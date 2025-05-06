الجهاز المنسي منذ فترة طويلة يتجه إلى المنازل مرة أخرى

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الأجهزة القديمة لها جاذبية غريبة ولكن مفهومة لهم. تثير أشكالها وألوانها مشاعر الحنين إلى الماضي ، ويبدو أن الأجهزة القديمة أكثر دواما. بمرور الوقت ، يمكن أن تجعل التطورات التكنولوجية أجهزة قديمة عفا عليها الزمن ، بغض النظر عن مدى سحرها. تستخدم الغسالات الحديثة كميات أقل من المياه ، والثلاجات أكثر كفاءة في الطاقة ، وأجهزة التلفزيون أكبر وتتصل بخدمات البث. ومع ذلك ، حتى بعد مجرد الإعجاب بأسلوب عتيق للجهاز ، يفضل بعض الناس ببساطة التكنولوجيا القديمة. على سبيل المثال ، على الرغم من أن معظم الأشخاص لديهم هواتف ذكية يمكنها تشغيل أي أغنية في أي وقت ، إلا أن اللاعبين السجلات نمت في شعبية في السنوات الأخيرة بعد مراعاة انخفاض كبير في المبيعات في أواخر الثمانينيات. لا يزال اللاعبون السجلون يتم تصنيعهم اليوم لأن السوق بالنسبة لهم كبير جدًا. هناك جهاز آخر منسوب منذ فترة طويلة شهد انبعاثًا مفاجئًا في الشعبية هو الهاتف المنزلي.
لأي شخص لا يتذكر ، فإن الهاتف المنزلي هو هاتف لا يغادر المنزل. تحتوي بعض الهواتف المنزلية على الحبال المجعد التي تربط الهاتف بالوحدة الأساسية ، ولكن في وقت لاحق يمكن أن تحتوي الهواتف المنزلية أيضًا على أجهزة لاسلكية. كانت هناك مجموعة متنوعة من الألوان والأنماط اللطيفة ، بما في ذلك الأشياء الجدة السخيفة التي تم تشكيلها مثل الشخصيات أو الطعام. على الرغم من أن فكرة الهاتف المنزلي قد تبدو قديمة ، إلا أن هناك بعض الفوائد المذهلة التي يجب مراعاتها ، بما في ذلك ، بالطبع ، أن الهاتف القديم الملون يمكن أن يكون رائعا. اعتمادًا على منزلك ، قد يكون من السهل للغاية إعداده ، ولكن قبل البدء في إجراء المكالمات ، يجب عليك التفكير في تكلفة إضافة خط أرضي إلى فاتورة هاتفك.
ماذا تعرف عن الهواتف المنزلية اليوم
الهواتف المنزلية هي واحدة من الأدوات المنزلية الأكثر قيمة مما تعتقد. جنبا إلى جنب مع الإضافة إلى جماليتك وتجعلك تشعر وكأنك شخصية المسرحية الهزلية المفضلة لديك ، فإن الهواتف المنزلية لها بعض الفوائد العملية. يمكن أن تكون مفيدة للغاية خلال حالات الطوارئ ، خاصة وأنها سهلة العمل للأطفال وكبار السن. أيضًا ، نظرًا لأنها لا تستخدم الشبكات الخلوية ، يمكن أن تكون الهواتف المنزلية أكثر موثوقية من الأجهزة الأخرى في المناطق ذات التغطية الخلوية السيئة. كما أنها رائعة لأولياء أمور الأطفال الذين ليس لديهم هواتف محمولة ، لأنهم يمنحون الأطفال وسيلة للتواصل.
هناك بعض أنواع مختلفة من خيارات الهاتف المنزلية اليوم. يتم توصيل الهواتف المنزلية ذات الخط الأرضي الحقيقي باستخدام خدمة الهاتف القديمة البسيطة (POTS) ، والتي تعمل عن طريق توصيل الهواتف مع الأسلاك النحاسية تحت الأرض. تتمتع هذه الهواتف بفائدة كبيرة بعدم الحاجة إلى الإنترنت أو حتى القدرة على إجراء المكالمات ، ولكنها لا تحتوي أيضًا على العديد من الميزات ، والكابلات تحت الأرض عرضة للتلف. انخفضت شعبية هواتف POTS ، واتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية للولايات المتحدة القرار التخلص التدريجي من متطلبات خدمة الخط الأرضي لشركات الهاتف الأمريكية. هذا يعني أنه لا يتم تثبيت مقابس الهاتف والكابلات تحت الأرض اللازمة لاستخدام الهواتف الأرضية في منازل جديدة. بدون البنية التحتية المناسبة ، فإن فوائد هاتف POTS محدودة للغاية. بدلاً من ذلك ، غالبًا ما تستخدم الهواتف المنزلية اليوم بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ، مما يعني أنها تجري مكالمات باستخدام الإنترنت بدلاً من كابل الخط الأرضي المادي. هذا يسمح بمزيد من الميزات ولكن يتطلب الطاقة والإنترنت للعمل.
كيفية إضافة خط أرضي إلى منزلك
سواء كنت بحاجة إلى الفوائد العملية للهاتف المنزلي أو تريد فقط هاتفًا رائعًا وعمليًا لتناسب أحدث اتجاه ديكور “الهيبستوريك” المحب ، ستحتاج إلى معرفة كيفية تثبيت الهواتف المنزلية ومقدار تكلفةها. من المحتمل أن تكون هواتف الأواني أكثر تكلفة ، حيث يتم بناء المنازل الحديثة بدون مقابس الهاتف الضرورية والأسعار غير منظمة. إذا كان لديك مقبس هاتف ، فمن المحتمل أن يكلف الخط الأرضي ما بين 20 و 60 دولارًا شهريًا للخدمة. VoIP أرخص ، مع تسعير حوالي 10 دولارات شهريًا ، بالإضافة إلى السعر لمرة واحدة لإعداده ، والذي يختلف بواسطة شركة النقل ولكن قد يكلف حوالي 100 دولار.
أخيرًا ، ستحتاج أيضًا إلى اختيار الهاتف نفسه وشرائه. إذا كنت تتابع الدليل النهائي للديكور العتيق وتريد شيئًا أصيلًا ، فقد يكون لديك حظ في متجر التوفير. يمكن شراء الهواتف الأرضية الجديدة ذات التصميمات الرجعية عبر الإنترنت مع الأسعار التي تتراوح على أساس الجودة والأناقة ، مثل هاتف Peohud Retro Landline الموثوق به على Amazon مقابل 38.99 دولار. إذا كنت تفضل مظهرًا أكثر الحد الأدنى ، فيمكنك أيضًا العثور على خيارات أنيقة وحديثة ، بحيث يمكنك القفز على اتجاه الهاتف المنزلي دون إضافة عنصر تصميم متناقض. بشكل عام ، يمكن أن يكون الهاتف المنزلي وسيلة لإضافة بعض الأحرف إلى منزلك ، ولكنه أيضًا أداة رائعة لحالات الطوارئ وأيضًا الاستخدام اليومي دون أن تبدو قديمة.