الجهاز المنسي منذ فترة طويلة يتجه إلى المنازل مرة أخرى

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الأجهزة القديمة لها جاذبية غريبة ولكن مفهومة لهم. تثير أشكالها وألوانها مشاعر الحنين إلى الماضي ، ويبدو أن الأجهزة القديمة أكثر دواما. بمرور الوقت ، يمكن أن تجعل التطورات التكنولوجية أجهزة قديمة عفا عليها الزمن ، بغض النظر عن مدى سحرها. تستخدم الغسالات الحديثة كميات أقل من المياه ، والثلاجات أكثر كفاءة في الطاقة ، وأجهزة التلفزيون أكبر وتتصل بخدمات البث. ومع ذلك ، حتى بعد مجرد الإعجاب بأسلوب عتيق للجهاز ، يفضل بعض الناس ببساطة التكنولوجيا القديمة. على سبيل المثال ، على الرغم من أن معظم الأشخاص لديهم هواتف ذكية يمكنها تشغيل أي أغنية في أي وقت ، إلا أن اللاعبين السجلات نمت في شعبية في السنوات الأخيرة بعد مراعاة انخفاض كبير في المبيعات في أواخر الثمانينيات. لا يزال اللاعبون السجلون يتم تصنيعهم اليوم لأن السوق بالنسبة لهم كبير جدًا. هناك جهاز آخر منسوب منذ فترة طويلة شهد انبعاثًا مفاجئًا في الشعبية هو الهاتف المنزلي.

لأي شخص لا يتذكر ، فإن الهاتف المنزلي هو هاتف لا يغادر المنزل. تحتوي بعض الهواتف المنزلية على الحبال المجعد التي تربط الهاتف بالوحدة الأساسية ، ولكن في وقت لاحق يمكن أن تحتوي الهواتف المنزلية أيضًا على أجهزة لاسلكية. كانت هناك مجموعة متنوعة من الألوان والأنماط اللطيفة ، بما في ذلك الأشياء الجدة السخيفة التي تم تشكيلها مثل الشخصيات أو الطعام. على الرغم من أن فكرة الهاتف المنزلي قد تبدو قديمة ، إلا أن هناك بعض الفوائد المذهلة التي يجب مراعاتها ، بما في ذلك ، بالطبع ، أن الهاتف القديم الملون يمكن أن يكون رائعا. اعتمادًا على منزلك ، قد يكون من السهل للغاية إعداده ، ولكن قبل البدء في إجراء المكالمات ، يجب عليك التفكير في تكلفة إضافة خط أرضي إلى فاتورة هاتفك.