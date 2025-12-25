الجميع يفعل ذلك، ولكن إليك لماذا لا يجب عليك تطبيع سلوك الشراء الاندفاعي

كما يوضح رمزي، التسوق الاندفاعي هو ببساطة إجراء عمليات شراء لم تكن تنوي القيام بها. وهو أمر شائع جدًا في الولايات المتحدة. يستشهدون ببيانات 2020-2023 من Statista التي تشير إلى أن المواطن الأمريكي العادي يجني 150 دولارًا من عمليات الشراء الاندفاعية كل شهر. ويقولون إن هذا يمكن أن يصل بسرعة إلى ما يصل إلى 108000 دولار على مدى حياة الشخص.
من المهم أيضًا ملاحظة أن تجار التجزئة ليسوا بالضرورة في صفنا عندما يتعلق الأمر بعمليات الاستحواذ غير المخطط لها. في الواقع، تخبر Fit Small Business الشركات أن أكثر من 44% من المشترين سيشعرون لاحقًا بالندم بعد عملية شراء متسرعة. ويقترحون أن يفكر البائعون في تقديم خصومات، وتعديل الحملات الإعلانية، والبقاء متاحين للأسئلة حول استخدام المنتج بعد الشراء، وهو ما يقولون إنه يمكن أن يساعد في تخفيف الضربة.
إذا كنت تتطلع إلى البقاء في حدود ميزانيتك، فمن الواضح أن عمليات الشراء الاندفاعية تمثل مشكلة. ولكن لماذا نفعل ذلك في المقام الأول؟
لماذا يقوم الناس بعمليات شراء اندفاعية
بحثت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Frontiers in Psychology سبب قيام الأشخاص بعمليات شراء اندفاعية. ووجد الباحثون أن الأسباب كانت معقدة. قد يستجيب الأشخاص للإعلانات والعروض الترويجية المصممة للتأثير على تصورهم للمنتج أو رغبتهم فيه. يمكن أيضًا أن تؤدي تخطيطات المنتج وأجواء المتجر والتجارب الحسية إلى تحفيز الأفراد على الشراء. قد يقوم المستهلكون أيضًا بإجراء عمليات شراء غير مخطط لها لأنهم يريدون إشباعًا فوريًا أو يرغبون في تقليل المشاعر السلبية المرتبطة باحترام الذات أو التوتر أو الحالة المزاجية.
وقد وجدت الأبحاث أيضًا أن الناس يميلون إلى القيام بمزيد من عمليات الشراء الاندفاعية في المتاجر الفعلية نظرًا لأن الإشارات الحسية أقوى من تلك الموجودة عبر الإنترنت. وقد وجدت أيضًا أن ضعف ضبط النفس أو الميل نحو السلوك القهري يرتبطان بقرارات الشراء المتهورة.
كيفية الحد من المشتريات الاندفاعية
ينصح Truist بأن الخطوة الأولى في منع الشراء الاندفاعي هي إدراك المشكلة والاستعداد لها. قم بإنشاء ميزانية وقائمة تسوق عند الخروج، بحيث يكون كل عنصر تشتريه هو شيء اخترته عمدًا. إذا لزم الأمر، احذف تطبيقات التسوق وافصل طرق الدفع إذا كانت ستغريك بالابتعاد عن خططك.
كما أنها تشجع على التوقف قبل الشراء. ويقترحون أن يستغرقوا يومًا أو يومين لتقرر ما إذا كانت عملية الشراء تستحق العناء حقًا. يمكنك أيضًا استخدام النقد بدلاً من الائتمان، حتى لا تميل إلى تجاوز الحد المحدد. ضع في اعتبارك أيضًا أنها ليست صفقة جيدة إذا كنت لا تستطيع تحملها حقًا.
أخيرًا، يقول ترويست أن عليك ممارسة التعاطف مع الذات. تعامل مع أموالك بهدف أن تكون متسقًا وواعيًا (يمكنك أيضًا الاستفادة من دمج اليقظة الذهنية في جوانب أخرى من حياتك، مثل روتين التمرين). إذا كنت تريد درجة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالمشتريات الاندفاعية، فقم بتخصيص مبلغ في ميزانيتك للتباهي. بهذه الطريقة، تصبح هذه التساهلات العرضية في الواقع جزءًا مخططًا له من إنفاقك.