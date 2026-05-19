الجميع سوف يشترون أسوار شجرة الدولار عندما يرون هذا DIY في الهواء الطلق

لصنع طاولتك، اقلب طبقك رأسًا على عقب وضع قطعة واحدة من السياج على حافته. استخدم قلم تلوين أو علامة طباشير لتحديد المواقع التي يلتقي فيها السياج بالطبق. يوصي منشئ المحتوى @Belindadiys بوضع الغراء الفائق على تلك العلامات، ثم وضع الغراء الساخن فوقها – فقط تأكد من تجنب الأخطاء الشائعة عند استخدام الغراء الفائق في جميع أنحاء المنزل. بمجرد تثبيت الغراء في مكانه، اضغط على السياج بقوة في موضعه وأضف المزيد من الغراء الساخن إلى الجانب الخلفي. استخدم شريط الرسام لإبقاء السياج في مكانه أثناء تكرار هذه الخطوات مع السياج الثاني. بمجرد توصيل القطعتين، اترك الغراء حتى يجف تمامًا طوال الليل.

بحلول اليوم التالي، يجب أن يكون الهيكل المُلصق أكثر ثباتًا. والآن حان وقت التخصيص. في البرنامج التعليمي، تم طلاء الدرج باللون الأبيض قبل تطبيق طلاء رش ذو تأثير حجري على الطاولة بأكملها. يمكنك إعادة إنشاء نفس اللمسة النهائية المستوحاة من الحجر أو اختيار الألوان التي تتناسب بشكل أفضل مع الديكور الخارجي الخاص بك. لست متأكدا إذا كان لديك المهارات اللازمة لوظيفة الطلاء بالرش الرائعة؟ يمكنك إتقان رذاذ الطلاء الخاص بك من خلال اكتشافين سهلين من Dollar Tree. قم بإنهاء المشروع باستخدام رذاذ مانع للتسرب خارجي للمساعدة في حمايته من الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس.

نظرًا لأن الجزء السفلي من سياج شجرة الدولار به أوتاد، فمن المرجح أن تشعر طاولتك الجديدة بمزيد من الاستقرار عند تثبيتها في التربة. تذكر أيضًا أنه نظرًا لأنه مصنوع من مادة خفيفة الوزن، فلن يتحمل وزنًا كبيرًا، ولكنه قد يكون رائعًا لوضع وعاء زهور صغير أو حتى لحمل مشروب.