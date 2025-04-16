الحادث الرهيب غلوريا إستيفان شهدته أثناء جولة

Gloria Estefan هي واحدة من أكثر النجوم الدائمة والتأثير في البوب اللاتيني. بعد أن ظهرت إلى جانب زوجها إميليو إستيفان جونيور ، كمطرب رئيسي في برنامج كروس أوفر ميامي ساوند آلي في أواخر سبعينيات القرن الماضي ، أصبحت واحدة من أكبر أعمال البوب في العقود التالية ، حيث استمرت في الاستمتاع بمهنة منفردة مع دعم ميامي ساوند آلي الذي شهد بيعها أكثر من 100 مليون في جميع أنحاء العالم. لقد تصدرت Billboard Hot 100 ثلاث مرات ، مع 29 فرديًا تهبط على الرسم البياني على السنين. تم تجنيدها في قاعة مشاهير كتاب الأغاني ، وهي أول امرأة من أصل إسباني تحصل على الشرف ، وتواصل الأداء بالتنسيق لآلاف المشجعين المخلصين.
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لكن حياتها المهنية كانت تقريبًا في نهاية عام 1990 ، عندما شاركت في حادث سيارات خطير إلى جانب زوجها وابنها وزملاء الفرقة الذين كانوا أيضًا في السيارة. يمكن أن تؤدي حوادث الحافلات في كثير من الأحيان إلى العديد من الوفيات – لحسن الحظ ، في هذه الحالة ، لم يكن هناك شيء. ولكن في حين أن أي شخص آخر على متن الطائرة قد هربوا من إصابات طفيفة ، فقد أصيب غلوريا بجروح بالغة ، مما أدى إلى فترة من الشلل غيرت حياتها إلى الأبد.
صدمة حادث حافلة غلوريا إستيفان
أقيم التصادم نفسه في 20 مارس ، عندما كان غلوريا إستيفان ، أعضاء في ميامي ساوند آلي ، وابن إستيفان يسافرون عبر حافلة سياحية على طريق بنسلفانيا السريع في وسط عاصفة ثلجية. ثم 32 ، كانت النجمة مستلقية في بطابقيها عندما تم ضرب الحافلة من الخلف ، مما جعل الحافلة ضربت جرار مقطورة.
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أثبت موقف إستيفان وقت التصادم كارثي. ألقيت من بطابقيها ، وهبطت على أرضية الحافلة ، وكسرت العمود الفقري لها في عدة أماكن. ابنها ، ناين ، الذي كان في التاسعة من عمره في ذلك الوقت ، كسر عظمة الترقوة.
طلبت Estefan علاجًا متخصصًا وتم نقلها جواً إلى نيويورك لإجراء عملية جراحية طارئة لإنقاذها. وشملت العلاج زرع قضبان تثبيت ، مصنوعة من التيتانيوم ، وطعم العظام. استغرق الإجراء أربع ساعات وتطلب 400 غرز. قيل لإستيفان ، الذي كان يعاني من ألم شديد ، أنه على الرغم من العلاج ، فإنها قد لا تمشي مرة أخرى.
تحولت إستيفان إلى كتابة الأغاني لمساعدتها على الشفاء
بعد الحادث ، وجدت غلوريا إستيفان نفسها مشلولة ، غير قادرة على تحريك ساقيها ، واستخدام مستمر لكرسي متحرك. وفقًا للخبراء ، فإن حالتها الشوكية – هل كانت هي التي تواجهها بعض الانتعاش – تتطلب الإدارة لبقية حياتها ، على الرغم من عدم وجود ضمان بأنها ستتعافى على الإطلاق.
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لقد تطلب الأمر قدراً كبيراً من التصميم ، ولكن في غضون عام ، مر Estefan بالشفاء الذي لم يكن أقل من المعجزة. “بعد حوالي ستة أشهر من الحادث ، تمكنت من وضع ملابسي الداخلية بنفسي. كانت هذه مشكلة كبيرة” ، تتذكر في مقابلة مع CBS News. عادت إلى المسرح في غضون 12 شهرًا وأصدرت ألبومًا “Into the Light” ، الذي ركزت على الدعم الذي تلقته من عائلتها وأصدقائها أثناء شفائها.
قامت كتابة الأغاني بتحويل عقلها بعيدًا عن إصاباتها. وقال إستيفان لـ Tulsa World: “عندما تكتب الأغاني ، تتوقف عن كونك الشخص المصاب. كانت الموسيقى بالنسبة لي دائمًا قوة إيجابية. إن العودة إلى كتابة الموسيقى كان علاجًا عاطفيًا وعقليًا جيدًا”. “لقد تمكنت من نسيان حدوداتي لفترة من الوقت.” حتى أنها ظهرت في عرض Super Bowl لعام 1992 ، والذي ، على الرغم من أنه يعتبر أداءً دون المستوى ، يمثل عودة رائعة للنجم.
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حملة شلل غلوريا إستيفان الرائدة
شكلت تجارب غلوريا إستيفان المروعة في أعقاب حادث الحافلة السياحية عام 1990 أساسًا ما يقرب من 40 عامًا من الأعمال الخيرية من جانب أيقونة البوب اللاتينية. بعد الجراحة والعلاج الطبيعي التي سمحت لها بالعودة إلى عواطفها من الغناء والرقص والأداء ، جعلت من مهمتها محاولة مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس من الشلل. ويعتقد أنها تبرعت بحوالي 42 مليون دولار في مشاريع أبحاث الشلل اعتبارًا من عام 2024.
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Estefan هو راعي مشروع ميامي لعلاج الشلل. تأسس هذا المشروع من قبل لاعب ميامي دولفينز نيك بوكونيت ، الذي أصيب بالشلل بعد إجراء معالجة روتينية أثناء اللعب مع القلعة ، والدكتور بارث غرين ، أستاذ علم الأعصاب ، والجراحة العصبية ، وجراحة العظام ، والأشعة ، وطب إعادة التأهيل وأخصائي في الإصابات الشوكية. يتضمن المشروع فريقًا من حوالي 175 خبيرًا يبحثون عن اختراق في استخدام واجهات الدماغ ، أنظمة الكمبيوتر التي تترجم أنماط الدماغ إلى أوامر ، لإعادة بناء حركية المصابين بالشلل.
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