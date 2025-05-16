الحرية لا تفضل التكرار في مسح جنرال موتورز في WNBA

ربما تكون الحرية قد فازت بنهائيات WNBA في عام 2024 ، لكن استطلاع المدير العام للدوري الذي تم إصداره قبل الموسم العادي لم يشير إلى وجود توقعات بالإجماع لتكرارهم.

بدلاً من ذلك ، سيطر Lynx على التصويت للتنبؤ بأبطال هذا الموسم ، حيث حقق المركزون في العام الماضي 60 في المائة من الأصوات ، والحرية التي تجمع 20 في المائة والحمى وربط ACEs بنسبة 10 في المائة لكل منها.

جاءت النتائج من استطلاع من 40 سؤالًا لم يكن فيه الحرية-على الرغم من إرجاع معظم جوهرها من فريق اللقب في Breanna Stewart و Jonquel Jones و Sabrina Ionescu-لم يكن يمارس الأمور على ما يزيد عن الأبطال ، من أجل أن يبدأوا في التوقعات في MVP وأفضل لاعب دفاعي إلى الفريق الذي سيكون أكثر متعة للمشاهدة “ومن الذي يودهم GMS إذا كانوا” قد بدأوا “. WNBA. “

هذا لا يعني أن الحرية تعتقد أنها ستطير تحت الرادار هذا العام. هذا لا يعني أنه يجري التغاضي عنه.