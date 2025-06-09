الجيتار الأكثر قيمة في العالم يستحق مبلغ مذهل

ستُغفر لأنك نظرت إلى غيتار Gibson SG “Eden of Coronet” وتتساءل من الذي ذهب قليلاً مع Bedazzler. لكن المجوهرات التي تغطي الجزء الأمامي من الجسم ليست أحجارًا بلاستيكية لامعة-إنها ماس حقيقي ، وهناك أكثر من 400 منهم في الذهب 18 قيراطًا. منذ عام 2015 ، عقدت الأداة الرقم القياسي في غينيس العالمي لكونها الغيتار الأكثر قيمة في العالم ، ويقال إنها تبلغ قيمتها 2 مليون دولار.
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ومن المثير للاهتمام ، أن جيبسون الباهظة لم يتم تكليفه من قبل موسيقي معروف بتجاوزات حياة شوبيز. وفقًا لبيان صحفي ، كان التعاون بين مصنّع المجوهرات آرون شوم (لعلامة تجارية Coronet) ، و Chow Tai Fook كشريك “شريك الماس” ، و Gibson Guitars ، والمصمم مارك لوي ، الذي توصل إلى الفكرة. قام الفريق بتلفيق الغيتار المرصع بالياس ، لكن الأمر استغرق 68 شخصًا و 700 “أيام رجل” لإنشائها. كان الغرض من ذلك هو كسب مكان في كتاب غينيس للأرقام القياسية وحشد الانتباه للعلامات التجارية المعنية.
ولكن هل يمكنك لعبها؟
أحد الأشياء التي يفخر بها آرون شوم هو أن الغيتار المكتمل تم تقديمه في القاعة 1 من بازل وورلد في سويسرا في عام 2015. إذا كنت تخدش رأسك حول سبب أهمية ذلك ، فإن باسيل وورلد كان ذات يوم صفقة كبيرة في عالم الساعات الفاخرة والمجوهرات. لقد كان شيئًا مثل Super Bowl في الصناعة أو جوائز الأوسكار أو Grammys ، وكان Hall 1 حيث تم عرض أكثر القطع الراقية. ولكن بعد 103 عامًا ، لم يكن Baselworld يحصل على ما يكفي من الإيرادات ، ولم يعود منذ عام 2019. على الرغم من ذلك العام ، عاد عدن Coronet إلى المعرض التجاري الفاخر في أبو ظبي.
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إذا كنت تخمن أنه تم عبوره لالتقاط Gibson والاقتحام إلى الأغنية ، فأنت على حق. على الرغم من كل الجهود التي تم بذلها في جعلها مكلفة ، عليك أن تتساءل عما إذا كان أي شخص قد أزعجني لضبطه. ومع ذلك ، كان الجيتار وما زال قابلاً للعب ، حتى مع وجود ملايين من الدولارات من الماس. مارك لوي هو مؤلف أغاني وموسيقي نفسه ، لذا فإن الحفاظ على النفعية للأداة قد يكون قد لعب في تصميمه.
في سبتمبر 2015 ، أثناء قيامه بأداء جاكسون 5 ميدلي مع إخوته في أوركسترا في لندن ، لعب جيرمين جاكسون الغيتار بقيمة مليوني دولار على خشبة المسرح أمام الآلاف من الناس في حفلة موسيقية بي بي سي في حفل بارك. تتم تغطية مقابض الصوت والنغمة من خلال تطبيقات الماس ، ولكن على ما يبدو أنها لا تزال قابلة للوصول إليها منذ أن نجح في لعب العرض.
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الغيتار الأكثر قيمة ليس بالضرورة أغلى – أو الأكثر شعبية
بالطبع ، لم يكن من المفترض أن يكون هذا الجيتار للمستهلكين-كان دائمًا مجرد مشروع تجاري عالي السعر وعلاقات عامة. وعلى الرغم من ارتفاع سعرها ، فقد بيعت العديد من القيثارات في مزاد بأكثر من 2 مليون دولار. لم يكن ذلك لأن الماس باهظ الثمن تم لصقهم عليها أيضًا ، ولكن لأن الفنانين الأيقونيين صنعوا الأغاني التي نحبها معهم. وفقًا لـ Guitar World ، باعت Seven Guitars بأكثر من 2 مليون دولار ، حيث كانت أعلى 6،010،000 دولار على الإطلاق في Kurt Cobain’s Martin D-18E ، والتي لعبها في حلقة Nirvana الأسطورية “MTV Unplugged”.
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على الرغم من أن القيثارات المرصعة بالماس التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار قد لا تجعلك تفكر على الفور في الطبيعة ، فهذا ما كان في ذهن مارك لوي عندما توصل إلى هذه الفكرة. تشمل التصميمات المعقدة للذهب الأبيض والماس 18 قيراطًا أشكالًا من النباتات والحيوانات ، وهناك أيضًا بعض القلوب التي تم رشها. في منشور على Instagram ، أطلق لوي على جيبسون المرصع بالماس أحد “أطفاله المفقودين منذ فترة طويلة” عند رؤيته مرة أخرى بعد عامين لجلسة تصوير.
على الرغم من أن النموذج كان مشروعًا شغوفًا وحيلة دعائية ، إلا أن بعض لاعبي الجيتار لم يكونوا معجبين للغاية ، كما يتضح من ردود الفعل على صفحة Gibson على Facebook. وصفها أحد المعلقين بأنها “غيتار ليبراس” ، بينما قال آخر أن الجيتار البالغ 2 مليون دولار “يأتي مع حقيبة أزعج”. أطلق عليها عدد قليل من الناس قبيحًا بصراحة ، وقال آخر إنه “مضيعة للغيتار وهو مبتذل ومبهج للتمهيد”. طلب العديد من شركة الجيتار أن تمنح اللاعبين فقط ما يريدون حقًا: “إعادة إصدار دقيقة تقنيًا تلبي مواصفات تلك السنة.”
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