الجميع يفعل ذلك، ولكن إليك لماذا لا يجب عليك تطبيع سلوك الشراء الاندفاعي

كما يوضح رمزي، التسوق الاندفاعي هو ببساطة إجراء عمليات شراء لم تكن تنوي القيام بها. وهو أمر شائع جدًا في الولايات المتحدة. يستشهدون ببيانات 2020-2023 من Statista التي تشير إلى أن المواطن الأمريكي العادي يجني 150 دولارًا من عمليات الشراء الاندفاعية كل شهر. ويقولون إن هذا يمكن أن يصل بسرعة إلى ما يصل إلى 108000 دولار على مدى حياة الشخص.

من المهم أيضًا ملاحظة أن تجار التجزئة ليسوا بالضرورة في صفنا عندما يتعلق الأمر بعمليات الاستحواذ غير المخطط لها. في الواقع، تخبر Fit Small Business الشركات أن أكثر من 44% من المشترين سيشعرون لاحقًا بالندم بعد عملية شراء متسرعة. ويقترحون أن يفكر البائعون في تقديم خصومات، وتعديل الحملات الإعلانية، والبقاء متاحين للأسئلة حول استخدام المنتج بعد الشراء، وهو ما يقولون إنه يمكن أن يساعد في تخفيف الضربة.

إذا كنت تتطلع إلى البقاء في حدود ميزانيتك، فمن الواضح أن عمليات الشراء الاندفاعية تمثل مشكلة. ولكن لماذا نفعل ذلك في المقام الأول؟