكل واضح. بعد التنظيف ، استخدم قطعة قماش جافة ونظيفة لمسح البقايا المتبقية.
أخيرًا ، تأكد من مغادرة الغسالة Ajar لبضع ساعات بعد كل استخدام. هذا يسمح للطبلة والختم بالهواء والتجفيف تمامًا ، مما يزيل الرطوبة التي يزدهر العفن والعفن ، وبالتالي منع تراكم المستقبل. من خلال هذه العملية السهلة ، يمكنك الحفاظ على غسالة الغسالة نظيفة وفي حالة أعلى ، مما يضمن بقاء الغسيل على هذا النحو أيضًا.