الجولة التي كادت أن تقتل ديفيد باوي

قليل من الفنانين في القرن العشرين استمتعوا بمثل هذه السلسلة الطويلة من النجاح التجاري والشعبي مثل مغني الروك البريطاني ديفيد باوي. يشتهر بمظهره المتغير وأنماطه الموسيقية وشخصياته، وقد بدأ في العثور على قدميه ككاتب أغاني في أواخر الستينيات، وعمل بشكل رئيسي في موسيقى البلوز والأنواع الشعبية، قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا في أوائل السبعينيات باعتباره رمزًا ساحرًا مع كائنه الفضائي. تغيير الأنا زيغي ستاردست. استمر بوي في تجربة شخصيات ومظاهر وأنواع مختلفة في ألبومات نالت استحسان النقاد مثل “Aladdin Sane” و”Young American” و”Station to Station”، قبل أن يصبح نجمًا عالميًا مع إطلاق الألبوم التجاري “Let’s Dance” “في عام 1983. وفي الوقت نفسه، تعاون مع بعض أكبر الأسماء في موسيقى الروك، وأقام علاقة وثيقة مع إيجي بوب وأنتج بعض أعمال لو ريد الأكثر شهرة.

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بينما تعثرت حياته المهنية إلى حد ما في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات مع عدد من الأخطاء الفنية واللامبالاة التجارية المتزايدة، دخل الألفية الجديدة مثمرًا أكثر من أي وقت مضى، وأصدر عددًا من الألبومات التي نالت استحسان النقاد بما في ذلك “Heathen” عام 2002 و”Reality” عام 2003. ” لقد ظل أيضًا بمثابة جذب كبير كعمل حي، حيث تصدر مهرجان جلاستونبري في المملكة المتحدة في عام 2000 واستمر في القيام بجولاته في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، انتهى كل ذلك في عام 2004، عندما عانى بوي، الذي كان في جولة “Reality” في أوروبا في ذلك الوقت، من آلام في الصدر أثناء أدائه في براغ، وعلى الرغم من محاولته الاستمرار، فقد ترك المسرح في النهاية وتم نقله. إلى المستشفى.