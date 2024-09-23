الجميع أحب سام دارنولد “باستثناء فريق نيويورك جيتس”: بيل بيليشيك

يعتقد بيل بيليشيك أن سام دارنولد تغلب أخيرًا على أشباحه بعد معركة استمرت أربع سنوات.

وقال بيليشيك في حلقة يوم الاثنين من برنامج “عرض بات ماكافي” إن دارنولد، الذي تألق في موسمه الأول مع الفايكنج بعد خروجه من فريق نيويورك جيتس باعتباره الاختيار الثالث في درافت اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2018، يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الدوري – خارج مدينة نيويورك.

“سأقول هذا: الجميع أحبوا دارنولد باستثناء فريق نيويورك جيتس”، هكذا قال بيليشيك وسط ضحكات من ماكافي والمضيف المشارك أيه جيه هوك. “الناس في كارولينا الذين تحدثت معهم أحبوه حقًا… أعرف كيفن (أوكونيل) وبعض المدربين في مينيسوتا يحبون هذا الرجل حقًا أيضًا، لذا بدا الأمر وكأن الأشخاص الوحيدين الذين لم يحبوا دارنولد هم فريق نيويورك جيتس”.

أظهر دارنولد كفاءة كبيرة في ثلاث مباريات أثناء البدء مع فريق الفايكنج بدلاً من اختيار الجولة الأولى لعام 2024 المصاب جيه جيه مكارثي.

يتصدر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا دوري كرة القدم الأمريكية في التمريرات الهبوطية (ثمانية) ويحتل المرتبة الثانية في دوري كرة القدم الأمريكية في تصنيف الوسط خلف جوش ألين.

بعد ثلاثة مواسم سيئة مع فريق نيويورك جيتس، قاموا بتبادله مع فريق بانثرز مقابل اختيار في الجولة السادسة عام 2021، وفي الجولة الثانية عام 2022، وفي الجولة الرابعة عام 2022.

أمضى موسمين مع فريق بانثرز قبل الانضمام إلى فريق 49ers كبديل لـ Brock Purdy في الموسم الماضي.

وشمل الوقت الصعب الذي قضاه دارنولد مع فريق نيويورك جيتس تعليقه سيئ السمعة “رؤية الأشباح” في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما أربك دفاع بيليشيك لاعب الوسط – شوهد مدرب فريق باتريوتس السابق وهو يضحك على هامش الملعب خلال عرض “Monday Night Football” الذي ألقى فيه دارنولد مسافة 86 ياردة فقط وأربع اعتراضات في حمام الدم الذي انتهى بنتيجة 33-0.

بعد إبعاده عن التدريب والتعليق الإعلامي، غيّر بيليشيك رأيه بشأن دارنولد ويبدو أنه يولي اهتماما كبيرا لفريق الفايكنج ككل.

“سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكنهم الحفاظ على هذا”، تابع بيليشيك. “لا أعتقد أن أي شخص يتجاهلهم الآن. ربما سيقول المنافسون في المستقبل، “مرحبًا، هذه هي الطريقة التي نقيس بها برنامجنا؛ كيف نؤدي الآن ضد أحد أفضل فريقين أو ثلاثة فرق في الدوري على الأرجح”.

سيطر الفايكنج على فريق تكساس في طريقه إلى الفوز بنتيجة 34-7 على الرغم من دخولهم المباراة كفريق غير مرشح للفوز على أرضهم.

مع حلول يوم الأحد، صنف موقع Pro Football Focus فريق الفايكنج باعتباره ثالث أفضل هجوم في الدوري، بينما حصل دارنولد على رابع أفضل تصنيف للممرر.

وبعد تسجيله أربع تمريرات هبوطية وصفر اعتراضات، من المرجح أن يظل دارنولد ضمن المراكز الخمسة الأولى بين لاعبي الوسط إن لم يرتفع، وفقًا لمنفذ البيانات.