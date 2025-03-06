الجوانب السلبية لاستخدام هذا العلاج النافذة العصرية في منزلك

إذا كنت تبحث عن جمالية نظيفة ومعاصرة للنوافذ في منزلك ، فمن الصعب أن تمر بالستائر والظلال. في الواقع ، تم توصية الستائر الأسطوانة ، بما في ذلك الستائر الحمار الوحشي ، في السنوات الأخيرة لهذا السبب بالذات. والسؤال هو ، هل هذه الستائر بأسعار معقولة تستحق الشراء ، أم أنها مشكلة أكبر مما يستحقون؟ إن الشاغل الرئيسي الذي يمتلكه الناس بمجرد تعليقهم في الستائر الوحشية هو أنهم لن يغمقوا غرفة تمامًا ، مع تسرب الضوء من خلال الألواح المطلقة الفطرية لبناءها.
توفر الخطوط الشفافة أيضًا خصوصية أقل من علاجات النوافذ الصلبة-قد ترغب في إعادة النظر في تعليقها في النوافذ التي تواجه الشارع ، على سبيل المثال. لن يمنع النسيج الخفيف الضوضاء وهو جيد بشكل معتدل في عزل الغرفة. فهي ، مثل جميع ظلال النسيج ، أقل متانة من الخيارات الخشبية أو المعدنية. وإذا اخترت خيارًا مزودًا بمحركات ، فقد يكون من الصعب على DIY التثبيت.
الستائر Zebra هي نوع من الأسطوانة المكفوفة أو الظل ، وهي نقطة الاختلاف هي أن ورقة مستمرة من نسيج الحلقات تتميز بأشرطة متناوبة من اللون المطلق والشفط. نظرًا لأن الظل النسيج يدور حول الآلية العلوية-مدعومًا بحبل سحب أو محرك يعمل بالبطارية-تتجاوز أشرطة النسيج بعضها البعض ، مما يتيح لك ضبط مقدار الظل أو الضوء الذي تسمح به إلى الغرفة. على هذا النحو ، يتم بيع الستائر الوحشية تحت أسماء أخرى مختلفة: ظلال انتقالية ، ظلال شفافة مزدوجة ، ظلال combi ، ظلال نطاقات ، ظلال ذات طبقة ، ظلال متتالية ، أو ظلال أسطوانة مزدوجة ، لتسمية الأكثر شيوعًا.
ستغمز الستائر الحمار الوحشي الغرفة ، ولكن لا توفر تعتيمًا تامًا
شعر العديد من مالكي المنازل بخيبة أمل لتجد أن الستائر الحمار الوحشي لا توفر سوى ترشيح الضوء أو تغطية نافذة تغيب عن الغرفة. ظلال مصنوعة من أقمشة شفافة من العتامة المتنوعة ، لذلك لن تتفوق تمامًا على غرفة. والأكثر من ذلك ، أن الشركات المصنعة تقطع الستائر الحمار الوحشي الأضيق من علاجات النوافذ الأخرى ، تاركة فجوة كبيرة بين حواف الظل وحافة النافذة لمنع لفة النسيج من التلاشي أثناء تحركه لأعلى ولأسفل. قد لا تكون الفجوة ملحوظة للغاية مع الأقمشة الملونة بخفة. إذا كان المكفوفين مصنوعًا من الأقمشة المفرطة للغرفة أو المواد ذات اللون الداكن ، فسيكون ذلك أكثر وضوحًا. الضوء أيضا المرشحات حول الحواف وبين خطوط. اختر سلك سلك أعمى ، وسوف تسمح المساحة المترتبة على الآلية للعمل أيضًا.
ما يعنيه هذا عمليا هو أن الستائر الوحشية ليست مناسبة تمامًا للاستخدام في غرف النوم من ينامون حساسين للضوء ، أو أي غرفة تحتاج إلى البقاء مظلمة بمجرد ظهور الشمس ، أو إذا كنت بحاجة إلى منع أضواء المدينة المزدحمة. لتحقيق الظلام الحقيقي ، ستحتاج إلى طبقة الستائر الحمار الوحشي مع ستائر تعتيم أو إضافة طبقة أخرى بين زجاج النافذة والستائر ، مما يضيف إلى تكاليف معالجة النوافذ. إذا كنت لا تزال غير متأكد مما إذا كانت الستائر الوحشية المناسبة لمنزلك ، فإن الذهاب شخصيًا إلى صالة عرض وعينات ذات طبقة تصل إلى مصدر إضاءة يمنحك فكرة عن إمكانيات حجب الضوء وألوان النسيج الحقيقي للمكفوفين. على سبيل المثال ، قد تبدو الفرقة البيضاء الشديدة مختلفة تمامًا مع أشعة الشمس الساطعة.
