الجوانب السلبية التي قد تجعلك تعيد النظر في زراعة بذور العشب في الربيع

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وتبدأ في قضاء المزيد من الوقت في الخارج ، قد تجد نفسك تولي المزيد من الاهتمام لحشيكم. قد تصبح تلك البقع العارية والبقع الرقيقة التي لم تكن مهمة للغاية خلال الأشهر الباردة ، أكثر إزعاجًا عندما تريد أن يكون لديك ساحة نقية للظهور في النزهات والشواء. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد محاولة زراعة بذور العشب في فصل الربيع للمساعدة في ملء العشب الخاص بك ، إلا أنه يأتي مع ما يكفي من الجوانب السلبية التي قد تقرر الانتظار حتى الخريف لبدء مشروع تجميل العشب الخاص بك. تشمل بعض المشكلات الأساسية في زراعة بذور العشب الربيعي حقيقة أن العشب الخاص بك سيكون غير قابل للاستخدام إلى حد كبير أثناء انتظار أن ينمو العشب ، والري المستمر تقريبًا الذي سيكون مطلوبًا خلال أشهر الصيف ، وزيادة المنافسة من الأعشاب التي ستواجهها شتلات الربيع.

يعتبر الخريف عمومًا أفضل وقت لزرع بذور العشب ، حيث يشير نوفمبر إلى الشهر المثالي. تظل البذور نائمة طوال فصل الشتاء ولكن بعد ذلك تنبت بمجرد أن تبدأ درجات الحرارة في الدفء. هذا يمكن أن يعطيك العشب الذي ينضج بسرعة بمجرد وصول الربيع.

إذا كان أحد أكبر دوافعك لبذور بذور العشب هو جعل العشب الخاص بك يبدو أفضل للنزهات وغيرها من اللاعبين في الهواء الطلق ، فهناك بعض الأخبار السيئة: لا ينبغي أن يتم السير على بذور العشب المزروعة حديثًا لمدة شهر على الأقل. قد يؤدي ذلك إلى وضع مثبط كبير على فرص الاستضافة في الهواء الطلق حيث ستحتاج إلى الحفاظ على حركة المرور على الأقدام على العشب إلى الحد الأدنى إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في نمو العشب من البذور.