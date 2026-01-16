الجهاز الذي سيوفر المزيد من أصحاب المنازل مساحة له في المطبخ في عام 2026

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في عام 2026، هناك عنصر واحد بسيط يساعد الأشخاص على الارتقاء بكل شيء بدءًا من مشروبهم الصباحي وحتى عطلات نهاية الأسبوع. أفضل جزء؟ إنه ليس عنصرًا خاصًا يتعين عليك الحصول عليه من سوق المزارعين المحليين أو استيراده من جميع أنحاء العالم – إنه مجرد مكعب ثلج متواضع.
بالطبع، مكعبات الثلج ليست ظاهرة جديدة تمامًا. ولكن إذا قمت بالتمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستجد أن الناس يجدون جميع أنواع الطرق الجديدة للابتكار باستخدام كتل الجليد الصغيرة. نظرًا لأن الترفيه في المنزل أصبح شائعًا أكثر من أي وقت مضى، يرغب المضيفون في التأكد من أن لديهم ما يكفي من الثلج في متناول اليد لإعداد كوكتيل بارد أو عصير فواكه طازجة للجمهور.
إذًا كيف يضمن محبو الجليد عدم نقص المكعبات لديهم أبدًا؟ إنهم يفسحون المجال لجهاز إضافي واحد في المطبخ – صانع الثلج. إذا كان الفريزر الخاص بك يحتوي بالفعل على صانع ثلج، فقد تتساءل عن كيفية مقارنة آلة صنع الثلج المستقلة. يمكن لهذه الأدوات إنتاج رطل من الثلج بأشكال متنوعة في غضون دقائق. وفقًا لشركة تصنيع الأجهزة Kismile، “من المتوقع أن تصبح صانعات الثلج شائعة بشكل متزايد بحلول عام 2026، وتتطور في النهاية إلى أجهزة منزلية أساسية لكل أسرة”. بفضل جعل الترطيب اليومي أكثر متعة وواجبات الاستضافة أسهل بكثير، فإنه يتحول إلى أحد تلك الأجهزة التي لا بد من اقتنائها والتي تضيف لمسة من الفخامة إلى منزلك.
صنع صانعة الثلج في مطبخك
إذا كنت مستعدًا للانطلاق في اتجاه صانع الثلج، فتسوق لمعرفة النموذج الذي يناسبك. بعض صانعات الثلج الأكثر شهرة في كوستكو هي تلك التي تصنع مكعبات ثلج على طراز “سونيك”، والتي يحبها الناس في كل شيء بدءًا من المقهى المنزلي وحتى محطات الترطيب الشخصية الخاصة بهم. إذا كان لديك مساحة محدودة على سطح العمل، فقد ترغب في النظر في الإصدارات المدمجة مثل EUHOMY Nugget Ice Maker – العديد منها يبلغ ارتفاعها قدمًا تقريبًا وعرضها أقل من قدم. تعتبر هذه الإصدارات المدمجة أيضًا رائعة للاستضافة، نظرًا لأن العديد منها مزود بمقبض ويسهل حملها من غرفة إلى أخرى أو إلى الفناء الخلفي. إذا كنت تعمل بمساحة مطبخ أكبر قليلاً، فإن صانع الثلج GE Profile Opal Countertop Ice Maker يحظى بالكثير من الحب من المراجعين المحترفين وقسم التعليقات على حدٍ سواء.
لا تستطيع معرفة مكان وضع صانع الثلج الخاص بك؟ يقوم العديد من الأشخاص بوضعه في مساحة غير مستخدمة بالقرب من الثلاجة، مما يجعله مناسبًا عند خلط المشروبات. كما أصبح من الشائع أيضًا إنشاء منطقة محطة مشروبات داخل المطبخ أو حوله – ربما في عربة بار، أو في أحد أركان خزانة المؤن، أو في رف مجوف. هنا، يمكنك وضع صانع الثلج الخاص بك بجوار أدوات الشرب مثل الحمضيات الطازجة أو المحليات أو الخلاطات، بالإضافة إلى الأواني الزجاجية أو المصاصات المفضلة لديك.