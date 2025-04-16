الحادث الرهيب غلوريا إستيفان شهدته أثناء جولة

Gloria Estefan هي واحدة من أكثر النجوم الدائمة والتأثير في البوب ​​اللاتيني. بعد أن ظهرت إلى جانب زوجها إميليو إستيفان جونيور ، كمطرب رئيسي في برنامج كروس أوفر ميامي ساوند آلي في أواخر سبعينيات القرن الماضي ، أصبحت واحدة من أكبر أعمال البوب ​​في العقود التالية ، حيث استمرت في الاستمتاع بمهنة منفردة مع دعم ميامي ساوند آلي الذي شهد بيعها أكثر من 100 مليون في جميع أنحاء العالم. لقد تصدرت Billboard Hot 100 ثلاث مرات ، مع 29 فرديًا تهبط على الرسم البياني على السنين. تم تجنيدها في قاعة مشاهير كتاب الأغاني ، وهي أول امرأة من أصل إسباني تحصل على الشرف ، وتواصل الأداء بالتنسيق لآلاف المشجعين المخلصين.

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لكن حياتها المهنية كانت تقريبًا في نهاية عام 1990 ، عندما شاركت في حادث سيارات خطير إلى جانب زوجها وابنها وزملاء الفرقة الذين كانوا أيضًا في السيارة. يمكن أن تؤدي حوادث الحافلات في كثير من الأحيان إلى العديد من الوفيات – لحسن الحظ ، في هذه الحالة ، لم يكن هناك شيء. ولكن في حين أن أي شخص آخر على متن الطائرة قد هربوا من إصابات طفيفة ، فقد أصيب غلوريا بجروح بالغة ، مما أدى إلى فترة من الشلل غيرت حياتها إلى الأبد.