الجزء الأساسي من الغسالة الخاصة بك التي تنسى تنظيفها (وكيفية القيام بذلك)

لدينا جميعًا الأعمال المنزلية التي تشعر ببعض التكرار ، ولكن ماذا عن الأعمال المنزلية التي نحتاج إلى القيام بها ولكن نسيانها تمامًا؟ على الرغم من أنه من السهل التركيز على الأشياء التي تتسخ ، إلا أن معظمنا ينسى الأجهزة التي تنظف الأشياء. حسنًا ، حتى الغسالات التي تعمل بجد تحتاج إلى بعض التنظيف من وقت لآخر ، مع غسل جميع المكونات جيدًا. عند الحديث عن المكونات ، فإن أحد أكثر الأجزاء التي يتم تجاهلها من غسالةك هي ختم المطاط ، والمعروف أيضًا باسم الحشية. هذا الجزء المتواضع من جهازك هو في الواقع قطعة حرجة تمنع الماء من التسرب من الباب أثناء دورة الغسيل ، وهو مكان رئيسي لتراكمه. لذلك ستجد أنه لا تنظيفها هي واحدة من الطرق العديدة التي تدمرها غسالة الملابس دون أن تلاحظ.

يمكن أن يسبب إهمال ختم المطاط مجموعة من القضايا ، من الروائح غير السارة إلى التنظيف غير الفعال. بمرور الوقت ، يمكن لهذا الختم فخ الوبر والشعر والأوساخ من ملابسك (أو البطانيات والمناشف وأسرة الكلاب ومصادر نتن أخرى) ، مما يجعله أرضًا مثالية للتكاثر للعفن والعفن. يمكن أن يخلق هذا التراكم رائحة عفن لا تظل داخل غسالة ملابسك فحسب ، بل يمكنها أيضًا نقل ملابسك مباشرة. والأكثر من ذلك ، أن تراكم الأوساخ هذا سيؤسس في النهاية على سلامة ختم المطاط ، مما يؤدي إلى أن يصبح أقل مرونة وفعالية في الاحتفاظ بالماء ، مما يؤدي إلى تسرب. يمكن أن تسبب آلة متسربة أضرارًا لأرضياتك وأي شيء قريب ، لذلك دعونا نلقي نظرة على كيفية تنظيف ختم الغسالة لمنع هذه دوامة الهبوط.