الجوانب السلبية الرئيسية لشراء الأرائك ذات العلامات التجارية الكبيرة (والبدائل الأفضل التي يجب مراعاتها)

شراء أريكة هو عمل شاق. بعد كل شيء، أنت تريد تجنب الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند شراء الأرائك للحصول على قيمة أموالك والتأكد من أن أثاثك الجديد مريح. متفقًا مع هذه المشاعر، يقول براندي رينهارت من Habitar Designer لـ House Digest في مقابلة حصرية: “من تعزيز التجمع العائلي إلى العمل كمنطقة استرخاء نهائية لمشاهدة برامجك المفضلة، فإن الأريكة المناسبة تصنع الفارق.” لكنها تدرك أن التغلب على ضجيج العلامات التجارية ذات السوق الكبيرة واختيار قطعة مريحة تبدو جيدة في غرفة المعيشة الخاصة بك وتقع في حدود ميزانيتك هو أمر صعب. على هذا النحو، توصي بالنظر إلى ما هو أبعد من تسويق الأريكة والاهتمام بسلامتها الهيكلية وجودة المواد والحرفية.

لمزيد من التفاصيل، ضع في اعتبارك شروط ضمان الأريكة، ووقت التصنيع والتسليم، وخدمة العملاء ودعم التصميم، وسياسات الإرجاع، وجودة القماش والجلود. يوضح رينهارت قائلاً: “يعكس الضمان القوي ثقة الشركة المصنعة في منتجها. كن حذرًا من العلامات التجارية التي تفشل في توضيح شروط الضمان الخاصة بها. غالبًا ما يشير الضمان الأقصر إلى مواد أو بناء أقل جودة.” وبالمثل فإن القطع المخصصة التي تستغرق فترة أطول من خمسة إلى 12 أسبوعًا قد تظهر مشاكل في التصنيع. تعرف على ما إذا كانت العلامة التجارية للأريكة التي أنت مستعد للاستثمار فيها لديها “فريق متخصص للمساعدة في كل شيء بدءًا من اختيار القماش وحتى مخاوف ما بعد الشراء.” لا تنس الاطلاع على سياسات الإرجاع الخاصة بالعلامة التجارية ومعرفة ما إذا كانت تقدم دعمًا لتصميم أريكتك المخصصة. سيساعدك الحصول على عينات من القماش أو الجلد على اتخاذ قرار مستنير. الشيء الأكثر أهمية هو “أن تتذكر أن الاستثمار في الجودة بدلاً من الكمية يؤتي ثماره على المدى الطويل – سواء بالنسبة لمنزلك أو راحة بالك.” لذا، تجنب تلك الأريكة الرخيصة في بيع العقارات.