الحجر الرملي مقابل رصف الحجر الجيري: ما الفرق؟

أحد اتجاهات الرصف الشائعة التي تسيطر على المنازل في كل مكان هو احتضان القوام والألوان العشوائية الموجودة في الحجر الطبيعي. بدلاً من التركيز على أن تكون كل قطعة متماثلة، يمكن للاختلافات الطبيعية أن تمنح منطقتك الخارجية إحساسًا ومظهرًا أكثر أصالة. تشمل اثنتان من مواد رصف الحجر الطبيعي الأكثر شيوعًا الحجر الرملي والحجر الجيري.

يشترك كل من الحجر الرملي والحجر الجيري في بعض الخصائص المهمة. إنها مثالية للاستخدام في البيئات الخارجية ولها سجل حافل، حيث تم استخدامها منذ آلاف السنين في مناطق التجمعات الخارجية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب فهمها قبل اختيار أحدهما على الآخر. يميل الحجر الرملي إلى الحصول على الميزة عندما تريد مواد متغيرة لخلق إحساس بالصلابة في منطقة الفناء. كما أنه يوفر عمر خدمة منخفض. يمكن أن تكمل الألوان الفاتحة للحجر الجيري بشكل رائع لوحة الألوان المحايدة الموجودة لديك بالفعل في الفناء. تعمل النغمات الموجودة في هذه المادة بشكل جيد عند دمجها مع التصميمات المعاصرة أيضًا. الحجر الجيري والحجر الرملي لهما نطاق تكلفة مماثل، لكن السعر النهائي يعتمد بشكل كبير على ما إذا كان لديك توافر محلي لأحدهما على الآخر عند تحديد مصادر المواد.

على الرغم من أن الحجر الرملي والحجر الجيري لديهما العديد من أوجه التشابه، إلا أن هاتين المادتين غير قابلتين للتبادل تمامًا. يمكن أن يساعدك فهم الاختلافات بين الاثنين في اختيار النوع المناسب من الرصف لفناء أحلامك، أو إنشاء محيط حمام سباحة يوفر مقاومة للانزلاق، أو تثبيت ممر طويل الأمد.