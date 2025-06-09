الجيتار الأكثر قيمة في العالم يستحق مبلغ مذهل

أحد الأشياء التي يفخر بها آرون شوم هو أن الغيتار المكتمل تم تقديمه في القاعة 1 من بازل وورلد في سويسرا في عام 2015. إذا كنت تخدش رأسك حول سبب أهمية ذلك ، فإن باسيل وورلد كان ذات يوم صفقة كبيرة في عالم الساعات الفاخرة والمجوهرات. لقد كان شيئًا مثل Super Bowl في الصناعة أو جوائز الأوسكار أو Grammys ، وكان Hall 1 حيث تم عرض أكثر القطع الراقية. ولكن بعد 103 عامًا ، لم يكن Baselworld يحصل على ما يكفي من الإيرادات ، ولم يعود منذ عام 2019. على الرغم من ذلك العام ، عاد عدن Coronet إلى المعرض التجاري الفاخر في أبو ظبي.

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إذا كنت تخمن أنه تم عبوره لالتقاط Gibson والاقتحام إلى الأغنية ، فأنت على حق. على الرغم من كل الجهود التي تم بذلها في جعلها مكلفة ، عليك أن تتساءل عما إذا كان أي شخص قد أزعجني لضبطه. ومع ذلك ، كان الجيتار وما زال قابلاً للعب ، حتى مع وجود ملايين من الدولارات من الماس. مارك لوي هو مؤلف أغاني وموسيقي نفسه ، لذا فإن الحفاظ على النفعية للأداة قد يكون قد لعب في تصميمه.

في سبتمبر 2015 ، أثناء قيامه بأداء جاكسون 5 ميدلي مع إخوته في أوركسترا في لندن ، لعب جيرمين جاكسون الغيتار بقيمة مليوني دولار على خشبة المسرح أمام الآلاف من الناس في حفلة موسيقية بي بي سي في حفل بارك. تتم تغطية مقابض الصوت والنغمة من خلال تطبيقات الماس ، ولكن على ما يبدو أنها لا تزال قابلة للوصول إليها منذ أن نجح في لعب العرض.

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