الحرية قريبة من إضافة سابرينا أيونيسكو ، نيارا في دفعة

سان فرانسيسكو – الحرية على وشك أن تكون كاملة مرة أخرى.

بينما لم تلعب سابرينا أيونيسكو يوم الثلاثاء ضد فالكيريز ، فقد ارتدت نيارا سابالي وارتداء ملابسها.

لم تحصل Sabally في خسارة 66-58 يوم الثلاثاء ، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح لمركز النسخ الاحتياطي ، الذي لم يلعب منذ ما قبل استراحة All-Star.

يعتبر Ionescu “يوميًا” مع إصابة كبيرة من إصبع القدم الأيسر ، وفقًا لبرونديلو. قامت بتمرين فردي يوم الاثنين ، لكن لم يتم تطهير مواطن منطقة الخليج للعب.

برونديلو “متفائل” أن يكون أيونيسكو مستعدًا للعب الجمعة في سياتل.

غاب Ionescu عن ثلاث مباريات من الألعاب الأربع الماضية بعد تعرضها لإصابات منفصلة لقدمها اليسرى. لقد جرحت قدمها اليسرى عندما سقطت السماء كاميلا كاردوسو قبل أسبوعين. أصيبت Ionescu بإصبع إصبعها الأيسر الكبير في نهاية ممارسة الأربعاء الماضي.

كانت Ionescu تقوم بتمارين فردية على مدار الأيام القليلة الماضية ، لكن توفرها في مباراة يوم الثلاثاء لم يكن واضحًا.

لم تلعب Sabally منذ 16 يوليو ، حيث تعاملت مع مشكلة في ركبتها اليمنى التي تم إصلاحها جراحياً.

قالت برونديلو إنه من المؤسف أن أيونسكو لم تستطع اللعب أمام أصدقائها وعائلتها ، لا سيما معرفة مدى أهمية هذه اللعبة بالنسبة لها.

وقالت برونديلو: “لقد فعلت سابرينا الكثير في جميع أنحاء البلاد ، لكن هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لها”. “إنها من منطقة الخليج و (هي مصدر إلهام) للفتيات الصغيرات أن يكبرن ونرى ما قامت به في الملعب وإيقافه”.

كان لدى Ionescu رقبة قاسية في المرة الأولى التي تلعب فيها الحرية في مركز تشيس ، مما أثر على لعبها.

هذه المرة ، لم تتمكن حتى من رؤية الأرض.

فقدت برونديلو ، الأسترالي المسترخي ، باردها خلال مباراة يوم الثلاثاء ضد فالكيريز.

من الواضح أن برونديلو كان لديها ما يكفي من الحكم لأنها استخرجت من الحكم بعد عدم استدعاء واضح أرسل برين ستيوارت إلى الأرض.

أوقف المسؤول المسرحية ، حيث قدم برونديلو خطأها الفني الثالث لهذا الموسم.

بعد ذلك ، ذهبت Natasha Cloud وتراجعت Brondello عن معركتها العاطفية في الدفاع عن لاعبيها.