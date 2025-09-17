الجوانب الخفية للتستر على سقف الفشار بدلاً من إزالته

خلال النصف الثاني من العشرينذ القرن ، كانت سقوف الفشار تعتبر الدعائم الأساسية في المنازل. لم تقدم هذه الأنواع من الأسقف المحكم فحسب اهتمامًا بصريًا ، ولكن تم اعتبارها أيضًا وسيلة صديقة للميزانية للبناة لإنهاء الأسقف دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على الجص. في الوقت الحاضر على الرغم من ذلك ، فإن الأسقف الفشار تتجه بالتأكيد إلى أسفل ، ويمكنها أن تواعد منزلك بشكل خطير. إذا كنت ترغب في معالجة مشكلة سقف الفشار في منزلك ، فهناك عمومًا نهجين يتبعان أصحاب المنازل: التستر أو إزالتها. يمكن أن يكون التستر على سقف الفشار خيارًا جذابًا ، ولكن هناك أيضًا مشاكل قصيرة الأجل وطويلة الأجل يجب مراعاتها.
يمكن معالجة أسقف الفشار عن طريق الإزالة ، والتي يمكن أن تكون مشروعًا مستهلكًا للوقت ، وفوضوي ، ومكلف. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الأخطاء التي يجب مراعاتها إذا كنت تفكر في إزالة سقف الفشار. الرسم هو خيار آخر بأسعار معقولة. على الرغم من أن طبقة الطلاء لن تغطي نسيج سقف الفشار بالكامل ، إلا أنه قد يساعد في إخضاع مؤثراته البصرية. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تراكم الغبار وتغير اللون الذي يمكن أن يجعل الأسقف الفشار غالبًا ما تبدو قذرة.
ومع ذلك ، يختار بعض مالكي المنازل التستر على أسقف الفشار التي عفا عليها الزمن بدلاً من ذلك. إمكانيات سقف جديد بأسعار معقولة لا نهاية لها ويمكن أن تشمل دريوال ، والألواح ، والبلاط ، وحتى خلفية السقف. قبل اختيار سقف يغطي ، من المهم أن تزن الجوانب السلبية لتغطية سقف الفشار القديم.
يمكن أن تتفوق جوانب السلبية من التستر على الأسقف الفشار في أي وقت وتوفير الأموال
يمكن عادةً إجراء التستر على سقف الفشار القبيح خلال عطلة نهاية الأسبوع دون الكثير من المتاعب ، وهناك عدد من الخيارات الصديقة للميزانية للقيام بذلك أيضًا. ومع ذلك ، إذا كان السقف الأساسي قد تضرر بالفعل أو غير متساو ، فقد تظهر هذه العيوب في أي شكل من النماذج التي تختارها للتستر على الفشار ، مما يخلق لمسة نهائية غير جذابة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الشقوق والإصلاحات اللازمة اللاحقة في وقت لاحق أسفل الخط. في بعض الحالات ، قد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق أموال أكثر مما لو كنت ستزيل سقف الفشار من البداية.
قضية أخرى تنطوي على جماليات وأبعاد. السقوف الفشار سيئة السمعة لجعل المساحات تبدو أصغر بسبب نسيجها. ومع ذلك ، يمكنك جعل الغرفة نفسها قد تبدو أصغر من ذي قبل من خلال تغطيةها – باستخدام دريوال أو مواد مماثلة على المواد الموجودة يقلل من السقف قليلاً لاستيعاب المادة ، مما يجعل الغرفة تشعر بمزيد من الإغلاق إذا كان بالفعل سقفًا منخفضًا.
أيضًا ، إذا تم بناء منزلك قبل عام 1978 ، فهناك إمكانية أخذ الأسبستوس في الاعتبار. احتوت العديد من الأسقف الفشار المصممة في هذا الوقت على هذه المادة الضارة ، والتي تم ربطها بالاسبست والمرض الجنبي وسرطان الرئة. يجب اكتشاف أي أسبستوس محتمل في منزلك وإزالته من قبل محترف من أجل صحتك على المدى الطويل. أثناء إزالة الأسبستوس في منزلك ، مثل سقوف الفشار الأقدم ، يمكن أن يكون خطيرًا أثناء العملية ، حيث يمكن أن يساعدها ، من الناحية النظرية ، في الحفاظ على ألياف الأسبستوس في مكانها حتى لا يتم إطلاقها في الهواء. ومع ذلك ، فإن أي عمل تقوم به على السقف لتغطيته قد يؤدي إلى إزعاج ألياف الأسبستوس وإطلاقه ، لذلك من الأفضل العمل مع محترف لتغطية آمنة.