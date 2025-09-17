الجوانب الخفية للتستر على سقف الفشار بدلاً من إزالته

خلال النصف الثاني من العشرينذ القرن ، كانت سقوف الفشار تعتبر الدعائم الأساسية في المنازل. لم تقدم هذه الأنواع من الأسقف المحكم فحسب اهتمامًا بصريًا ، ولكن تم اعتبارها أيضًا وسيلة صديقة للميزانية للبناة لإنهاء الأسقف دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على الجص. في الوقت الحاضر على الرغم من ذلك ، فإن الأسقف الفشار تتجه بالتأكيد إلى أسفل ، ويمكنها أن تواعد منزلك بشكل خطير. إذا كنت ترغب في معالجة مشكلة سقف الفشار في منزلك ، فهناك عمومًا نهجين يتبعان أصحاب المنازل: التستر أو إزالتها. يمكن أن يكون التستر على سقف الفشار خيارًا جذابًا ، ولكن هناك أيضًا مشاكل قصيرة الأجل وطويلة الأجل يجب مراعاتها.

يمكن معالجة أسقف الفشار عن طريق الإزالة ، والتي يمكن أن تكون مشروعًا مستهلكًا للوقت ، وفوضوي ، ومكلف. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الأخطاء التي يجب مراعاتها إذا كنت تفكر في إزالة سقف الفشار. الرسم هو خيار آخر بأسعار معقولة. على الرغم من أن طبقة الطلاء لن تغطي نسيج سقف الفشار بالكامل ، إلا أنه قد يساعد في إخضاع مؤثراته البصرية. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تراكم الغبار وتغير اللون الذي يمكن أن يجعل الأسقف الفشار غالبًا ما تبدو قذرة.

ومع ذلك ، يختار بعض مالكي المنازل التستر على أسقف الفشار التي عفا عليها الزمن بدلاً من ذلك. إمكانيات سقف جديد بأسعار معقولة لا نهاية لها ويمكن أن تشمل دريوال ، والألواح ، والبلاط ، وحتى خلفية السقف. قبل اختيار سقف يغطي ، من المهم أن تزن الجوانب السلبية لتغطية سقف الفشار القديم.