الجوانب السلبية التي قد تجعلك تعيد النظر في زراعة بذور العشب في الربيع

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وتبدأ في قضاء المزيد من الوقت في الخارج ، قد تجد نفسك تولي المزيد من الاهتمام لحشيكم. قد تصبح تلك البقع العارية والبقع الرقيقة التي لم تكن مهمة للغاية خلال الأشهر الباردة ، أكثر إزعاجًا عندما تريد أن يكون لديك ساحة نقية للظهور في النزهات والشواء. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد محاولة زراعة بذور العشب في فصل الربيع للمساعدة في ملء العشب الخاص بك ، إلا أنه يأتي مع ما يكفي من الجوانب السلبية التي قد تقرر الانتظار حتى الخريف لبدء مشروع تجميل العشب الخاص بك. تشمل بعض المشكلات الأساسية في زراعة بذور العشب الربيعي حقيقة أن العشب الخاص بك سيكون غير قابل للاستخدام إلى حد كبير أثناء انتظار أن ينمو العشب ، والري المستمر تقريبًا الذي سيكون مطلوبًا خلال أشهر الصيف ، وزيادة المنافسة من الأعشاب التي ستواجهها شتلات الربيع.
يعتبر الخريف عمومًا أفضل وقت لزرع بذور العشب ، حيث يشير نوفمبر إلى الشهر المثالي. تظل البذور نائمة طوال فصل الشتاء ولكن بعد ذلك تنبت بمجرد أن تبدأ درجات الحرارة في الدفء. هذا يمكن أن يعطيك العشب الذي ينضج بسرعة بمجرد وصول الربيع.
إذا كان أحد أكبر دوافعك لبذور بذور العشب هو جعل العشب الخاص بك يبدو أفضل للنزهات وغيرها من اللاعبين في الهواء الطلق ، فهناك بعض الأخبار السيئة: لا ينبغي أن يتم السير على بذور العشب المزروعة حديثًا لمدة شهر على الأقل. قد يؤدي ذلك إلى وضع مثبط كبير على فرص الاستضافة في الهواء الطلق حيث ستحتاج إلى الحفاظ على حركة المرور على الأقدام على العشب إلى الحد الأدنى إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في نمو العشب من البذور.
يتطلب زراعة العشب في فصل الربيع جهدًا إضافيًا
أحد أكبر الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون على دراية بها إذا كنت تزرع بذور العشب في الربيع هو كمية الماء التي من المحتمل أن تحتاجها للحفاظ على ريك الشتلات. إذا كنت تزرع بذور العشب في أوائل الربيع عندما يتوقع الطقس الممطر ، فقد لا يكون هذا مشكلة رئيسية على الفور. ولكن عندما يصبح المطر أقل تواتراً في أواخر الربيع ، قد تجد نفسك تسقي شتلاتك العشب عدة مرات في اليوم. نظرًا لأن نظام الجذر الخاص بهم لن يكون راسخًا بعد ، فإن الشتلات ستتطلب أيضًا مياه إضافية خلال الصيف. بالنسبة للبستانيين الذين يعيشون في مناطق معرضة للجفاف مع قيود المياه ، قد لا يكون هذا خيارًا قابلاً للتطبيق. آخر شيء تريده هو وضع الكثير من الوقت والطاقة في بدء بذور العشب فقط لمشاهدتها ذبلها وتموت بسبب الجفاف.
بالطبع لا يكون سقي التحدي الوحيد الذي ستواجهه ببذور العشب الربيعي. ستحتاج أيضًا إلى القيام بمزيد من الأعشاب الضارة لمنعها من التغلب عليها من خلال الأعشاب الضارة وسرطان البحر. يختار الكثير من الناس استخدام مبيدات الأعشاب قبل ظهورها لمنع السلطعون. ولكن حتى مع مجموعة متنوعة من النصائح والحيل لقتل Crabgrass في العشب الخاص بك ، لا يزال بإمكانك العثور على هذا العمل.