تحدد الستائر الفطرية من الستائر الوحشية الخصوصية
هناك قيود أخرى على الستائر الوحشية التي تنتج عن تصميمها وهي أنها لا تمنح منزلًا بقدر ما يتجاوزه علاجات النوافذ أكثر سمكًا وأكثر ثباتًا. تساهم الجودة الهائلة للنسيج في أعمى شفافة نسبيًا. مقدار ظلال Zebra Blind التي ترتبط غرفة مع مستوى الخصوصية التي ستتمكن من ضمانها. ستمنحك الستائر المصنوعة من مواد مخططة ذات عتامة عالية وألوان داكنة إلى كل فرقة خصوصية أكبر من المنسوجات ذات الألوان الفاتحة والعصابات الشفافة للغاية. اعتمادًا على ما تختاره ، يمكنك أن تتوقع أن يرى الأشخاص بالخارج ، في أحسن الأحوال ، الظلال داخل منزلك عندما تغلق الستائر بحيث تصطف العصابات المظلمة من القماش مع بعضها البعض.
تتراوح حلول هذه المشكلة من شراء الملحقات الإضافية إلى شراء الظلال الرومانية في نسيج تعتيم بدلاً من ذلك. إن اختيار أحلك الأقمشة الأكثر ظهورًا المتوفرة ، وتحويل الظلال إلى الخطوط المظلمة ، واستخدام الإضاءة الداخلية الخافتة يوفر المزيد من الخصوصية في الليل. تجنب تثبيت الستائر الوحشية على النوافذ على جانب الطريق. يمكنك الحصول على حاصرات لإغلاق تلك الفجوات المتعلقة ؛ إنها في الأساس شريط من البلاستيك مع الأخدود الذي يناسب بقص نافذتك. ومع ذلك ، إنه شيء آخر ستحتاج إلى شراؤه وتثبيته أعلى الستائر نفسها.
لا تشتري الستائر الوحشية إذا كنت بحاجة إلى تحسين عزل المنزل
إذا كنت تعيش في شارع مزدحم مع همهمة حركة المرور وثرثرة المارة التي لا تلين ، فمن المحتمل أن تتساءل عن كيفية تسرب غرفة للمنزل الهادئ والهادئ. في حين أن الستائر الثقيلة فعالة بشكل مدهش في عزل الصوت (لحظر ضوضاء الشوارع في منزل في مركز حضري مزدحم ، على سبيل المثال) ، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للستائر الحمار الوحشي. حيث يمتص النسيج الناعم والكثيف من الستائر الصوت ، فإن النسيج الشفاف المنسوج من الستائر الوحشية لا يوفر مثل هذه الحماية. إذا كنت من محبي الستائر على الستائر ، فسيكون خيار أفضل لعزل الصوت هو التعتيم أو ظلال قرص العسل.
لن يوفر لك Zebra الستائر على تكاليف التدفئة وتبريد منزلك لنفس السبب إلى حد كبير-النسيج الرقيق ، حتى عندما يكون مزدوج الطبقة ، يوفر فقط كفاءة في الطاقة المعتدلة. للحصول على أقصى استفادة من ظلالك ، تحتاج إلى تثبيتها مباشرة مقابل الزجاج والزجاج النافذة ، مما يقلل من الفجوات حيث يمكن للهواء الساخن أو البارد الهروب. قد تجذب تصنيف العصابات المظلمة في فصل الشتاء المزيد من أشعة الشمس – وبالتالي الحرارة – إلى النافذة ، ولكن هذا يعني أيضًا غرفة مظللة بشكل دائم. ومع ذلك ، إذا كان توفير الطاقة هو اهتمامك ، فقد يخدمك الظلال الرومانية المعزولة أو الظلال الخلوية أو الستائر السميكة بشكل أفضل. ما هو أكثر من ذلك ، إذا كنت تعيش في منطقة ذات درجات حرارة متطرفة ، بغض النظر عما إذا كان ذلك بارد أو حرارة استوائية لا يلين ، فإن تركيب الستائر الوحشية يمكن أن يسهم في تقلبات درجات الحرارة المثيرة داخل منزلك.
