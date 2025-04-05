الجزء السفلي من تشكيلة يانكيز يشرف على الجريمة الحارة الأحمر في الفوز على القراصنة

بيتسبرغ – تبين أن يانكيز لا يحتاجون إلى الكرة الطويلة لوضع عدد ملتزم.

خاصة عندما يتم تنظيف الجزء السفلي من الطلب باستمرار.

بالفعل جريمة التخصصات الأعلى تسجيلًا (لكل لعبة) خلال الأسبوع الأول من الموسم ، انحنى يانكيز على عمق تشكيلة الفريق لتسخين هذه الأرقام يوم الجمعة من خلال تقويم القراصنة 9-4 في فتاحة منزل بائسة للمضيفين في PNC Park.

مجتمعين يانكيز من ستة ضاربين-أنتوني فولب ، وترينت جريشام ، وجاسون دومينغويز وأوزوالدو كابريرا-مجتمعين للذهاب إلى 9 مقابل 15 مع ثلاثة مناحي ، واثنين من النطاطين ، وخمسة أشواط ، وسبعة RBIs لتتمكن من الحصول على تقدم مبكر.

بالطبع ، لم يسمح Yankees باللعبة دون أن تضيف إلى إجمالي تشغيل منزلهم ، بإذن من Aaron Judge.

سحق AL MVP ، الذي لعب في مباراته المهنية 1000 ، تسديدة من المركزين في الشوط السابع من ليفتي تيم مايزا-في منزله السادس في سبع مباريات هذا العام ، ووضعه في وتيرة 139 هوميروس سخيف في موسم كامل.

من خلال سبع مباريات ، سجل Yankees الآن 69 أشواطًا وحفر 23 شوطًا على أرضه ، على الرغم من أن أول سبعة أشواط في الجمعة جاءت دون مغادرة الحديقة.

لقد كان أكثر من دعم كافٍ لماكس فريد ، الذي كان مرة أخرى المستفيد من الانهيار الجليدي للركض ، على الرغم من أنه استمر هذه المرة لفترة كافية لاستلام أول فوز له باعتباره يانكي.

كان Fried على التل عندما قام قارب Yankees بتصوير Brewers لمدة 20 شوطًا يوم السبت ، لكن Lefty أكمل فقط 4 ²/₃ أدوار.

في يوم الجمعة ، كان أكثر وضوحًا ، حيث كان يرمي 5 ²/₃ أدوار ويسمح فقط بتشغيل واحد (وهو هوميروس منفرد من قبل برايان رينولدز) بينما كان يخرج ستة.

بين يانكيز يصطادونهم وجروح القراصنة التي تربطها بأنفسهم ، قضى الحشد المنزلي البالغ 36،893 معظم اليوم في إطلاق هتافات “بيع الفريق”.

تومض القاضي الجلود في وقت مبكر مع تجنب الإصابة على كرة ذبابة جعلته يشحن نحو الجدار الحقل الصحيح.

قفز القاضي على مسار التحذير لروب كيبريان هايز من القواعد الإضافية وتراجع في قاعدة الجدار ، على الرغم من أنه كان هبوطًا أكثر ليونة من تلك التي كان لديه في ملعب دودجر قبل عامين أصيب بإصابة إصبع قدمه.

بعد إهدار المتسابقين في المركز الأول والثاني مع عدم وجود خداع في الجزء العلوي من الشوط الأول ، صرف يانكيز في الإطار التالي ضد ميتش كيلر.

قام جريشام ، الذي يبدأ بدلاً من كودي بيلينجر (بصلت قاسي) ، بمشي واحد قبل أن يصطف دومينغيز بمضاعفة إلى زاوية المجال الأيمن.

جاءت Cabrera (3-for-4 ، أربعة RBIs) بعد ذلك ورشت واحدة منفردة إلى حقل الوسط الأيسر ،

وضع Fried أول مقاتلين في الجزء السفلي من الثانية ولكن في النهاية تقطعت بهم السبل على حد سواء ، وعاد يانكيز للعمل مع اثنين من الرافضة في الثالث.

بدأ التجمع عندما أصيب Volpe (3-for-4) بالملعب ووصل غريشام على أحد الممتلكين في الوسط الذي لم يستطع معالجته Ex-Yankee Isiah Kiner-Falefa التعامل معه.

ثم سدد دومينغويز أحدهما في الاتجاه الآخر لتسجيل شوط واحد قبل أن يتم تمييز كابريرا أيضًا عبر الجانب الأيسر لجعله 4-0.

تراكمت اليانكيز على بعض أكثر في الشوط الرابع ، مرة أخرى مع اثنين من الرافضة ، حيث تحول الإطار إلى شعار.

هذه المرة ، وصل ستة يانكيز على التوالي إلى قاعدة ، حيث توفر Volpe أغنية RBI ، ودومينغويز يقود سيارته في الجري عن طريق ضرب الملعب و Cabrera يسجل آخر في نزهة محملة للقواعد لجعله 7-1.

جاءت تسديدة القاضي التي تديرها في الشوط السابع من مايزا-اليساري الذي قضى جزءًا من الموسم الماضي مع يانكيز ، لكن معروف بالتخلي عن هوميروس القاضي الـ 61 في عام 2022.