الحالة الطبية التي يمكن أن تزيد من فرصة دونالد ترامب في إصابة القلب

صور الرئيس دونالد ترامب تظهر كدمات كبيرة على يديه وتورم حول كاحليه أثارت أسئلة حول صحته. لمعالجة هذه المخاوف ، أفاد طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا أن ترامب لديه قصور وريدي مزمن ، وهي حالة شائعة لدى كبار السن التي يمكن أن تسبب تجميع الدم في الساقين (عبر البيت الأبيض). كما أشار إلى أن البقع المظلمة على يد ترامب هي نتيجة لعلاج الأسبرين المستخدم لحماية قلبه.
في حين أن فحص ترامب أظهر أيضًا أي علامات على مرض الشرايين أو تجلط الدم العميق ، كشفت التقارير الطبية في البيت الأبيض الماضي أن ترامب يعاني من فرط كوليسترول الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع الكوليسترول. في عام 2018 ، بلغ إجمالي الكوليسترول 223 ملغ/ديسيلتر على الرغم من تناول 10 ملليغرام من روزوفاستاتين (كريستور). ثم قام طبيبه بزيادة الجرعة إلى 40 ملليغرام ، مما خفض الكوليسترول إلى 196 بعد عام واحد فقط.
يأخذ ترامب الآن كل من روزوفاستاتين وإزيتيميبي ، الذي رفع الكوليسترول إلى 140 صحة. وبدون دواء ، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مع عوامل الخطر الأخرى قد يعرضه لخطر أكبر للنوبة القلبية.
المساهمين في مخاطر نوبة قلبية ترامب
كان طبيب ترامب يزيد من جرعة روزوفاستاتين خطوة مهمة في خفض نسبة الكوليسترول في الدم لأن ارتفاع الكوليسترول هو أحد عوامل الخطر العديدة للنوبة القلبية. على الرغم من أن الكوليسترول في الكوليسترول هو الآن في مستوى صحي ، إلا أن عمره لا يزال يعرضه لخطر أكبر. بالنسبة للرجال ، يبدأ خطر الإصابة بنوبة قلبية في التسلق بعد سن 45 عامًا. بالنسبة للنساء ، يبلغ هذا العمر 55 عامًا.
النظام الغذائي يلعب أيضا دور كبير. إن تناول الكثير من الصوديوم والدهون المشبعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ، وعادات الأكل اليومية لترامب ليست صحية تمامًا. لقد كان منفتحًا على حبه لساندويتشات ماكدونالدز مثل بيج ماك و فيفيش فيش. يمتلك أمر غداء ترامب في ماكدونالد حوالي 770 سعر حراري أقل من بعض البدائل ، لكنه لا يزال محملاً بالدهون المشبعة. بينما فقد ترامب بعض الوزن منذ فترة ولايته الأولى ، إلا أنه لا يزال يعتبر زيادة الوزن في ارتفاعه. كل من السمنة وزيادة الوزن تضيف إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.
عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو عامل آخر للنوبة القلبية. غالبًا ما يلعب ترامب لعبة الجولف في العديد من دوراته ، ولكن على عكس لاعبي الغولف المحترفين ، فإنه لا يمشي عادةً. على الرغم من أنه أعاد تقديم اختبار اللياقة الرئاسي مؤخرًا ، فقد اعترف بأنه ليس من محبي التمارين. حتى أنه قال إنه يعتقد أن الناس يشبهون البطاريات التي لديهم كمية محدودة من الطاقة فقط لقضاء مدى الحياة ، وفقًا لصحيفة نيويوركر. في عام 2018 ، أوصى طبيب البيت الأبيض في ترامب ببدء برنامج تمرين بانتظام.
العوامل التي قد تقلل من مخاطر نوبة قلبية ترامب
وفقًا لـ Politico ، حذره شقيق ترامب الراحل فريد في وقت مبكر من شرب الكحول ، لذلك كان اختياره للابتعاد عن الكحول والتدخين فوزًا على صحته. آخر إيجابي هو أن ضغط دمه مرتفع قليلاً فقط عند 128/74 مم زئبق ، وارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر آخر للنوبة القلبية. على الرغم من حبه لكعكة الشوكولاتة وحليب ماكدونالدز ، فإن السكر في الدم في ترامب أمر طبيعي. الدهون الثلاثية له هي أيضا في نطاق صحية. علاوة على ذلك ، يأخذ ترامب جرعة منخفضة من الأسبرين كتدبير وقائي ضد النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
حتى لو كان لدى شخص ما عامل خطر معين لأمراض القلب ، غالبًا ما ينظر الأطباء إلى الصورة الأكبر. يستخدمون الآلات الحاسبة المخاطرة التي تنظر في صحتك العامة ونمط حياتك لتحديد فرصك في الإصابة بنوبة قلبية. على سبيل المثال ، يمكن لمقدر مخاطر ASCVD في الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن يوضح كيف قد ينخفض مخاطرك إذا بدأت في تناول الأسبرين أو الستاتين أو أدوية ضغط الدم. نظرًا لأن التدخين هو واحد من أكبر عوامل الخطر للنوبة القلبية والسكتة الدماغية ، فإن هذه الحاسبة تعمل أيضًا في كيفية التخلي عن التدخين على تخفيض مخاطرك.