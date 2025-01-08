الجولة التي كادت أن تقتل ديفيد باوي

قليل من الفنانين في القرن العشرين استمتعوا بمثل هذه السلسلة الطويلة من النجاح التجاري والشعبي مثل مغني الروك البريطاني ديفيد باوي. يشتهر بمظهره المتغير وأنماطه الموسيقية وشخصياته، وقد بدأ في العثور على قدميه ككاتب أغاني في أواخر الستينيات، وعمل بشكل رئيسي في موسيقى البلوز والأنواع الشعبية، قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا في أوائل السبعينيات باعتباره رمزًا ساحرًا مع كائنه الفضائي. تغيير الأنا زيغي ستاردست. استمر بوي في تجربة شخصيات ومظاهر وأنواع مختلفة في ألبومات نالت استحسان النقاد مثل “Aladdin Sane” و”Young American” و”Station to Station”، قبل أن يصبح نجمًا عالميًا مع إطلاق الألبوم التجاري “Let’s Dance” “في عام 1983. وفي الوقت نفسه، تعاون مع بعض أكبر الأسماء في موسيقى الروك، وأقام علاقة وثيقة مع إيجي بوب وأنتج بعض أعمال لو ريد الأكثر شهرة.
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بينما تعثرت حياته المهنية إلى حد ما في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات مع عدد من الأخطاء الفنية واللامبالاة التجارية المتزايدة، دخل الألفية الجديدة مثمرًا أكثر من أي وقت مضى، وأصدر عددًا من الألبومات التي نالت استحسان النقاد بما في ذلك “Heathen” عام 2002 و”Reality” عام 2003. ” لقد ظل أيضًا بمثابة جذب كبير كعمل حي، حيث تصدر مهرجان جلاستونبري في المملكة المتحدة في عام 2000 واستمر في القيام بجولاته في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، انتهى كل ذلك في عام 2004، عندما عانى بوي، الذي كان في جولة “Reality” في أوروبا في ذلك الوقت، من آلام في الصدر أثناء أدائه في براغ، وعلى الرغم من محاولته الاستمرار، فقد ترك المسرح في النهاية وتم نقله. إلى المستشفى.
العلاج الطارئ لإنقاذ ديفيد باوي
أصيب زملاء ديفيد باوي السابقون بالصدمة بسبب مشاكله الصحية المفاجئة، حيث قال عازف الجيتار إيرل سليك إن أسطورة الروك بدا متجددًا وفي حالة معنوية جيدة مع بدء الجولة. وافق عازف الجيتار جيري ليونارد على ذلك قائلاً: “كان هناك شعور بأن ديفيد بدا شابًا وشابًا أكثر من أي وقت مضى في تلك الجولة. لقد بدا وكأنه حصل على هبة من الآلهة – وكأنه لن يكبر أبدًا … لقد كانت تجربة رائعة”. غامض بعض الشيء بالنسبة للجميع فيما يتعلق بما قد يكون (مرضه) لأنه ظهر بالفعل فجأة” (عبر أخبار الموسيقى). اعتقد بوي نفسه في البداية أنه كان عصبًا محصورًا، وعلى الرغم من كونه في أواخر الخمسينيات من عمره، فشل الأطباء في براغ في تشخيص مصدر ألم صدره بشكل صحيح.
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بعد ثلاثة أيام من حفل براغ، كان بوي وفرقته في شيسيل، ألمانيا، عندما انهار بعد وقت قصير من خروجه من المسرح. تبين لاحقًا أنه أصيب بنوبتين قلبيتين أثناء تواجده على خشبة المسرح، لكنه تمكن من مواصلة العرض – بالإضافة إلى ظهور ثلاث أغنيات – باستخدام مسكنات الألم. تم نقله لإجراء عملية جراحية طارئة لانسداد الشريان.
وقال بوي في بيان: “أنا غاضب جدًا لأن الأشهر العشرة الأخيرة من هذه الجولة كانت رائعة للغاية. لا أستطيع الانتظار حتى أتعافى تمامًا وأعود إلى العمل مرة أخرى. لكني أخبركم بماذا، أنا لن أكتب أغنية عن هذه الأغنية “(لكل الحارس). للأسف، ثبت أن هذه هي اللحظة التي أشارت إلى نهاية حياته المهنية كفنان متجول، وسوف يراه يظل بعيدًا عن الأنظار لما يقرب من عقد من الزمن بعد ذلك.
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سنوات بوي الأخيرة المحكمه
عندما عاد ديفيد باوي إلى دائرة الضوء، فعل ذلك بشكل غير متوقع – وبشروطه الخاصة تمامًا. في عيد ميلاده في عام 2013، وبعد ما يقرب من عقد من الصمت، أصدر بوي الأغنية الحزينة “أين نحن الآن؟” أغنية هشة رائعة تستذكر ذكريات السنوات التي قضاها في برلين في أواخر السبعينيات، بشرت الأغنية بإحساس جديد بالفناء في عمل بوي، وهو الجانب الذي سيستمر في ألبومه الأخير، “بلاك ستار”.
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بعد فترة وجيزة من الأزمة القلبية التي أنهت جولته عام 2004، ظهر بوي بشكل غير ملحوظ في برنامج موسيقى الجاز على إذاعة بي بي سي راديو 2 – المقابلة الأخيرة التي أجراها في حياته – ناقش فيها حبه لموسيقى الجاز ورغبته في يوم من الأيام. الافراج عن ألبوم موسيقى الجاز. لقد استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن، ولكن يمكن القول إن “Blackstar” كان ذلك الألبوم. لقد رأى العديد من النقاد أنها أغنية البجعة الخاصة به وفسروها على أنها حساب للموت نفسه – توفي بوي بسرطان الكبد في 10 يناير 2016، بعد يومين من إصدار الألبوم – ومع العلم أنه كان قد تصورها لأول مرة في ذلك الوقت تقريبًا. نظرًا لمشاكله الصحية السابقة، فمن المعقول أن نعتبر أن تأمله الشهير في الموت كان مستوحى من أول تجربة له منذ تلك السنوات الماضية.
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