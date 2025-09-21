الحالة الطبية التي يمكن أن تزيد من فرصة دونالد ترامب في إصابة القلب

صور الرئيس دونالد ترامب تظهر كدمات كبيرة على يديه وتورم حول كاحليه أثارت أسئلة حول صحته. لمعالجة هذه المخاوف ، أفاد طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا أن ترامب لديه قصور وريدي مزمن ، وهي حالة شائعة لدى كبار السن التي يمكن أن تسبب تجميع الدم في الساقين (عبر البيت الأبيض). كما أشار إلى أن البقع المظلمة على يد ترامب هي نتيجة لعلاج الأسبرين المستخدم لحماية قلبه.

في حين أن فحص ترامب أظهر أيضًا أي علامات على مرض الشرايين أو تجلط الدم العميق ، كشفت التقارير الطبية في البيت الأبيض الماضي أن ترامب يعاني من فرط كوليسترول الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع الكوليسترول. في عام 2018 ، بلغ إجمالي الكوليسترول 223 ملغ/ديسيلتر على الرغم من تناول 10 ملليغرام من روزوفاستاتين (كريستور). ثم قام طبيبه بزيادة الجرعة إلى 40 ملليغرام ، مما خفض الكوليسترول إلى 196 بعد عام واحد فقط.

يأخذ ترامب الآن كل من روزوفاستاتين وإزيتيميبي ، الذي رفع الكوليسترول إلى 140 صحة. وبدون دواء ، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مع عوامل الخطر الأخرى قد يعرضه لخطر أكبر للنوبة القلبية.