الجلوس كثيرًا له تأثير غير متوقع على البروستاتا عند الرجل

البروستاتا هي غدة صغيرة تقع أمام المستقيم وتحت المثانة. إن الوضع التشريحي للبروستاتا هو الذي يجعلها عرضة للضغط عندما يجلس الرجل – وكل هذا الضغط يمكن أن يكون أكثر من مجرد إزعاج. قد يؤدي إلى حالات طبية مزمنة أو حادة. لسوء الحظ، يجلس العديد من الرجال لعدة ساعات كل يوم. في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية، يقضي الشخص العادي 9.5 ساعة في وضعية مستقرة، مثل الجلوس على كرسي أو مركبة.
يمكن أن يكون الجلوس مزعجًا بشكل خاص إذا كان الرجل لديه وظيفة مستقرة نسبيًا. وكما شارك طبيب المسالك البولية المعتمد من البورد الدكتور س. آدم رامين (عبر US News and World Report)، أثناء وبعد كوفيد، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا في عدد المرضى الذكور الذين أدت عاداتهم المستقرة (على سبيل المثال، العمل عن بعد والجلوس لفترات طويلة) إلى إصابة البروستاتا وعدم الراحة والألم في الأعضاء التناسلية القريبة. ما هو تفسير الدكتور رامين لصعوبة الجلوس على البروستاتا لدى مرضاه؟ “لم يتم تصميم البشر للجلوس.”
هذا لا يعني أن جميع الرجال الذين يجلسون بانتظام للعمل أو الترفيه سيواجهون مشاكل في البروستاتا. ومع ذلك، بما أن قضيتين – التهاب البروستاتا وسرطان البروستاتا – يبدو أنهما لهما علاقة محتملة بالجلوس، فقد يرغب الرجال في معرفة المزيد عن العلم وراء هذه الظاهرة.
مخاوف البروستاتا المتعلقة بالجلوس
يمكن أن يحدث التهاب البروستاتا (تورم البروستاتا) بسبب عدوى ويتم علاجه بالأدوية، وفقًا لمايو كلينيك. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا في حالة عدم وجود عدوى. وإذا كان الرجل يجلس كثيرًا، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البروستاتا بسبب الضغط المستمر، وفقًا لموقع WebMD.
ومن المثير للاهتمام أنه كلما تقدم الرجل في السن، زادت احتمالية تشخيص إصابته بالتهاب البروستاتا على أي حال. لذلك، ليس من الضروري أن يؤدي الجلوس إلى قائمة العلامات التحذيرية الشائعة لالتهاب البروستاتا المحتمل أو المشخص من المعهد الوطني للشيخوخة، مثل الحاجة الملحة للتبول، أو عدم الراحة أثناء التبول، أو الألم في منطقة الحوض. ولكن إذا تورمت البروستاتا لدى الرجل بسبب شيء آخر غير العدوى أو العمر، فقد يرغب في التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول تغيير عاداته الخاملة.
يمكن أن ينشأ سرطان البروستاتا أيضًا باعتباره مصدر قلق للرجال الذين يجلسون. تدعم دراسة أجريت عام 2018 في PLoS One العلاقة المحتملة بين الجلوس والسرطان. وبعد متابعة التاريخ الطبي لـ 38154 شخصًا بالغًا لمدة 16 عامًا، قرر الباحثون أن أولئك الذين جلسوا أكثر من ثماني ساعات يوميًا زادت لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 22%. وفي تحليل عام 2021 في مجلة علم الأورام السريرية، أظهر الرجال الذين شغلوا وظائف مستقرة مستويات أعلى من مستضد البروستاتا النوعي (PSA). على الرغم من أن مستويات المستضد البروستاتي النوعي ليست علامات مؤكدة على الإصابة بالسرطان، إلا أنها يمكن أن تشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
نشاط للحد من بعض المخاطر الصحية للبروستاتا
في نهاية المطاف، بدأ الباحثون للتو في فهم السبب وراء تأثير الجلوس الكبير على سرطان البروستاتا. ومع ذلك، عند إجراء مقابلة في كليفلاند كلينيك، شعر طبيب الأورام الدكتور ديل شيبرد أن زيادة الوزن الزائد قد يكون عاملاً حاسماً. قال الدكتور شيبرد، “الجلوس يرتبط بالسمنة – والسمنة هي عامل خطر لأنواع معينة من السرطان.”
هل من الممكن التخفيف من آثار الجلوس السلبية على البروستاتا؟ نعم، وفقا لبعض الأدلة السريرية. على سبيل المثال، أظهرت دراسة في مجلة النشاط البدني والصحة المذكورة في مقالة صحة الرجل أن الرجال الذين مارسوا نشاطًا بدنيًا خفيفًا لمدة ساعة على الأقل يوميًا قللوا من خطر ارتفاع مستوى PSA بنسبة 18٪.
حتى الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا قد يكونون قادرين على إبطاء تقدمه عن طريق التحرك أكثر. كما خلصت مراجعة أجريت عام 2024 في مجلة Advanced Practice and Health Science، إلى أن التمارين الرياضية قد تكون مفتاحًا لإبطاء نمو ورم سرطان البروستاتا، إذا كانت التجارب على الحيوانات تشير إلى أي مؤشر. وبالمثل، كشفت النتائج التي توصلت إليها مراجعة عام 2024 في مجلة السرطان أن زيادة النشاط البدني يمكن أن تجعل المرضى يشعرون بصحة أفضل للبروستاتا. وبالتالي، فإن الرجال الذين يرغبون في الحفاظ على البروستاتا في أفضل صحة ممكنة قد يحتاجون إلى الوقوف كثيرًا.