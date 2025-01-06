الجلوس كثيرًا له تأثير غير متوقع على البروستاتا عند الرجل

البروستاتا هي غدة صغيرة تقع أمام المستقيم وتحت المثانة. إن الوضع التشريحي للبروستاتا هو الذي يجعلها عرضة للضغط عندما يجلس الرجل – وكل هذا الضغط يمكن أن يكون أكثر من مجرد إزعاج. قد يؤدي إلى حالات طبية مزمنة أو حادة. لسوء الحظ، يجلس العديد من الرجال لعدة ساعات كل يوم. في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية، يقضي الشخص العادي 9.5 ساعة في وضعية مستقرة، مثل الجلوس على كرسي أو مركبة.

يمكن أن يكون الجلوس مزعجًا بشكل خاص إذا كان الرجل لديه وظيفة مستقرة نسبيًا. وكما شارك طبيب المسالك البولية المعتمد من البورد الدكتور س. آدم رامين (عبر US News and World Report)، أثناء وبعد كوفيد، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا في عدد المرضى الذكور الذين أدت عاداتهم المستقرة (على سبيل المثال، العمل عن بعد والجلوس لفترات طويلة) إلى إصابة البروستاتا وعدم الراحة والألم في الأعضاء التناسلية القريبة. ما هو تفسير الدكتور رامين لصعوبة الجلوس على البروستاتا لدى مرضاه؟ “لم يتم تصميم البشر للجلوس.”

هذا لا يعني أن جميع الرجال الذين يجلسون بانتظام للعمل أو الترفيه سيواجهون مشاكل في البروستاتا. ومع ذلك، بما أن قضيتين – التهاب البروستاتا وسرطان البروستاتا – يبدو أنهما لهما علاقة محتملة بالجلوس، فقد يرغب الرجال في معرفة المزيد عن العلم وراء هذه الظاهرة.