الحرية لا تفضل التكرار في مسح جنرال موتورز في WNBA

رياضة
الحرية لا تفضل التكرار في مسح جنرال موتورز في WNBA

ربما تكون الحرية قد فازت بنهائيات WNBA في عام 2024 ، لكن استطلاع المدير العام للدوري الذي تم إصداره قبل الموسم العادي لم يشير إلى وجود توقعات بالإجماع لتكرارهم.

بدلاً من ذلك ، سيطر Lynx على التصويت للتنبؤ بأبطال هذا الموسم ، حيث حقق المركزون في العام الماضي 60 في المائة من الأصوات ، والحرية التي تجمع 20 في المائة والحمى وربط ACEs بنسبة 10 في المائة لكل منها.

جاءت النتائج من استطلاع من 40 سؤالًا لم يكن فيه الحرية-على الرغم من إرجاع معظم جوهرها من فريق اللقب في Breanna Stewart و Jonquel Jones و Sabrina Ionescu-لم يكن يمارس الأمور على ما يزيد عن الأبطال ، من أجل أن يبدأوا في التوقعات في MVP وأفضل لاعب دفاعي إلى الفريق الذي سيكون أكثر متعة للمشاهدة “ومن الذي يودهم GMS إذا كانوا” قد بدأوا “. WNBA. “

هذا لا يعني أن الحرية تعتقد أنها ستطير تحت الرادار هذا العام. هذا لا يعني أنه يجري التغاضي عنه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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