الستائر الحمار الوحشي أقل متانة من خيارات علاج النوافذ غير القوية الأخرى
غالبًا ما يصنع ظل الستائر الحمار الوحشي من ألياف الطبيعية (الكتان أو القطن) والألياف الاصطناعية (البوليستر أو البولي إيثراتولفون) مع آليات الألومنيوم والتجهيزات. لتكون مرنة وضوء ، يجب أن تكون المادة رقيقة نسبيا وخفيفة الوزن. وبالتالي ، فإن الستائر الوحشية أقل متانة من الظلال الأخرى أو حتى خيارات الستار المصنوعة من الأقمشة الأكثر سمكا. يمكن أن تمزق أو تراجع مع مرور الوقت ، قد لا تصمد بشكل جيد في المناطق ذات الحركة العالية في منزلك ، وتجمع الغبار بسرعة. لا تعلق الستائر الوحشية على النوافذ التي تواجه منظرًا مذهلاً ؛ النسيج يعيق النافذة ، وسحبها في كثير من الأحيان قد يسبب أضرارًا بمرور الوقت. الستائر الحمار الوحشي تتأرجح في النسيم قد تهتز عند الحواف.
قد تعتقد أن هذه الظلال طريقة بسيطة لجعل حمامك يشعر بمزيد من الخصوصية. في الواقع ، لا يعملون بشكل جيد في المساحات الرطبة أو الرطبة. النسيج المنسوج يجذب العفن والعفن. كما أنها لا تصمد بشكل جيد تحت التعرض للمواد الكيميائية – فكر في سبا داخلي أو غرف سباحة. يمكن أن تؤدي مرونتها أيضًا إلى اختلال قضايا مثل الأمواج عبر الظل أو الظل الذي ينفصل عن آليتها وتدحرج باستمرار أو البقاء عالقًا في وضع الصعود. هذه مشكلة خاصة مع الستائر المحببة ، حيث من السهل سحب الحبل الخطأ. والأكثر من ذلك ، قد يكون من الصعب التأكد من أن الستائر على نوافذ متعددة في غرفة واحدة تصطف أفقياً ، مما ينفي ظلال الحمار الوحشي النظيفة والمعاصرة.
يمكن أن يكون تثبيت بعض الستائر الوحشية
تتناسب الستائر الحمار الوحشي في نوافذ مستطيلة بأحجام قياسية. النوافذ خارج المعيار – أي أي شيء أقل من 96 بوصة أو أكثر من 120 بوصة – يحتاج إلى ظلال متعددة أو شيء مخصص ، مما يزيد من التكاليف. يعد أخذ القياسات الصحيحة في نافذتك أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في تقليل الفجوات وتناسب المشكلات. يمكن تركيب هذه الظلال داخل أو خارج إطار النافذة ، ويمكن أن يجلب كلا الخيارين عيوب. غالبًا ما لا تتناسب الحصصان المتداولان داخل إطار النافذة ، والآليات المحمولة خارج الجدار.
يتضمن التثبيت DIY عددًا من الخطوات ويستغرق حوالي 30 دقيقة للستائر المحمولة داخل ساعة واحدة أو أكثر من الستائر المحمولة خارجًا. يمكنك قطع الستائر إلى حجمها بنفسك ، لكنك تحتاج إلى معدات ومهارات نجاح متخصصة. تشكل الستائر المحببة خطراً كبيراً على السلامة على الأطفال والحيوانات الأليفة ، لذلك انظر إلى أنظمة الرفع المحببة ذات الحلقة المستمرة وأكمام سلامة الطفل لمواجهة هذه المشكلة ، أو الاستثمار في الستائر الوحشية الآلية. يركضون على بطاريات قابلة لإعادة الشحن تصل إلى 12 شهرًا ، مما يضيف روتيكًا آخر عندما يحين وقت استبدالها. تقترح بعض الشركات تثبيت الألواح الشمسية لشحن البطاريات ، ولكن إذا كانت اللوحة الشمسية تحتوي على كابل قصير ، فيجب وضعها بالقرب من المحرك حيث قد تحصل على القليل من أشعة الشمس وتبدو قبيحة. تحتوي آليات الستائر الأسطوانة ، اليدوية والمحركات ، على الكثير من الأجزاء المتحركة التي تتطلب صيانة مستمرة وتضيف إلى تكلفة العمر للمنتج.