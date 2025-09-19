الحرية مقابل لعبة Mercury 3 التنبؤ: تختار التصفيات WNBA ، الصعاب

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



إن Liberty في نيويورك هم أبطال WNBA المدافعين ، لكنهم لم يشبهوا منافسًا لقبًا على مدار الشهرين الماضيين.

اضطر المراهنون الرياضيون إلى تقييم ما إذا كانت إحصائيات Subpar والنتائج تمثيلًا دقيقًا أو ما إذا كانوا سوف يتألقون بمجرد وصول التصفيات. أنا اشترك في السابق.

كانت الحرية هيمن على المنزل يوم الأربعاء وتواجه لعبة حاسمة 3 على الطريق في سلسلة الجولة الأولى. الحرية هي مستضعفون من نقطتين في الزئبق مع ما مجموعه 155.5 نقطة.

دخلت Liberty إلى مرحلة ما بعد الموسم مع إجماع أرقام احتمالات اللقب ، لكنني أعتقد اعتقادا راسخا أن سوق المراهنة قد تجاوز هذا الفريق.

في أفضل حالاتها ، فإن الحرية نخبة إلى حد ما ، لكن نادراً ما نرى هذا الإصدار لفترات طويلة. سأذهل حقًا إذا كان يدافع عن لقبه.

بصدق ، كانت الحرية محظوظة للغاية في العام الماضي ، حيث يبدو أن النجوم تتماشى في جميع المجالات.

لم يقتصر الأمر على صافرة مواتية في اللعبة الحاسمة 5 في نهائيات WNBA ، لكنهم استمتعوا بالكثير من الفواصل على طول الطريق.

ببساطة ، لن يفوز فرقة الحرية في العام الماضي بالبطولة ضد هذا المجال.

في عيني ، كانت WNBA تتطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

حصلت الحرية على ميزة تنافسية مع ذكاءها العالي ولكن هذه الحافة قد ولت تقريبًا لأن اللاعبين أصبحوا الآن أكثر رياضية ولديهم شعور أفضل باللعبة.

على وجه التحديد ، تكافح سابرينا أيونيسكو بقوة لأنها تفتقر إلى السرعة والرياضية. المحسّنات المحسّنة تحد من قدرتها على إنشاء لقطات مفتوحة وتبدو ممراتها المحفوفة بالمخاطر الآن متهورًا.

هذا هو السبب في أنها تبلغ من العمر 9 من أصل 31 في هذه السلسلة ، بما في ذلك 4 من 20 من وراء القوس-بعد إطلاقها بنسبة 29.9 في المائة من 39 في الموسم العادي.

إنها سفيرة كبيرة في الدوري وتؤثر على الدفاعات كتهديد إطلاق النار ، لكن تأثيرها الحقيقي قد تقلص.

في الواقع ، يبدو أن جميع نجوم الحرية (Ionescu و Jonquel Jones و Breanna Stewart) بطيئة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدفاعات المعارضة هي حارس النقطة الجريئة ناتاشا كلاود لإطلاق النار بحيث أدى إلى تعقيد جريمة نصف كورت في نيويورك.

انضمت النهائيات السابقة MVP إيما ميسيمان إلى فريق Midseason لدعم المقعد ، لكنها لم تبرز العجز الرياضي إلا.

على مدار الـ 15 مباراة الماضية وبين فرق التصفيات الثمانية ، قامت Liberty Risy Dead في وتيرة ، ونسبة مئوية وتصنيف صافي. هذا حيوان بطيئ وجرح سيتم وضعه في وقت أقرب من ذلك.

لقد فقدت الرهان ضد الحرية في اللعبة 1 وفزت في اللعبة 2.

سأستمر في تلاشيهم حتى يتم القضاء عليها ، والتي أعتقد أنها تحدث في فينيكس. لدي سجل 63-52-1 في هذا القسم الرياضي.

الاختيار التالي هو Mercury -2 ضد نيويورك (-110 ، Betmgm Sportsbook).

