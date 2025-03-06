الجوانب السلبية لاستخدام هذا العلاج النافذة العصرية في منزلك

إذا كنت تبحث عن جمالية نظيفة ومعاصرة للنوافذ في منزلك ، فمن الصعب أن تمر بالستائر والظلال. في الواقع ، تم توصية الستائر الأسطوانة ، بما في ذلك الستائر الحمار الوحشي ، في السنوات الأخيرة لهذا السبب بالذات. والسؤال هو ، هل هذه الستائر بأسعار معقولة تستحق الشراء ، أم أنها مشكلة أكبر مما يستحقون؟ إن الشاغل الرئيسي الذي يمتلكه الناس بمجرد تعليقهم في الستائر الوحشية هو أنهم لن يغمقوا غرفة تمامًا ، مع تسرب الضوء من خلال الألواح المطلقة الفطرية لبناءها.

توفر الخطوط الشفافة أيضًا خصوصية أقل من علاجات النوافذ الصلبة-قد ترغب في إعادة النظر في تعليقها في النوافذ التي تواجه الشارع ، على سبيل المثال. لن يمنع النسيج الخفيف الضوضاء وهو جيد بشكل معتدل في عزل الغرفة. فهي ، مثل جميع ظلال النسيج ، أقل متانة من الخيارات الخشبية أو المعدنية. وإذا اخترت خيارًا مزودًا بمحركات ، فقد يكون من الصعب على DIY التثبيت.

الستائر Zebra هي نوع من الأسطوانة المكفوفة أو الظل ، وهي نقطة الاختلاف هي أن ورقة مستمرة من نسيج الحلقات تتميز بأشرطة متناوبة من اللون المطلق والشفط. نظرًا لأن الظل النسيج يدور حول الآلية العلوية-مدعومًا بحبل سحب أو محرك يعمل بالبطارية-تتجاوز أشرطة النسيج بعضها البعض ، مما يتيح لك ضبط مقدار الظل أو الضوء الذي تسمح به إلى الغرفة. على هذا النحو ، يتم بيع الستائر الوحشية تحت أسماء أخرى مختلفة: ظلال انتقالية ، ظلال شفافة مزدوجة ، ظلال combi ، ظلال نطاقات ، ظلال ذات طبقة ، ظلال متتالية ، أو ظلال أسطوانة مزدوجة ، لتسمية الأكثر شيوعًا.