الجهاز الصغير وهو مغير للألعاب لمنع ذباب المطبخ المزعج

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يمكن أن يكون وجود الذباب في المطبخ ألمًا حقيقيًا – خاصة وأنك تطبخ وجباتك وفي كثير من الأحيان المكان الذي يجتمع فيه أحبائهم. هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه الآفات يمكن أن تنجذب إلى مطبخك – مع كون الرطوبة واحدة كبيرة منها. إذا كنت تعيش في منطقة رطبة ، فمن المحتمل أن تكون على دراية بهذه المشكلة ، حيث يزدهر المنازل ، وذباب الفاكهة ، واستنزاف الذباب في البيئات الرطبة. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد الحصول على مزيل الرطوبة المحمول لهذا المساحة منع الذباب. إنها أداة رائعة يمكن أن تحدث فرقًا في المواقع الرطبة الأخرى مثل الطوابق السفلية والحمامات أيضًا.

من المعروف أن ذباب الفاكهة ينجذب إلى الفواكه والخضروات المفرطة ، إلى جانب المشروبات السكرية التي تم استبعادها. من ناحية أخرى ، يفضل ذباب المنزل التسكع حول علب القمامة واللحوم المتعفنة. حيث يجدون أرضية مشتركة هو حبهم للرطوبة. يعشق مربى الصرف أيضًا وتكاثره في مناطق مثل الأنابيب القذرة والمصارف ، وهذا هو السبب في أن المطبخ يمكن أن يصبح الهدف المثالي. على الرغم من وجود اختلافات ، إلا أنها جميع الذباب المزعجة التي تريد إبعادها عن منزلك ، والتخلص من الرطوبة في الهواء يمكن أن تساعد.