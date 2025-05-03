الجهاز الذي يزيد من فاتورة الكهرباء: احذر من هذه الأجهزة في منزلك

هل تعلم أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية في منزلك قد تكون السبب وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء، وليس الفرن كما يعتقد الكثيرون؟ هناك العديد من الأجهزة التي تستهلك طاقة أكثر من غيرها وتسبب في زيادة تكاليف الكهرباء دون أن ندرك ذلك. إن معرفة هذه الأجهزة وكيفية استخدامها بشكل صحيح يمكن أن يساعدك في توفير الكثير من المال على المدى الطويل.

أجهزة تستهلك طاقة أكثر من غيرها في منزلك

بعض الأجهزة تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية مقارنةً بغيرها. على سبيل المثال، يعتبر الثلاجة والمجمد من أكبر المستهلكين للطاقة في المنزل. معًا، يمكن أن تستهلك هذه الأجهزة ما يصل إلى 346 كيلووات في الساعة سنويًا. تليها مباشرة الأجهزة مثل الغسالة والمجفف، حيث تستهلك هذه الأجهزة مجتمعة ما يصل إلى 301 كيلووات في الساعة سنويًا. بينما تقع الأجهزة مثل جهاز الإنترنت، التكييف، الغلاية الكهربائية، ماكينة القهوة، والميكروويف في أسفل قائمة الأجهزة التي تستهلك طاقة.

الأجهزة الأخرى التي تستهلك طاقة بشكل مفرط

لكن الثلاجة ليست الجهاز الوحيد الذي يستهلك طاقة بشكل مفرط في المنزل. هناك عدة أجهزة أخرى قد تساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء. من بين هذه الأجهزة:

التدفئة

التلفزيون

الثلاجة والمجمد

الغسالة والمجفف

غسالة الصحون

الطباخات الكهربائية

هل يجب فصل الأجهزة الكهربائية لتوفير الطاقة؟

الجواب ليس بسيطًا. بعض الأجهزة الكهربائية تواصل استهلاك الكهرباء حتى وهي في وضع الانتظار. لتجنب هذه الاستهلاك الزائد، من الأفضل فصل الأجهزة عن التيار الكهربائي عندما لا تكون قيد الاستخدام. على سبيل المثال، يمكنك فصل الخباز الكهربائي، الميكروويف، الغلاية الكهربائية، جهاز الواي فاي، والكمبيوتر. ومع ذلك، يجب توخي الحذر في فصل بعض الأجهزة. على سبيل المثال، الثلاجة والمجمد يحتاجان إلى البقاء في وضع التشغيل للحفاظ على الطعام. لذا، لا تفصلها إلا إذا كنت ستغيب لفترة طويلة، مثل أكثر من أسبوعين.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك تقليل استهلاك الطاقة في منزلك وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ.